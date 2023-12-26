В Татарстане за 10 месяцев выдали ипотечных кредитов на 223,6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за 10 месяцев 2023 года выдали 59,7 тысячи ипотечных кредитов. Объем выданных займов составил 223,6 млрд рублей, рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев.

По договорам долевого участия выдано почти 82 млрд рублей, или 16 647 сделок по итогам 10 месяцев. Как объяснил Гимаев — цифры не окончательные, они будут кратно увеличены по итогам года.

— Татарстан бьет собственные рекорды по вводу жилья. Могу сказать, что в республике впервые в истории введено 3,439 млн тысяч квадратных метров на текущую дату. Из них 1,702 млн кв.м индивидуальное жилищное строительство и 1,737 млн тыс. кв.м многоквартирных домов, — передает его слова пресс-служба министерства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За 2023 год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) превысило 219 тысяч. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов