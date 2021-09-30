Меньше, чем в Воронеже: Татарстан переживает спад ввода жилья

В республике наметилась отчетливая тенденция к снижению количества строящейся жилой недвижимости

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, по последним данным, более чем на 9% или на 179 тысяч квадратных метров снизились объемы строящегося жилья — при том что сдаются многоквартирные дома по-прежнему ударными темпами. По этому показателю по итогам восьми месяцев года республика опустилась на одну позицию в рейтинге ДОМ.РФ. «Реальное время» — о причинах «отрицательного роста», особенностях строительного рынка республики глазами местных экспертов и «преждевременных выводах» российских аналитиков.

Наше место — тринадцатое



В свежем рейтинге ДОМ.РФ по объемам многоквартирного жилищного строительства в России позиции Татарстана слегка пошатнулись. На 1 сентября наша республика поменялась местами с Воронежской областью и с 12-й строчки опустилась на 13-ю. При этом регион остался в средней части рейтинга, охватывающего 22 региона, где объемы строящегося жилья превышают 1 млн кв. м, что составляет 80% рынка многоквартирного жилищного строительства в стране (79,1 млн кв. м).

Такое падение уж точно не катастрофично, но в пересчете на проценты вызывает беспокойство: не пошел бы процесс в развитие. Если на 1 августа в Татарстане строилось 1,925 млн кв. м жилья, то на 1 сентября — уже 1,747 млн кв. м. При том что в целом по России объем многоквартирного жилья в стадии строительства сохранился на прежнем уровне и составил 99,0 млн кв. м.

«Средние и малые уходят с рынка, а крупные игроки не наращивают портфель»

Стройки Татарстана за 31 день «съежились» на 9,3%. Это сопоставимо лишь с падением объемов строящегося жилья в Красноярском крае — там оно составило 8% и ровно столько же, сколько в нашей республике в «натуре» — 179 тыс. кв. м.

Остальные регионы, где строящегося жилья стало меньше, далеко позади: падение в Санкт-Петербурге составило 4,5%, в Тюменской области — 2,8%, в Москве — 1,9%, в других «упавших» регионах — от 1,5 до 0,2%.

Причем это падение объемов, судя по всему, в Татарстане — уже тенденция нескольких месяцев: в июне оно составило 1,1%, а в июле, как и в августе, в процентном отношении стало самым большим среди регионов — 7,6%.

При этом Татарстан показывает стабильно низкий уровень индекса концентрации рынка строительства МКД. Ситуация в республике, согласно выстроенной ДОМ.РФ схеме, на сегодня выглядит так:

— Снижение объемов строительства на фоне снижения уровня концентрации. Запуск средними и малыми застройщиками новых проектов и уменьшение портфеля крупных игроков. Новые проекты не дают прироста регионального портфеля. Рынки сильно зависят от нескольких крупных групп компаний-застройщиков. Средние и малые застройщики уходят с рынка, а крупные игроки не наращивают портфель.

На фоне устойчивого роста объема запусков новых проектов средними и малыми застройщиками индекс концентрации имеет тенденцию к снижению в целом по России, так что тут Татарстан не исключение.

Надежда на новые проекты и эскроу?

Доля новых проектов, запущенных с начала 2021 года, в Татарстане на 1 сентября составила 42% от общего объема жилищного строительства (94 тыс. кв. м). Это меньше, чем в Воронежской (62%), Нижегородской (57%), Калининградской (55%), Челябинской (50%), Свердловской (50%) областях, Ставропольском (48%), Пермском (45%) краях, Тюменской области (45%). Но в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель примерно в два раза ниже татарстанского.

Фото: Максим Платонов

Рост доли новых проектов, по мнению федеральных аналитиков, свидетельствует, что «отрасль максимально адаптировалась к работе по новым правилам — с проектным финансированием и счетами эскроу».

В нашей республике, по последним данным, с использованием счетов эскроу строится 84,7% МКД. Больше — только в Челябинской области, Удмуртии, Нижегородской области, Пермском и Ставропольском краях.

Строим быстро, но очень дорого

По данным Единого ресурса застройщиков, по скорости строительства МКД Татарстан занимает сегодня 18-е место (дом в среднем возводится за 679,9 дня. Средняя площадь дома по республике — 7,55 тыс. кв. м, средняя этажность — 15,2 этажа. Активность строительства в регионе оценивается как высокая.

— На 17 сентября объем строительства жилья в республике составил почти 105% от уровня прошлого года, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя Татарстана. — Построено 2,078 млн квадратных метров, что составляет 78% от плана текущего года.

А советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ Николай Васильев пояснил, что объемы строящегося жилья уменьшаются не только в Татарстане, но и в целом по России:

— Это происходит по объективным причинам: из-за ценовой политики — индекс роста стоимости строительных материалов зашкаливает, из-за проблем с рабочей силой, которые связаны с пандемией.



Преждевременные выводы и «опаздывающие» площадки

Генеральный директор ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани» и вновь избранный депутат Госсовета РТ Эмиль Хуснутдинов не усматривает ничего криминального в том, что в республике упали объемы строящегося жилья:

— Просто в августе большое количество объектов было введено в эксплуатацию. А глобальные выводы о том, как меняется ситуация на рынке делать преждевременно!



А вот генеральный директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова выразила по этому поводу определенную обеспокоенность:

— Объемы строящего жилья упали, потому что возникли проблемы с получением разрешительной документации и с финансированием. В результате внесения изменений в Федеральный закон (214-AP) часть игроков ушла с рынка из-за несоответствия требованиям или как «неподходящие» для банков. Соответственно, снизилось количество предложений. Жилье не строится не потому, что на него низкий спрос — наоборот, сейчас наблюдается дефицит интересных, качественных предложений, на них отличный спрос, и ценник не падает. И высок спрос на доступное жилье, квартиры-студии, напротив, — на периферии. Но строительству мешает отсутствие готовых площадок для старта новых проектов — их подготовка требует ни год и ни два, — подчеркнула эксперт рынка.

