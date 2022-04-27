Остановить хаотичную застройку: разработчика генплана бросили на защиту пригородов Казани

Чем займется на своем новом посту в Казани возглавивший ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» московский градостроитель Олег Григорьев

Новую структуру татарстанского Минстроя ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» возглавил 64-летний градостроитель Олег Григорьев, ныне первый замдиректора Института генплана Москвы по производственным вопросам. Его считают креатурой российского вице-премьера Марата Хуснуллина и другом министра строительства и ЖКХ страны Ирека Файзуллина, а тесную связь с руководством республики ему обеспечила многолетняя работа над новым генпланом Казани. «Реальное время» выяснило, чем Григорьев займется в первую очередь на новом посту в Казани, какими полномочиями его наделил Минстрой республики и как его кандидатуру оценивают в строительной отрасли Татарстана.

Из Москвы снова в Казань

Новая градостроительная надстройка в исполнительской структуре Минстроя РТ может окончательно сформироваться в ближайшее время. Юридически ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» уже создан, он учрежден 21 марта. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», институт возглавил хорошо известный в Казани как разработчик ее нового генплана московский градостроитель Олег Григорьев. Но сайта и штаб-квартиры у организации пока нет. Неизвестно и то, кто еще вошел в команду.

Тем не менее, как выяснило «Реальное время», президент Татарстана одобрил кандидатуру Григорьева на этом посту. Кстати, судя по сайту Института генплана Москвы, Олег Дмитриевич сохраняет свой пост первого замдиректора и здесь. На вопросы издания будет ли он совмещать работу в Москве с новой деятельностью в Казани, в Институте генпланы Москвы пока не ответили.

Под руководством Григорьева проходила разработка генплана Казани в 2015—2018 годах. Информацию о его новом назначении в Татарстане подтвердил и первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Юридически ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» уже создан, но сайта и штаба у организации пока нет. Фото: Максим Платонов

— Предварительное решение в части кандидатуры руководителя ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» принято президентом республики. Это Олег Дмитриевич Григорьев из Института генплана Москвы, — сообщил он. — Пока рассматривается его кандидатура, он занимается организационными вопросами.



Фролов добавил, что официальные документы о назначении Григорьева выйдут в ближайшее время.

Первый заместитель директора Института генплана Москвы по производственным вопросам Олег Григорьев не стал отрицать факт согласования с ним его кандидатуры, но воздержался от комментариев.

— Когда решение президента окончательно оформится, тогда отвечу, — сообщил он корреспонденту «Реального времени» по телефону.

Ожидается, что указ президента республики о его назначении выйдет после майских праздников. Пока же Григорьев остается в должности первого замдиректора Института генплана Москвы, которую занимает свыше 10 лет.

Под руководством Григорьева проходила разработка генплана Казани в 2015—2018 годах. Фото: kzn.ru

Кого спасет Институт пространственного планирования



Идея об учреждении Института пространственного планирования РТ впервые прозвучала во время стратегической сессии с участием федеральных экспертов во главе с Алексеем Кудриным и Рустама Минниханова, проходившей в январе этого года. Тогда московская команда ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре представила мировой опыт развития агломераций и изложила свои взгляды на развитие больших связанных территорий в России.

Главным преимуществом агломерационного развития территорий называлась возможность строительства инженерной инфраструктуры для комплексного освоения территорий. Недостатком — перекос в сторону расширения девелоперских проектов в ущерб рабочим местам.



— Обратная сторона этой медали — дисбаланс между жилищным строительством и развитием мест приложения труда, инженерной и социальной инфраструктуры. Это, наверное, ключевой вывод, который можно сделать, анализируя ситуацию с агломерациями, в первую очередь с Казанской, — говорил замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев.

«Золотую середину» между интересами застройщиков и экономикой и предстоит найти новой структуре. Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов анонсировал ее учреждение — ГБУ «Институт пространственного развития РТ». При этом добавил, что институт получит суперполномочия в этой области.



