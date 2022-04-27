Остановить хаотичную застройку: разработчика генплана бросили на защиту пригородов Казани
Чем займется на своем новом посту в Казани возглавивший ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» московский градостроитель Олег Григорьев
Новую структуру татарстанского Минстроя ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» возглавил 64-летний градостроитель Олег Григорьев, ныне первый замдиректора Института генплана Москвы по производственным вопросам. Его считают креатурой российского вице-премьера Марата Хуснуллина и другом министра строительства и ЖКХ страны Ирека Файзуллина, а тесную связь с руководством республики ему обеспечила многолетняя работа над новым генпланом Казани. «Реальное время» выяснило, чем Григорьев займется в первую очередь на новом посту в Казани, какими полномочиями его наделил Минстрой республики и как его кандидатуру оценивают в строительной отрасли Татарстана.
Из Москвы снова в Казань
Новая градостроительная надстройка в исполнительской структуре Минстроя РТ может окончательно сформироваться в ближайшее время. Юридически ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» уже создан, он учрежден 21 марта. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», институт возглавил хорошо известный в Казани как разработчик ее нового генплана московский градостроитель Олег Григорьев. Но сайта и штаб-квартиры у организации пока нет. Неизвестно и то, кто еще вошел в команду.
Тем не менее, как выяснило «Реальное время», президент Татарстана одобрил кандидатуру Григорьева на этом посту. Кстати, судя по сайту Института генплана Москвы, Олег Дмитриевич сохраняет свой пост первого замдиректора и здесь. На вопросы издания будет ли он совмещать работу в Москве с новой деятельностью в Казани, в Институте генпланы Москвы пока не ответили.
Под руководством Григорьева проходила разработка генплана Казани в 2015—2018 годах. Информацию о его новом назначении в Татарстане подтвердил и первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
— Предварительное решение в части кандидатуры руководителя ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» принято президентом республики. Это Олег Дмитриевич Григорьев из Института генплана Москвы, — сообщил он. — Пока рассматривается его кандидатура, он занимается организационными вопросами.
Фролов добавил, что официальные документы о назначении Григорьева выйдут в ближайшее время.
Первый заместитель директора Института генплана Москвы по производственным вопросам Олег Григорьев не стал отрицать факт согласования с ним его кандидатуры, но воздержался от комментариев.
— Когда решение президента окончательно оформится, тогда отвечу, — сообщил он корреспонденту «Реального времени» по телефону.
Ожидается, что указ президента республики о его назначении выйдет после майских праздников. Пока же Григорьев остается в должности первого замдиректора Института генплана Москвы, которую занимает свыше 10 лет.
Кого спасет Институт пространственного планирования
Идея об учреждении Института пространственного планирования РТ впервые прозвучала во время стратегической сессии с участием федеральных экспертов во главе с Алексеем Кудриным и Рустама Минниханова, проходившей в январе этого года. Тогда московская команда ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре представила мировой опыт развития агломераций и изложила свои взгляды на развитие больших связанных территорий в России.
Главным преимуществом агломерационного развития территорий называлась возможность строительства инженерной инфраструктуры для комплексного освоения территорий. Недостатком — перекос в сторону расширения девелоперских проектов в ущерб рабочим местам.
— Обратная сторона этой медали — дисбаланс между жилищным строительством и развитием мест приложения труда, инженерной и социальной инфраструктуры. Это, наверное, ключевой вывод, который можно сделать, анализируя ситуацию с агломерациями, в первую очередь с Казанской, — говорил замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев.
«Золотую середину» между интересами застройщиков и экономикой и предстоит найти новой структуре. Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов анонсировал ее учреждение — ГБУ «Институт пространственного развития РТ». При этом добавил, что институт получит суперполномочия в этой области.
— В нашей республике в настоящее время используется договорная модель с главами муниципалитетов, в которые входят агломерации. Заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Вместе с тем мы видим, что данная форма не совсем эффективна. Это связано и с отсутствием финансового стимулирования, правового регулирования межмуниципальных взаимодействий, — подчеркнул министр. — Рассматривается вопрос передачи ряда полномочий в области градостроительной деятельности с муниципального на республиканский уровень с одновременным созданием Института пространственного развития нашей республики.
Впрочем, пока ни устава, ни положения у Института пространственного планирования РТ нет. По всей видимости, они будут подготовлены и опубликованы позднее. По словам Алексея Фролова, новая структура будет наделена полномочиями по градостроительному регулированию территорий, и в первую очередь — по формированию агломерационных планов.
Равноудаленная фигура
Считается, что фигура Олега Григорьева является независимой по отношению к крупным татарстанским застройщикам и он не пойдет на поводу их коммерческих интересов при освоении прилегающих территорий.
Григорьева связывают с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным и даже называют другом министра строительства и ЖКХ страны Ирека Файзуллина. Тесное общение с руководством республики ему обеспечила многолетняя работа над новым генпланом Казани.
В начале 2015 года администрация Казани заказала Институту генплана Москвы разработку генплана татарстанской столицы, местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) и правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
— Это идеальный случай — только при условии, что перечисленные документы готовятся одним исполнителем, можно создать идеологически связную, непротиворечивую систему регламентов градостроительной деятельности. Работа над этими тремя документами началась в 2015 году. Два года спустя были утверждены МНГП и генплан, а позже ПЗЗ, — рассказывал Олег Григорьев.
