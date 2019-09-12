«Пойдем в первую очередь во дворы к тем, у кого совсем все плохо»

Сегодня волонтеры начали обрабатывать анкеты татарстанцев по благоустройству дворов

Фото: Максим Платонов

Завершился первый этап разработки программы «Наш двор» — инвентаризация и сбор информации. Четвертый день подряд после выборов в Госсовет РТ VI созыва анкеты с ответами на вопросы по благоустройству дворов, собранные у жителей многоквартирных домов 18 городов и поселков Татарстана, привозят в большой павильон на «Казанскую ярмарку». Сегодня волонтеры начали их обработку. Подробности — в материале «Реального времени».

Народный проект

В Татарстане 40 волонтеров ведут подсчет пожеланий и предложений граждан по республиканской программе «Наш двор». Всего по районам республики раздали 3 млн анкет. К 15 часам первого дня сбора информации добровольцы обработали около 81 тыс. анкет. По их словам, встречается очень много просьб заасфальтировать дворы и установить детские площадки.

— Этот проект стал республиканским, народным. Президент республики дал поручение провести инвентаризацию всех дворов, мы ведь не знали, сколько их. Отдел БТИ объехал все дворы. В республике 8861 двор. Сейчас Минстрой совместно с муниципальными образованиями проводит балансовые комиссии, чтобы выяснить, какие дворы в первую очередь нуждаются в ремонте и совпадает ли мнение комиссии с мнением жителей. Нужно определить приоритетность работ и адресов, — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айназ Ярмиев.

«Сейчас Минстрой совместно с муниципальными образованиями проводит балансовые комиссии, чтобы выяснить, какие дворы в первую очередь нуждаются в ремонте и совпадает ли мнение комиссии с мнением жителей. Нужно определить приоритетность работ и адресов», — отметил Айназ Ярмиев

— Будем проводить консультации не только с архитекторами, но и с психологами, антропологами, — говорит помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. — Обсудим, как пространство двора должно работать, чтобы создавать комфортную для человека среду, изучим аспекты, будем внимательно использовать полученные данные. Мне пишут сообщения в «Инстаграм». Вот только что передали три письма из Чистополя, обязательно отсканирую и попрошу разъяснений от районных администраций по этим вопросам.

По словам Наталии Фишман-Бекмамбетовой, львиную долю средств программы по настоянию Рустема Минниханова направят на асфальтирование и тротуары, хотя это и удорожает работы. У 54% домов нет тротуаров, а они необходимы.

— Будет много сложных и дискуссионных моментов, — считает помощник президента РТ. — Например, в Ново-Савиновском районе нельзя рассматривать двор в буквальном понимании. Там, где огромные микрорайонные застройки, проблемы нужно решать в комплексе. В каждом дворе должны быть площадки для маленьких детишек, а для подростков можно ставить большие игровые комплексы, но на какой-то общей межквартальной территории. И тут новый вопрос: нередко жильцы хотят огородить свои дома, чтобы чужие дети и люди к ним не заходили. И если мы потратим невероятные деньги на эти площадки, не откажутся ли люди содержать свои дворы — всякое может быть. Есть много вопросов, которые нужно прорабатывать с экспертами, юристами.

Кураторы проекта будут использовать опыт Москвы, прибалтийских стран. Например, в Латвии программа по дворам работает по другим принципам, но для изучения опыт соседних государств необходим. Самое главное, что в ходе создания типовых планировок — а их будет 12 — 15 — разработчики проектов обсудят их снова с людьми в их же дворах. Первые встречи второго этапа — проектирования — начнутся в ближайшие недели. Наталья Фишман-Бекмамбетова отметила, что «по степень запущенности дворов определяется от 1 до 3. Но в первую очередь мы пойдем к тем, у кого совсем все плохо». Она рассчитывает открыть горячую линию по программе «Наш двор».

