В Татарстане за полгода ввели в эксплуатацию 58% жилья от плана

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме правительства республики рассказал, что по данным на 28 июня в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 408,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 58% от плана.

К аналогичному периоду прошлого года введено 116,2%. Согласно инвестпрограмме ГЖФ при президенте РТ, на 2019 год планируется ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба президента РТ. Относительно строящихся 59 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находятся 30 объектов, в средней степени — 26, в низкой степени — 3.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане программа капремонта на 2019 год выполнена на 35,6%. Всего планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома.

