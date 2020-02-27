Как Татарстан стал драйвером жилищного строительства в России

Республика побила рекорд по вводу жилья, сдав 2,68 миллиона квадратных метров или на 20% больше многоквартирных домов

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», четверть всех строек в Поволжье в прошлом году пришлась на Татарстан. Республика сдала рекордные 2,68 млн «квадратов» жилья, за что заслуженно названа регионом-драйвером жилищного строительства в России. По вводу жилья Татарстан на пятом месте в стране после обеих столиц, их областей и Краснодарского края, при том что себестоимость строек в нашем регионе одна из самых высоких в ПФО — 46,7 тыс. рублей, а средняя цена квадратного метра также не дешева — 65,5 тыс. рублей. Это не помешало нашим строителям сдать за прошлый год на 20% больше многоквартирных домов, обеспечив третий взрывной рост за десятилетку. Впрочем, есть над чем работать — по отдельным показателям республику обогнала Ульяновская область.



После нескольких лет спада ввод жилья в России вырос на 6,1%

Впервые после нескольких лет спада ввод жилья в России вырос на 6,1%. Положительную тенденцию отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в Совете Федерации в рамках встречи в формате «Открытый диалог», посвященной вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава федерального Минстроя назвал целый ряд субъектов страны, которые позволили добиться таких результатов и выступили драйверами жилищного строительства. Татарстан при этом занял пятое место по абсолютному показателю ввода жилья по итогам прошлого года, сдав 2,68 млн кв. м, уступив лишь Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Москве и Московской области (последняя сдала 8,6 млн кв. м).

Согласно актуальным данным, на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2024 годы будет выделен 1 трлн рублей. В частности, в 2020 году — 126 млрд рублей, из них на ввод жилья направят 38,68 млрд (еще 46,6 на формирование городской среды и почти 41 млрд на расселение аварийного жилищного фонда). При этом, подчеркнул министр, задача увеличения объема ввода жилья стоит практически перед всеми субъектами Федерации.

Четверть строительных работ в ПФО в 2019 году пришлась на Татарстан

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (как промышленного, так и жилого) в ПФО составил в 2019 году 1,4 трлн рублей. За 10 лет он вырос в 2,3 раза. Четверть объемов стоимостью в 363 млрд рублей выполнил Татарстан. Следом идут Башкортостан (216,8 млрд рублей) и Нижегородская область (180 млрд). Отметку в 100 млрд рублей превысили еще только Пермский край, Самарская и Оренбургская области.

Впрочем, рост объемов всех строек в Татарстане составил всего 4% (как и в 2018 году). В Башкортостане было сдано на 13,8% больше, а лидерами среди тяжеловесов можно считать Нижегородскую и Оренбургскую области, где рост составил соответственно 25 и 28 процентов. Отметим также, что 10,6% всех строительных работ в Татарстане пришлось на Казань, это, впрочем, далеко от рекордных строек к Универсиаде: в 2010—2012 годах на столицу РТ порой приходилось до 15,3—17% всех выполненных работ по виду деятельности «Строительство».

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в ПФО, 2010—2019 гг., тыс. рублей