Те, кто не смог оставить свои пожелания в анкетах, или те, у кого есть нестандартные предложения, могут написать сообщения на сайт: dvor.tatar. Планируется, что в ноябре программа благоустройства дворов будет сформирована и представлена на этом сайте с указанием адресов и очередности ремонта.

Большую часть пожеланий собрали

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу партии «Единой России» о благоустройстве дворов и объявил, что работа проекта «Наш двор» начнется с 2020 года. Стартовал первый, подготовительный этап программы. Жильцы многоквартирных домов высказались о том, что необходимо проводить ремонт во дворах. Данные собирает республиканский Минстрой, чтобы разработать программу по обновлению придомовых территорий. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За три года в порядок приведут все дворы многоквартирных домов в республике. В программу войдут многоквартирные дома, которые были построены до 2014 года.

Всего по районам республики раздали 3 млн анкет. К 15 часам первого дня сбора информации добровольцы обработали около 81 тыс. анкет

В августе-сентябре кандидаты в депутаты успели обойти 720 дворов Татарстана и собрали сведения от горожан. Кроме того, по квартирам разносили специальные анкеты с единственным вопросом: «Какой из перечисленных видов работ вы считаете более приоритетным?». В анкетах жильцам многоквартирных домов предлагали выбрать приоритетные задачи по благоустройству дворов, оценив важность различных работ по шкале от 1 до 10. Анкетирование проводили и на избирательных участках 8 сентября. Пожелания горожан собрали волонтеры в день голосования в 18 городах и поселках Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Азнакаево, Альметьевске, Бавлах, Бугульме, Буинске, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Лениногорске, Нижнекамске, Нурлате, Чистополе, а также Васильево, Осиново, Камских Полянах и Джалиле. В них расположены 90% многоквартирных домов. Под опрос попал 12 121 многоквартирный дом, жителям которых волонтеры начали разносить и персонально вручать с начала сентября анкеты.

Подготовка к запуску столь масштабной программы стартовала еще в 2017 году: тогда в рамках «пилота» были отобраны пять муниципалитетов (Казань, Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск), в которых были опробованы новые подходы в части, касающейся общественных обсуждений благоустройства дворов. По словам Наталии Фишман-Бекмамбетовой, появление новой программы не предусматривает отказа от старых: «За пределами республики эта инициатива вызывает изумление: государство вкладывает средства в коллективную собственность жильцов многоквартирного дома. Это достаточно беспрецедентная вещь».

Пожелания горожан собрали в 18 городах и поселках Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Азнакаево, Альметьевске, Бавлах, Бугульме, Буинске, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Лениногорске, Нижнекамске, Нурлате, Чистополе, а также Васильево, Осиново, Камских Полянах и Джалиле. В них расположены 90% многоквартирных домов

Детская площадка или парковка?

— На текущий момент мы отработали инвентаризацию дворов и готовим подходы к программе, в том числе то, какое количество работ мы будем производить на этих территориях. Основное: асфальтирование проездов и тротуаров, установка бордюров, замена колодцев, ремонт наружного освещения. Вместе с тем ряд вопросов требует отдельных решений: установка скамеек и урн, обустройство площадок ТКО, установка детского оборудования и озеленение, — рассказывал недавно на брифинге в кабмине глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, главная боль горожан — вопрос парковочных мест. Решение остается за местными жителями: «Фактически Республика Татарстан решает вопросы частной территории, финансируя это из бюджета, чтобы восстановить качество жизни. Это вопрос голосования. За что проголосуют — вопрос непростой».

— Мы можем упорядочить парковку, увеличить количество парковочных мест, но мы должны понимать, что полностью вопрос недостаточности парковочных мест решить невозможно. Везде, где мы работали в рамках «пилота», мы увеличили количество парковочных мест, но их всегда меньше, чем автомобилей. Это невозможно. Дома строились без учета такого количества автомобилей. Тем не менее задача по упорядочиванию и расширению парковки есть, — дала комментарий Наталия Фишман-Бекмамбетова.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов