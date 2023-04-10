Татарстан добился отсрочки перерасчета за ОДН

Республиканские Минстрой и Госжилинспекция предупредили Ирека Файзуллина об опасности «массовых недовольств»

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане отменили ранее анонсированный мартовский перерасчет начислений по статье «ОДН» в соответствии с реальными расходами ресурсов. Причин отказа от доначислений населению за ЖКУ несколько, но главная, похоже, состоит в том, что власти не хотят спровоцировать граждан на выражение массового недовольства суммами в платежках. О том, как планировали, но не рискнули поменять порядок расчетов за общедомовые нужды, какую роль в корректировке планов российского правительства сыграли татарстанские специалисты, и почему начало перерасчета отодвинули на неопределенный срок — в нашем материале.

«Доначисления будут обременительны для жителей»



Перерасчета по ОДН и доначислений по этой графе в счет-фактуре татарстанцам ждать не стоит — ни в марте, как планировалось, ни в течение всего года, выяснило «Реальное время».

Госжилинспекция и Минстрой Татарстана забили тревогу еще до того, как в сентябре 2022 года вступило в силу постановление российского правительства №92. Согласно ему, управляющие компании должны в течение первого квартала очередного года производить перерасчет платы за коммунальные ресурсы, потребленные в течение предыдущего календарного года при использовании и содержании общедомового имущества.

— Понимая негативные возможные последствия, мы обратились в Минстрой России, — рассказала «Реальному времени» замначальника Госжилинспекции РТ Светлана Загидуллина.

Управляющие организации должны были в течение первого квартала очередного года производить перерасчет платы за коммунальные ресурсы. Фото: Анна Нагоркина

Татарстанские жилищные инспекторы в своем обращении к главе Минстроя России предупредили, что перерасчет по ОДН может стать обременительным для граждан и в без того непростое время:

«Постановлением №92 предусмотрено, что начисленная гражданам в течение календарного года по нормативам потребления плата за все коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, подлежит корректировке в первом квартале календарного года исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета таких коммунальных ресурсов за истекший календарный год. Учитывая, что фактически потребленный в многоквартирном доме объем тепловой энергии, как показывает практика, выше объема, определенного исходя из норматива потребления, такой перерасчет приведет к увеличению общей платы за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2023 года для граждан в Российской Федерации, — предупредили Ирека Файзуллина земляки, — ГЖИ РТ предполагает, что, в связи с этим, в первом квартале 2023 года возникнут массовые недовольства граждан Российской Федерации… Учитывая экономическую ситуацию в Российской Федерации в результате применяемых в отношении России санкций, и, как следствие, снижение платежеспособности жителей Российской Федерации, в том числе Республики Татарстан, указанные доначисления будут обременительны для жителей Российской Федерации».



В ГЖИ предложили министру оценить риски и целесообразность введения новой правовой нормы. Фото: скриншот google.com/maps

В ГЖИ предложили министру оценить риски и целесообразность введения этой правовой нормы. И подчеркнули, что действующими документами «возможность предоставления управляющей организацией гражданам рассрочки платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, жилищным законодательством не предусмотрена», зато при несвоевременном и неполном внесении платы за ЖКУ предусмотрено начисление пени.

Если не сейчас, то когда?

Предупреждение сработало — 27 марта 2023 года постановлением Правительства РФ № 480 норма о произведении в первом квартале перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребленные при использовании и содержании общедомового имущества в истекшем календарном году, была исключена. Вместо нее была прописана еще одна важная норма — о перерасчете «равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества».

— Однако применение такого порядка перерасчета не совсем понятно. — сетует Светлана Загидуллина. — Не определено, будет ли сумма перерасчета делиться на 12 месяцев или, например, равномерно распределяться на период с мая по август. А ведь вопрос, как распределять платежи, очень важен! Если он частично придется на новый отопительный период, то в зимние месяцы, как и в марте, это приведет к существенному увеличению итоговых сумм платежей за ЖКУ.

В связи с этим сразу же после выхода поправок в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, касающихся перерасчета платы за ОДН, ГЖИ направила главам районов Республики Татарстан информационное письмо. В нем говорится, что «перерасчет целесообразно учитывать при начислении платы за потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества коммунальные ресурсы после окончания отопительного периода 2022—2023 гг., то есть не ранее, чем в платежном документе за май 2023 года».

«Доначисления не производить!»