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Республика Башкортостан 81.162.666 99.711.156 135.379.014 137.730.208 145.411.599 162.204.274 191.359.076 190.125.567 190.419.036 216.829.900 Республика Марий Эл 8.766.992 11.991.457 12.331.353 12.779.116 14.203.395 14.952.034 13.214.732 13.356.247 14.694.826 21.240.100 Республика Мордовия 17.354.825 26.842.410 24.653.338 20.100.206 21.034.879 23.896.348 28.080.822 32.098.818 25.450.363 23.783.191 Республика Татарстан 176.883.724 220.777.574 287.251.046 297.459.851 309.629.193 333.876.460 336.856.583 334.814.038 349.095.956 363.096.000 Удмуртская Республика 14.683.557 25.025.745 26.811.551 34.000.471 38.718.139 37.358.966 42.729.000 39.820.468 40.975.273 37.722.500 Чувашская Республика 18.501.514 23.839.539 27.823.403 34.288.129 36.961.397 34.580.079 35.842.484 32.844.642 39.599.387 35.381.800 Пермский край 60.192.420 76.222.615 77.075.495 84.523.605 93.206.076 95.043.120 104.939.143 113.021.650 120.213.540 132.596.500 Кировская область 10.335.545 18.334.085 21.308.847 25.946.314 28.330.469 31.933.771 33.672.458 31.396.084 27.374.000 28.100.800 Нижегородская область 80.310.863 109.311.414 128.349.809 142.638.286 155.110.726 154.729.810 153.216.152 164.276.691 143.775.932 180.890.900 Оренбургская область 28.792.394 35.025.369 41.873.510 41.456.057 47.597.375 49.163.565 49.750.762 61.093.647 78.643.522 100.988.000 Пензенская область 23.504.365 27.574.140 37.437.274 40.293.928 39.824.711 38.057.407 33.648.403 31.067.458 31.499.567 37.666.817 Самарская область 45.962.758 67.670.300 103.007.790 138.050.210 159.384.774 140.638.400 211.804.264 185.244.794 159.193.564 159.955.300 Саратовская область 35.098.000 46.352.661 52.528.389 58.499.044 60.248.598 64.928.549 54.852.660 58.069.399 63.768.377 61.938.500 Ульяновская область 16.787.110 27.290.165 30.782.411 37.206.580 42.841.443 50.129.467 41.748.804 37.911.736 46.720.666 34.105.700 Казань (крупные и средние организации) 30.094.237 33.804.964 38.355.074 33.089.539 29.336.743 33.892.029 40.814.242 34.706.051 37.244.000 1.434.296.008

Татарстан обогнал Башкортостан

Если по всей стройке Татарстану до сих пор среди регионов-соседей нет конкурентов, то на рынке жилья его главный соперник — Башкортостан. Во всяком случае, по абсолютным показателям, что может объясняться отчасти и тем, что там населения больше (4 млн против 3,8 млн в РТ).

Если в 2010—2013 гг. Татарстан и Башкирия шли практически ноздря в ноздрю, сдавая в год сначала по 2 млн кв. м, затем по 2,3 и по 2,4 млн кв. м, то в 2014—2016 гг. пальма первенства уходила Башкортостану, который ежегодно сдавал на 200—300 тыс. кв. м больше, чем его сосед (по 2,6—2,7 млн кв. м, когда Татарстан выдерживал планку лишь в 2,4 млн). Переломными оказались последние годы, и не потому, что РТ стала сдавать больше, а потому что темпы стройки в РБ замедлились. А в 2019 году, когда Казань сделала рывок (см. ниже), Татарстан сдал на 300 тыс. кв. м больше, чем Башкортостан: 2,67 млн против 2,3 млн кв. м.

Регионы ПФО, которые вообще ежегодно сдают более 1 млн кв. м (и ни один из них не добирался до отметки в 2 млн): Пермский край, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.

Ввод в действие жилья в ПФО, 2010—2019 гг., кв. м общей площади

Регион ПФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Республика Башкортостан 2.006.319 2.109.278 2.317.823 2.484.639 2.651.032 2.690.689 2.698.173 2.460.510 2.290.016 2.363.500 Республика Марий Эл 302.338 314.704 351.383 369.524 415.478 439.012 466.143 470.342 336.729 397.700 Республика Мордовия 289.156 298.088 265.803 305.200 319.423 336.960 328.466 330.060 333.575 348.200 Республика Татарстан 2.026.983 2.396.091 2.399.507 2.400.275 2.404.216 2.405.540 2.406.471 2.408.098 2.409.949 2.675.529 Удмуртская Республика 485.511 501.460 515.622 533.085 630.962 662.682 650.113 658.577 717.123 749.300 Чувашская Республика 874.138 875.997 812.010 831.064 862.078 832.778 629.826 605.042 597.465 656.300 Пермский край 691.446 731.827 822.574 1.004.086 1.103.220 1.152.204 1.060.021 1.101.056 1.081.212 1.111.000 Кировская область 370.759 400.424 404.693 487.108 687.988 725.415 662.087 545.782 552.553 505.300 Нижегородская область 1.452.084 1.474.157 1.502.371 1.530.268 1.581.457 1.255.546 1.273.626 1.308.116 1.351.107 1.409.000 Оренбургская область 581.086 743.538 704.514 787.368 1.151.783 1.189.775 966.027 892.002 911.457 992.400 Пензенская область 624.094 670.076 741.014 829.357 902.099 930.743 885.917 886.930 662.766 836.800 Самарская область 1.040.008 1.330.620 1.484.414 1.739.299 1.889.165 2.211.652 1.874.713 1.787.652 1.782.238 1.702.900 Саратовская область 1.142.635 1.168.714 1.221.380 1.314.427 1.520.080 1.139.855 1.293.551 1.210.113 1.215.550 1.201.800 Ульяновская область 466.960 553.088 607.550 633.963 718.835 939.485 967.009 976.562 981.066 1.019.000