Институт наделен полномочиями по градостроительному регулированию территорий, и в первую очередь — по формированию агломерационных планов. Фото: facebook.com/KazanSmartCity

— В нашей республике в настоящее время используется договорная модель с главами муниципалитетов, в которые входят агломерации. Заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Вместе с тем мы видим, что данная форма не совсем эффективна. Это связано и с отсутствием финансового стимулирования, правового регулирования межмуниципальных взаимодействий, — подчеркнул министр. — Рассматривается вопрос передачи ряда полномочий в области градостроительной деятельности с муниципального на республиканский уровень с одновременным созданием Института пространственного развития нашей республики.

Впрочем, пока ни устава, ни положения у Института пространственного планирования РТ нет. По всей видимости, они будут подготовлены и опубликованы позднее. По словам Алексея Фролова, новая структура будет наделена полномочиями по градостроительному регулированию территорий, и в первую очередь — по формированию агломерационных планов.

Равноудаленная фигура

Считается, что фигура Олега Григорьева является независимой по отношению к крупным татарстанским застройщикам и он не пойдет на поводу их коммерческих интересов при освоении прилегающих территорий.

Григорьева связывают с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным и даже называют другом министра строительства и ЖКХ страны Ирека Файзуллина. Тесное общение с руководством республики ему обеспечила многолетняя работа над новым генпланом Казани.

В начале 2015 года администрация Казани заказала Институту генплана Москвы разработку генплана татарстанской столицы, местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) и правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

— Это идеальный случай — только при условии, что перечисленные документы готовятся одним исполнителем, можно создать идеологически связную, непротиворечивую систему регламентов градостроительной деятельности. Работа над этими тремя документами началась в 2015 году. Два года спустя были утверждены МНГП и генплан, а позже ПЗЗ, — рассказывал Олег Григорьев.

Шеф нового института — коренной житель Татарстана, но последние 10 лет работал в Москве. Фото: mzio.tatarstan.ru

Шеф нового института — коренной житель Татарстана, но последние 10 лет работал в Москве. В 1980 году окончил КГАСУ, начинал профессиональную карьеру архитектором в «Казгражданпроекте», после чего возглавил Республиканский научно-методический и проектный центр архитектуры и градостроительства Госкомархстроя Татарстана. В начале 2011 года уехал из Казани и сразу занял пост первого заместителя директора ГАУ «Институт генплана Москвы». Это совпало с назначением Марата Хуснуллина на пост вице-мэра Москвы по строительству. В эти годы Григорьев занимался разработкой генплана Москвы и прилегающих к ней территорий.

Миллиарды в инфраструктуру пригорода Казани

Казань уже получила свыше 10 млрд рублей на развитие инфраструктуры, а теперь в активной проработке находятся инвестпроекты по созданию инженерной инфраструктуры в двух пригородных направлениях Казани: на южном — «Лаишевского узла», на восточном — по проекту «Большой Зеленодольск».

Как сообщил «Реальному времени» Алексей Фролов, в ближайшее время в российский Фонд содействия реформированию ЖКХ будет подана заявка на получение кредита в 5,9 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории Казани и Лаишевского узла. По его словам, инфраструктурный кредит выделяется под низкую ставку в 3% с отсрочкой платежей по «телу» кредита на 4 года. Чтобы полностью закрыть потребности Лаишевского района, необходимо 16 млрд рублей, добавил он.

— Пока есть ограничения возможностей федерального бюджета, мы стараемся как можно быстрее этот лимит выбрать, чтобы потом претендовать на дополнительные возможности. В перспективе здесь планируется строительство нового города под 5 млн кв. м жилья. А пока дадим развитие Березовой роще, М-14 — здесь появятся мощности, чтобы можно было быстро застраивать эту зону, — сообщил нашему изданию Алексей Фролов.

Заявка на получение кредита для развития «Большого Зеленодольска» пока не готова, так как еще нет проектно-сметной документации по проекту. Скорее всего, и этими проектами теперь придется заниматься Институту пространственного планирования РТ.