— Исходя из того, что на федеральном уровне не принят документ, который давал бы возможность делать перерасчет частями, и существует много других вопросов о том, как именно осуществлять перерасчет, мы приняли директивное решение не производить доначисления за ОДН собственникам многоквартирных домов, в которых расчеты за ЖКУ осуществляются через Единый расчетный центр, — сообщил «Реальному времени» первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

— То есть перерасчета по статье «ОДН» за 2022 год вообще не будет? — уточнил журналист.

— Его не будет вообще, если только не произойдет никаких новых изменений на федеральном уровне.

Пересчитывая плату за тепло, не забыть бы про воду

Но рано или поздно перерасчету платы за ОДН дадут «зеленый свет». И на этот случай очень актуальна еще одна инициатива республиканской госжилинспекции.

— В счетах-фактурах самые серьезные суммы начисляются за отопление, — говорит Светлана Загидуллина. — Сейчас в большинстве многоквартирных домов производство горячей воды обеспечивается использованием оборудования, входящего в состав общего имущества, и поступившая в дом тепловая энергия тратится не только на отопление, но и на нагрев воды. При перерасчете платы за горячую воду на ОДН изменится и ранее учтенный в плате объем горячей воды, потребленной при использовании и содержании общедомового имущества. Следовательно, изменится и объем тепловой энергии, потребленной на производство горячей воды. И это необходимо учитывать!

В счетах-фактурах самые серьезные суммы начисляются за отопление. Фото: Олег Тихонов

Соответствующие рекомендации главы районов РТ от ГЖИ уже получили. В информационном письме говорится, что «увеличение платы за горячую воду, потребленную при использовании и содержании общедомового имущества, в рассматриваемом случае, влечет уменьшение платы за отопление за истекший календарный год и наоборот».

«Поступление в ГЖИ РТ обращений граждан, из которых, в том числе из приложенных к обращению платежных документов, усматривается, что при произведении перерасчета платы за горячую воду, потребленную при использовании и содержании общедомового имущества, не произведен перерасчет платы за отопление, будет свидетельствовать о допущении нарушения жилищного законодательства и в указанном случае ГЖИ РТ будет обязана провести проверку и принять меры административного характера», — предупредила ГЖИ.

«Нельзя все перекладывать на людей!»

— Когда речь идет о том. чтобы разность между показаниями домового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков возложить на жильцов, у меня сразу же возникает вопрос, почему если управляющая организация месяц не заходила в подвал, и он заполнился водой, жильцы должны эту воду оплачивать? — считает вообще неправильным идею «разбрасывать» на собственников квартир безразмерные расходы ресурсов под видом их потребления на общедомовые нужды председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела. — Если вода стоит в подвале на два метра, за что людей наказывать — наказывать надо управляющую компанию, которая не работает!

Застела убежден, что самым правильным был подход, когда плата за ОДН для каждого коммунального ресурса рассчитывалась, исходя из установленного норматива, а все, что расходовалось сверх нормы, оплачивала управляющая организация — и это было стимулом к тому, чтобы УК более ответственно относились к своим обязанностям:

— Я долго пытался искал разумное зерно в последних постановлениях российского правительства, которые обязанность по оплате ОДН полностью переложили на жильцов, и пришел к выводу, что его там нет. Кроме того, принимая такое решения относительно оплаты горячей воды и отопления, почему-то никто вспоминает физику. Ведь все просто: один литр — одна калория — один градус. Зачем считать по теплосчетчику расход тепла на нагрев воды, исходя из каких-то непонятных цифр, на фоне того, что потребление горячей воды очень различается в час пик и в периоды, когда люди на работе или спят? Достаточно учесть расход горячей воды по счетчикам в квартирах и энергию, которая уходит на ее нагрев от температуры в 5 градусов, с которой она поступает в систему, до температуры, с которой она подается в кран! Я израсходовал столько-то литров, такой-то температуры, перемножьте, учтите коэффициент на теплопотери при циркуляции — и вот вам количество калорий на нагрев. Исходить надо из простых, понятных всем формул.

Самым правильным был подход, когда плата за ОДН для каждого коммунального ресурса рассчитывалась, исходя из установленного норматива. Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru/архив

А еще Михаил Застела напомнил высказывания некоторых российских депутатов о том, что «не надо людей дразнить», и дал понять, что это касается не только демонстрации некоторыми чиновниками и законодателями супердостатка и возможности жить в роскоши и слова президента Владимира Путина, что в ближайшее время не должно быть существенных повышений платы за ЖКУ:

— Люди сейчас намного больше стеснены в средствах, чем два года назад. Это видно и по ипотеке — многие уже не могут брать на себя такую нагрузку. Понятно, что мы, вместе со всей страной должны быть готовы нести определенные потери, раз мы вынуждены защищаться. Но нельзя же все перекладывать на людей!