По объему ввода в эксплуатацию квартир только Башкортостан и Татарстан ежегодно почти 20 лет сдают плюс-минус 30 тыс. жилых помещений. Так, в 2019 году Башкортостан сдал 31,8 тыс. квартир, Татарстан — 30 тысяч.



Ввод в действие квартир в ПФО, 2010—2019 гг.

Регион ПФО 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Республика Башкортостан 23.684 27.085 29.950 32.727 34.528 33.980 32.401 30.611 31.866 Республика Марий Эл 3.692 4.263 4.673 5.687 6.494 7.322 7.502 4.821 5.747 Республика Мордовия 5.039 3.949 4.630 4.890 4.773 4.399 4.565 4.070 4.451 Республика Татарстан 30.479 29.538 26.757 28.874 30.851 33.357 32.694 32.658 30.060 Удмуртская Республика 6.845 7.338 8.234 10.634 10.418 11.060 10.005 10.893 11.022 Чувашская Республика 8.599 9.068 10.217 12.071 13.262 9.910 10.121 10.447 10.862 Пермский край 10.077 11.493 13.492 15.436 18.057 17.574 16.415 16.188 15.359 Кировская область 6.973 6.915 8.624 11.923 12.978 12.765 8.975 8.574 7.261 Нижегородская область 19.240 20.145 17.701 21.720 19.193 19.142 18.748 17.448 н/д Оренбургская область 7.847 7.814 8.553 12.866 15.305 14.171 12.687 11.924 13.288 Пензенская область 9.220 10.314 11.393 12.434 12.871 12.058 10.445 7.595 н/д Самарская область 17.115 19.968 24.029 25.124 33.155 27.298 28.894 24.633 23.500 Саратовская область 13.293 11.386 13.436 17.675 13.193 17.530 15.877 12.288 11.473 Ульяновская область 5.822 6.427 8.222 10.871 13.221 12.610 11.245 10.324 н/д

По объему ввода жилых домов, построенных населением (ИЖС — индивидуальное жилищное строительство), первенство все эти годы как принадлежало, так и принадлежит Башкортостану. Однако если 10 лет назад разрыв с Татарстаном у РБ составлял 1,5—1,6 раза (РТ сдавала 800—900 тыс. кв. м ИЖС, РБ — 1,4—1,6), то в последние 2 года он сократился. Правда, опять же, вовсе не потому, что татарстанцы вдруг стали активнее строиться — самый высокий показатель ИЖС в РТ принадлежит докризисному 2013 году, когда было сдано 1,4 млн кв. м, а потому, что темпы ИЖС в РБ тоже начали снижаться, упав в 2019 году до 1,37 млн кв. м. Это самый низкий показатель Уфы за 20 лет. Татарстан же сдал 1,1 млн кв. м и пока так и не вернулся на докризисные уровни.

Ни один другой регион планки по сдаче ИЖС в 1 млн кв. м до сих пор не преодолел.

Жилые дома, построенные населением в ПФО, 2010—2019 гг., кв. м

Регион ПФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Республика Башкортостан 1.453.489 1.546.263 1.616.086 1.648.527 1.689.821 1.571.512 1.815.258 1.666.055 1.402.043 1.379.600 Республика Марий Эл 211.881 217.994 220.316 220.636 221.983 203.542 168.671 148.117 136.011 162.300 Республика Мордовия 115.260 94.586 106.002 119.103 126.950 149.146 153.608 148.151 165.732 178.700 Республика Татарстан 870.362 976.094 1.102.742 1.399.119 1.140.176 1.182.153 1.037.804 1.079.983 1.108.754 1.105.721 Удмуртская Республика 297.379 294.349 263.493 239.622 247.541 305.870 287.848 287.756 318.311 416.000 Чувашская Республика 577.977 604.911 517.611 470.133 404.090 288.183 193.746 165.108 138.253 166.000 Пермский край 244.230 265.158 313.869 486.739 543.183 470.368 297.894 468.213 484.512 618.400 Кировская область 129.928 117.506 129.609 136.492 248.929 244.124 179.122 194.839 239.550 228.200 Нижегородская область 929.776 940.214 882.715 950.680 773.919 575.284 604.028 601.642 743.427 817.500 Оренбургская область 339.467 473.394 390.680 497.769 663.072 534.585 373.297 401.171 469.927 449.800 Пензенская область 337.789 350.960 371.001 429.761 424.172 413.369 464.813 532.111 413.744 533.000 Самарская область 375.314 481.249 531.516 662.736 816.343 789.000 717.691 660.952 769.540 771.900 Саратовская область 553.853 521.931 778.381 785.526 743.243 557.881 499.200 431.390 639.493 703.700 Ульяновская область 289.131 338.436 376.541 317.230 284.919 487.615 585.331 695.139 705.983 819.900