Александр Дембич об ошибках в градостроительстве

Возможность возвращения Олега Григорьева в Казань расценивается неоднозначно. Специалисты градостроительной отрасли Татарстана высказали свое мнение на этот счет.

— Конечно, он имеет солидный опыт, имея за плечами 15 лет работы в НИПИ Генплана Москвы. Это все-таки головной институт в области градостроительного планирования. Другое дело, что меня несколько смущают задачи, которые перед ним ставятся. Агломерационное развитие — это совершенно другая история, и Институт генплана Москвы агломерациями не занимался. И те, кто там работает, этими вопросами не занимались никогда, — прокомментировал назначение Григорьева известный казанский архитектор Александр Дембич. — Если бы перед ними стояла задача застройки города и реализации генплана, я бы понял.

Сложность задачи в том, что само понятие «агломерация» законодательно не определено: «Пока законодательный статус агломераций не определен, я не вижу особых перспектив в этом отношении. Есть понятие «схема территориального планирования». С другой стороны, разговоры о том, что надо вводить это понятие в градостроительный кодекс РФ, идут постоянно, наверно, уже 5—7 лет. Рано или поздно это, наверно, и произойдет. В зарубежных странах агломерации давно сделаны», — рассуждает он.



Президент Татарстана объяснял необходимость создания Института пространственного планирования тем, что в республике допускается много ошибок при застройке пригородных территорий вокруг Казани и других крупных городов, идет хаотичная продажа земель:

— У нас много ошибок в развитии агломераций — все должно развиваться согласно документам территориального планирования и правилам землепользования и застройки. Но эта работа велась не системно, и мы приняли решение — создан Институт пространственного планирования. Давайте активно начнем работу, — призвал он на последней коллегии Минстроя РТ.

«Создан Институт пространственного планирования. Давайте активно начнем работу», — призвал президент Татарстана на коллегии Минстроя РТ. Фото: Ринат Назметдинов

Впрочем, архитекторы сомневаются, сможет ли институт реально влиять на градостроительную политику, если проекты застройки, согласно законодательству, утверждает исполком. Пока ни Казань, ни Альметьевск не имеют агломерационных границ. КГАСУ с участием Александра Дембича разрабатывает генплан Набережных Челнов, который и обнаружил ошибки прошлых лет.

— Мы планировали закончить работу над генпланом до конца года, но тут встал другой вопрос. В нынешних границах Челнов не удается разместить все необходимое для жилищного строительства, — рассказал он. — Согласно нормам, надо построить примерно 5,5 млн кв. м жилья. Но территории под выполнение этой задачи не хватает от слова «никак». Планируем расширить территорию города, но это можно решить по согласованию с Тукаевским районом. Оказалось, что район распродал участки, на юге «посадили» «Челны-Бройлер», он зажал город. Им [Челнам] некуда деваться. Это ошибки! Как их исправлять?

Судя по всему, исправлять эти ошибки придется команде Григорьева из нового института.

— Олег — профессионал высокого уровня, он всю жизнь занимается градостроительством. Причем, в глобальных масштабах. Он занимался генпланами крупных городов, в частности, Москвы. Его профессиональный опыт позволяет возглавить ему любой институт, — прокомментировал его назначение в Татарстане президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Подобных институтов еще нет в России. «Пока я не слышал, где еще создаются такие институты, кроме Казани, — рассказал Шумаков. — Конечно, это нужная вещь, потому что в последнее время, как правило, мы не пытаемся анализировать, что происходит в городе. Сначала построим, а потом мучительно думаем, как с этим жить. Каким образом институт сможет помешать появлению неудачных архитектурных сооружений и препятствовать реализации непродуманных решений? Напрямую институт не сможет препятствовать хаотичной продаже земельных участков и застройке территорий. Он — исполнитель, делает проекты те, которые закажет заказчик. Сам институт не может проявлять инициативу: есть заказ — он делает, если нет — то будет застраиваться хаотично бессистемно и бездумно. Эти ошибки надо будет исправлять».



Луиза Игнатьева