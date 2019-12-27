Татарстанские девелоперы заняли у банков на стройки 22,6 миллиарда

Первый в республике сданный дом по эскроу обойдется дороже долевки на 5—7%

В Татарстане достроили первый дом по новой схеме финансирования. Год назад Сбербанк и казанский застройщик «Унистрой» «распечатали» эскроу-счета, договорившись отработать в пилотном режиме новый механизм при возведении дома №7 в ЖК «Арт Сити». В настоящее время в республике строится 800 тысяч кв. м жилья по схеме эскроу-счетов.

Уложился в срок

Первый многоквартирный дом, построенный в Татарстане с использованием эскроу-счетов, получил заключение о соответствии (ЗОС), а значит, не за горами и выдача разрешения на ввод — обычно на это уходит пара дней.

Как сообщили «Реальному времени» в инспекции Гостройнадзора РТ, ЗОС было выдано дому №7 в казанском ЖК «Арт Сити» — в новом микрорайоне, выросшем на территории бывших Арских казарм. Застройщиком выступило ООО «СЗ «СтройУслуги» (одно из юрлиц компании «Унистрой»), оно же построило несколько высотных 20-ти этажных домов комфорт-класса в этом комплексе.



— Застройщик в указанные в проектной декларации сроки уложился. Согласно разделу 17 проектной декларации № 16-000659 от 09.12.2019 г. по объекту: «Жилой комплекс по ул. Н. Ершова в Советском районе г. Казани. Жилой дом №7. II очередь IV этап» планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — 1-й квартал 2020 г. Все выявленные инспекцией в процессе надзора недоделки были устранены участниками строительства в установленные сроки. Генподрядчиком (исполнителем строительных работ) выступил ООО ФСК «Стройтэкс», — сообщили «Реальному времени» в инспекции ГСН РТ.

Лишившись денег дольщиков, застройщики ведут стройки на кредитные или собственные средства. Фото Максима Платонова

Под эскроу попал почти весь «Арт Сити» и ЖК на Умырзая

На новую схему финансирования жилищных строек в России перешли с 1 июля 2019 года. Средства дольщиков теперь поступают в банки на специальные счета эскроу, застройщики могут получить их только после сдачи дома в эксплуатацию. Открывать эти счета могут уполномоченные правительством банки. Лишившись денег дольщиков, застройщики ведут стройки на кредитные или собственные средства.



Как следует из проектной декларации первого казанского объекта, сданного по эскроу, речь идет о 20-этажном жилом доме общей площадью 9,3 тысячи кв. м. В нем расположено 170 квартир комфорт-класса. Жилье сдается с черновой отделкой. По оценкам экспертов, речь может идти о привлечении кредитной линии в пределах 1—1,5 млрд рублей по ставке 7—8% годовых. Проектное финансирование обходится им почти вдвое дороже, чем средства дольщиков по договору ДДУ.

Последующие 20-этажные высотки в «Арт Сити», за исключением одного 11-этажного дома, продолжат строить в рамках эскроу-счетов, следует из проектных деклараций объектов. Речь идет примерно о 60 тысячах кв. м жилья. Они будут сдаваться в перспективе 2020—2021 годов. Жилой комплекс по улице Умырзая компания также возводит на условиях проектного финансирования.

Почти 85% средств дольщиков сосредоточено в Сбербанке. Фото Олега Тихонова

СМУ-88 взял паузу

Как сообщили в Минстрое РТ, в настоящее время жилищное строительство по новым правилам ведут СК «Грань», «Суварстроит», «Домкор» и ряд других крупных компаний. В то же время часть других девелоперов не торопятся переходить на новые условия. В их числе и казанская ГК «СМУ-88».

— Что касается эскроу-счетов, в целом я поддерживаю эту инициативу — это хороший способ защитить дольщиков от нечистоплотных застройщиков, хотя для самих застройщиков этот процесс довольно некомфортный, — рассказал «Реальному времени» глава компании Илья Вольфсон. — У нашей компании пока нет необходимости использовать эскроу-счета в работе, все наши проекты соответствуют требованиям законодательства для завершения строительства по старым правилам. Для нас это такая пауза на тот период, пока отрабатываются механизмы взаимодействия с банками и устраняются все шероховатости.

Татарстанские застройщики заключили кредитные соглашения с банками на 22,6 млрд рублей. Речь идет о 25 кредитных договорах, сообщили нашему изданию в Банке России в Татарстане. Дольщики разместили средств на эскроу-счетах на 4,2 млрд рублей. Причем почти 85% средств дольщиков сосредоточены в Сбербанке. По словам Антона Каменева, заместителя управляющего Сбербанка в Татарстане, на их счетах сосредоточено 3,6 млрд рублей. При этом застройщики открыли кредитные линии на 11 млрд рублей. На условиях эскроу ведется строительство 800 тысяч кв. м жилья в республике. Работу по проектному финансированию строящихся объектов в республике ведут 10 уполномоченных банков.

Плюс 5% к цене за гарантию

— При переходе на эскроу-систему стоимость квадратного метра, естественно, растет, — говорит Искандер Юсупов. — В среднем на 5—7% в зависимости от проекта, — это не считая планового повышения на 1—2% в месяц в связи с готовностью объекта.

В начале года на заседании в Минстрое РТ по проблемам перехода на эскроу он отмечал, что «срок оборачиваемости капитала увеличивается с 19 до 37 месяцев, т.е. в 2 раза, а денежный поток становится отрицательным. А реинвестировать деньги компания сможет только после ввода дома».

Действительно, на увеличение итоговой цены влияет и срок сдачи объекта, так как застройщик может направить высвобожденные средства лишь после получения разрешения на ввод жилого дома, отмечают застройщики. По этой причине многие настроены сдавать раньше сроков, указанных в проектной декларации. По словам Искандера Юсупова, первая новостройка по эскроу будет заселена «раньше срока, ввод должен был быть 31.03.2020». Не приведет ли желание застройщиков «быстрее вытащить деньги» к недоделкам? Отвечая на наш запрос в инспекции Госстройнадзора РТ ответили, что выводы делать рано, а дом прошел все необходимые проверки.