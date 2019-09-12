«Пойдем в первую очередь во дворы к тем, у кого совсем все плохо»
Сегодня волонтеры начали обрабатывать анкеты татарстанцев по благоустройству дворов
Завершился первый этап разработки программы «Наш двор» — инвентаризация и сбор информации. Четвертый день подряд после выборов в Госсовет РТ VI созыва анкеты с ответами на вопросы по благоустройству дворов, собранные у жителей многоквартирных домов 18 городов и поселков Татарстана, привозят в большой павильон на «Казанскую ярмарку». Сегодня волонтеры начали их обработку. Подробности — в материале «Реального времени».
Народный проект
В Татарстане 40 волонтеров ведут подсчет пожеланий и предложений граждан по республиканской программе «Наш двор». Всего по районам республики раздали 3 млн анкет. К 15 часам первого дня сбора информации добровольцы обработали около 81 тыс. анкет. По их словам, встречается очень много просьб заасфальтировать дворы и установить детские площадки.
— Этот проект стал республиканским, народным. Президент республики дал поручение провести инвентаризацию всех дворов, мы ведь не знали, сколько их. Отдел БТИ объехал все дворы. В республике 8861 двор. Сейчас Минстрой совместно с муниципальными образованиями проводит балансовые комиссии, чтобы выяснить, какие дворы в первую очередь нуждаются в ремонте и совпадает ли мнение комиссии с мнением жителей. Нужно определить приоритетность работ и адресов, — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айназ Ярмиев.
— Будем проводить консультации не только с архитекторами, но и с психологами, антропологами, — говорит помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. — Обсудим, как пространство двора должно работать, чтобы создавать комфортную для человека среду, изучим аспекты, будем внимательно использовать полученные данные. Мне пишут сообщения в «Инстаграм». Вот только что передали три письма из Чистополя, обязательно отсканирую и попрошу разъяснений от районных администраций по этим вопросам.
По словам Наталии Фишман-Бекмамбетовой, львиную долю средств программы по настоянию Рустема Минниханова направят на асфальтирование и тротуары, хотя это и удорожает работы. У 54% домов нет тротуаров, а они необходимы.
— Будет много сложных и дискуссионных моментов, — считает помощник президента РТ. — Например, в Ново-Савиновском районе нельзя рассматривать двор в буквальном понимании. Там, где огромные микрорайонные застройки, проблемы нужно решать в комплексе. В каждом дворе должны быть площадки для маленьких детишек, а для подростков можно ставить большие игровые комплексы, но на какой-то общей межквартальной территории. И тут новый вопрос: нередко жильцы хотят огородить свои дома, чтобы чужие дети и люди к ним не заходили. И если мы потратим невероятные деньги на эти площадки, не откажутся ли люди содержать свои дворы — всякое может быть. Есть много вопросов, которые нужно прорабатывать с экспертами, юристами.
Кураторы проекта будут использовать опыт Москвы, прибалтийских стран. Например, в Латвии программа по дворам работает по другим принципам, но для изучения опыт соседних государств необходим. Самое главное, что в ходе создания типовых планировок — а их будет 12 — 15 — разработчики проектов обсудят их снова с людьми в их же дворах. Первые встречи второго этапа — проектирования — начнутся в ближайшие недели. Наталья Фишман-Бекмамбетова отметила, что «по степень запущенности дворов определяется от 1 до 3. Но в первую очередь мы пойдем к тем, у кого совсем все плохо». Она рассчитывает открыть горячую линию по программе «Наш двор».
Те, кто не смог оставить свои пожелания в анкетах, или те, у кого есть нестандартные предложения, могут написать сообщения на сайт: dvor.tatar. Планируется, что в ноябре программа благоустройства дворов будет сформирована и представлена на этом сайте с указанием адресов и очередности ремонта.
Большую часть пожеланий собрали
Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу партии «Единой России» о благоустройстве дворов и объявил, что работа проекта «Наш двор» начнется с 2020 года. Стартовал первый, подготовительный этап программы. Жильцы многоквартирных домов высказались о том, что необходимо проводить ремонт во дворах. Данные собирает республиканский Минстрой, чтобы разработать программу по обновлению придомовых территорий. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За три года в порядок приведут все дворы многоквартирных домов в республике. В программу войдут многоквартирные дома, которые были построены до 2014 года.
В августе-сентябре кандидаты в депутаты успели обойти 720 дворов Татарстана и собрали сведения от горожан. Кроме того, по квартирам разносили специальные анкеты с единственным вопросом: «Какой из перечисленных видов работ вы считаете более приоритетным?». В анкетах жильцам многоквартирных домов предлагали выбрать приоритетные задачи по благоустройству дворов, оценив важность различных работ по шкале от 1 до 10. Анкетирование проводили и на избирательных участках 8 сентября. Пожелания горожан собрали волонтеры в день голосования в 18 городах и поселках Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Азнакаево, Альметьевске, Бавлах, Бугульме, Буинске, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Лениногорске, Нижнекамске, Нурлате, Чистополе, а также Васильево, Осиново, Камских Полянах и Джалиле. В них расположены 90% многоквартирных домов. Под опрос попал 12 121 многоквартирный дом, жителям которых волонтеры начали разносить и персонально вручать с начала сентября анкеты.
Подготовка к запуску столь масштабной программы стартовала еще в 2017 году: тогда в рамках «пилота» были отобраны пять муниципалитетов (Казань, Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск), в которых были опробованы новые подходы в части, касающейся общественных обсуждений благоустройства дворов. По словам Наталии Фишман-Бекмамбетовой, появление новой программы не предусматривает отказа от старых: «За пределами республики эта инициатива вызывает изумление: государство вкладывает средства в коллективную собственность жильцов многоквартирного дома. Это достаточно беспрецедентная вещь».
Детская площадка или парковка?
— На текущий момент мы отработали инвентаризацию дворов и готовим подходы к программе, в том числе то, какое количество работ мы будем производить на этих территориях. Основное: асфальтирование проездов и тротуаров, установка бордюров, замена колодцев, ремонт наружного освещения. Вместе с тем ряд вопросов требует отдельных решений: установка скамеек и урн, обустройство площадок ТКО, установка детского оборудования и озеленение, — рассказывал недавно на брифинге в кабмине глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.
По его словам, главная боль горожан — вопрос парковочных мест. Решение остается за местными жителями: «Фактически Республика Татарстан решает вопросы частной территории, финансируя это из бюджета, чтобы восстановить качество жизни. Это вопрос голосования. За что проголосуют — вопрос непростой».
— Мы можем упорядочить парковку, увеличить количество парковочных мест, но мы должны понимать, что полностью вопрос недостаточности парковочных мест решить невозможно. Везде, где мы работали в рамках «пилота», мы увеличили количество парковочных мест, но их всегда меньше, чем автомобилей. Это невозможно. Дома строились без учета такого количества автомобилей. Тем не менее задача по упорядочиванию и расширению парковки есть, — дала комментарий Наталия Фишман-Бекмамбетова.
комментарии