Шеф нового института — коренной житель Татарстана, но последние 10 лет работал в Москве. В 1980 году окончил КГАСУ, начинал профессиональную карьеру архитектором в «Казгражданпроекте», после чего возглавил Республиканский научно-методический и проектный центр архитектуры и градостроительства Госкомархстроя Татарстана. В начале 2011 года уехал из Казани и сразу занял пост первого заместителя директора ГАУ «Институт генплана Москвы». Это совпало с назначением Марата Хуснуллина на пост вице-мэра Москвы по строительству. В эти годы Григорьев занимался разработкой генплана Москвы и прилегающих к ней территорий.
Миллиарды в инфраструктуру пригорода Казани
Казань уже получила свыше 10 млрд рублей на развитие инфраструктуры, а теперь в активной проработке находятся инвестпроекты по созданию инженерной инфраструктуры в двух пригородных направлениях Казани: на южном — «Лаишевского узла», на восточном — по проекту «Большой Зеленодольск».
Как сообщил «Реальному времени» Алексей Фролов, в ближайшее время в российский Фонд содействия реформированию ЖКХ будет подана заявка на получение кредита в 5,9 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории Казани и Лаишевского узла. По его словам, инфраструктурный кредит выделяется под низкую ставку в 3% с отсрочкой платежей по «телу» кредита на 4 года. Чтобы полностью закрыть потребности Лаишевского района, необходимо 16 млрд рублей, добавил он.
— Пока есть ограничения возможностей федерального бюджета, мы стараемся как можно быстрее этот лимит выбрать, чтобы потом претендовать на дополнительные возможности. В перспективе здесь планируется строительство нового города под 5 млн кв. м жилья. А пока дадим развитие Березовой роще, М-14 — здесь появятся мощности, чтобы можно было быстро застраивать эту зону, — сообщил нашему изданию Алексей Фролов.
Заявка на получение кредита для развития «Большого Зеленодольска» пока не готова, так как еще нет проектно-сметной документации по проекту. Скорее всего, и этими проектами теперь придется заниматься Институту пространственного планирования РТ.
Александр Дембич об ошибках в градостроительстве
Возможность возвращения Олега Григорьева в Казань расценивается неоднозначно. Специалисты градостроительной отрасли Татарстана высказали свое мнение на этот счет.
Сложность задачи в том, что само понятие «агломерация» законодательно не определено: «Пока законодательный статус агломераций не определен, я не вижу особых перспектив в этом отношении. Есть понятие «схема территориального планирования». С другой стороны, разговоры о том, что надо вводить это понятие в градостроительный кодекс РФ, идут постоянно, наверно, уже 5—7 лет. Рано или поздно это, наверно, и произойдет. В зарубежных странах агломерации давно сделаны», — рассуждает он.
Президент Татарстана объяснял необходимость создания Института пространственного планирования тем, что в республике допускается много ошибок при застройке пригородных территорий вокруг Казани и других крупных городов, идет хаотичная продажа земель:
— У нас много ошибок в развитии агломераций — все должно развиваться согласно документам территориального планирования и правилам землепользования и застройки. Но эта работа велась не системно, и мы приняли решение — создан Институт пространственного планирования. Давайте активно начнем работу, — призвал он на последней коллегии Минстроя РТ.
Впрочем, архитекторы сомневаются, сможет ли институт реально влиять на градостроительную политику, если проекты застройки, согласно законодательству, утверждает исполком. Пока ни Казань, ни Альметьевск не имеют агломерационных границ. КГАСУ с участием Александра Дембича разрабатывает генплан Набережных Челнов, который и обнаружил ошибки прошлых лет.
— Мы планировали закончить работу над генпланом до конца года, но тут встал другой вопрос. В нынешних границах Челнов не удается разместить все необходимое для жилищного строительства, — рассказал он. — Согласно нормам, надо построить примерно 5,5 млн кв. м жилья. Но территории под выполнение этой задачи не хватает от слова «никак». Планируем расширить территорию города, но это можно решить по согласованию с Тукаевским районом. Оказалось, что район распродал участки, на юге «посадили» «Челны-Бройлер», он зажал город. Им [Челнам] некуда деваться. Это ошибки! Как их исправлять?
Судя по всему, исправлять эти ошибки придется команде Григорьева из нового института.
— Олег — профессионал высокого уровня, он всю жизнь занимается градостроительством. Причем, в глобальных масштабах. Он занимался генпланами крупных городов, в частности, Москвы. Его профессиональный опыт позволяет возглавить ему любой институт, — прокомментировал его назначение в Татарстане президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
Подобных институтов еще нет в России. «Пока я не слышал, где еще создаются такие институты, кроме Казани, — рассказал Шумаков. — Конечно, это нужная вещь, потому что в последнее время, как правило, мы не пытаемся анализировать, что происходит в городе. Сначала построим, а потом мучительно думаем, как с этим жить. Каким образом институт сможет помешать появлению неудачных архитектурных сооружений и препятствовать реализации непродуманных решений? Напрямую институт не сможет препятствовать хаотичной продаже земельных участков и застройке территорий. Он — исполнитель, делает проекты те, которые закажет заказчик. Сам институт не может проявлять инициативу: есть заказ — он делает, если нет — то будет застраиваться хаотично бессистемно и бездумно. Эти ошибки надо будет исправлять».
Справка
Олег Григорьев родился 6 ноября 1957 года в с. Изгары Татарской АССР. В 1980 году окончил Казанский инженерно-строительный институт.
Начал профессиональную деятельность архитектором в проектном институте «Казгражданпроект». Работал главным специалистом отдела градостроительства «Госкомархстроя ТССР», директором Республиканского научно-методического и проектного центра архитектуры и градостроительства Госкомархстроя Татарстана и ряда других проектных институтов Казани.
С апреля 2011 г. — первый заместитель директора ГАУ «Институт генплана Москвы» (ранее «ГУП НИ и ПИ генплана Москвы»).
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