Почему проигрываем отдельным регионам ПФО

В относительных показателях все обстоит у Татарстана не так радужно. По вводу жилья (кв. м общей площади) на 1000 человек населения лидером прошлого года придется назвать Ульяновскую область, сдавшую 820,2 кв. м на 1000 человек — регион впервые преодолел планку в 1 млн кв. м.

Татарстан в пересчете на 1000 человек сдал 686,6 кв. м, и ему в спину дышат другие регионы. Пензенская область по этому относительному показателю сдала в 2019 году на треть больше, чем годом ранее, — 634,8 кв. м. Причем, если посмотреть данные за последние 10 лет, Татарстан в разные годы проигрывал все той же Пензенской области (сдававшей чуть ли не по 650—700 кв. м в год на 1000 человек населения), Чувашии (аналогично), Самарской области и Башкортостану.

Ввод в действие жилья в ПФО, 2010—2019 гг., кв. м общей площади на 1000 человек

Регион ПФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019, январь-август 2019, январь-декабрь Республика Башкортостан 494,00 518,00 570,00 612,00 652,00 661,00 662,80 604,70 562,91 323,30 582,60 Республика Марий Эл 433,00 452,60 507,50 535,30 603,30 638,60 679,00 686,70 493,60 222,50 584,60 Республика Мордовия 349,80 357,70 322,00 372,80 393,30 416,60 406,90 408,20 414,30 280,70 437,70 Республика Татарстан 537,20 631,40 632,20 629,60 627,70 625,40 623,10 621,10 619,60 426,50 686,60 Удмуртская Республика 317,90 329,20 339,40 351,20 415,80 436,70 429,70 433,10 477,50 347,60 496,10 Чувашская Республика 683,80 700,50 651,20 668,40 695,20 672,60 509,30 489,60 485,30 311,90 536,40 Пермский край 255,60 277,50 312,60 381,10 418,49 436,90 395,90 412,10 385,30 209,20 425,60 Кировская область 266,50 299,10 304,80 369,30 524,80 556,15 510,90 420,50 429,60 206,30 397,30 Нижегородская область 435,80 444,40 455,70 465,10 481,90 383,90 389,50 401,10 417,80 265,50 436,90 Оренбургская область 275,10 365,60 347,50 389,80 572,40 593,50 483,40 448,00 459,20 267,60 503,70 Пензенская область 454,50 484,20 538,30 606,00 663,00 686,60 657,10 660,90 497,90 371,10 634,80 Самарская область 328,00 413,80 461,90 541,30 588,30 688,60 584,10 545,00 557,20 203,10 534,10 Саратовская область 445,50 463,90 486,80 525,10 608,90 457,20 520,20 488,00 492,70 206,60 492,40 Ульяновская область 358,70 427,20 472,30 495,90 565,60 742,60 767,30 778,00 785,00 406,50 820,20

Еще больше Татарстан проигрывает по ИЖС из расчета на 1000 населения. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», по данным за 2019 год, РТ занимает лишь пятое место по вводу жилых домов, построенных самим населением (на 1000 человек) — 283,7 кв. м. Саратовцы настроили 288,3 кв. м, Башкортостан — 340, Пенза — 404,3, Ульяновская область вновь лидирует, здесь было введено 660 кв. м ИЖС. Причем лишь дважды Татарстан добирался хотя бы по третьего места — в 2013 и 2015 году — уступая тогда Башкортостану и Чувашии.

Жилые дома, построенные населением в ПФО, 2010—2019 гг., кв. м общей площади на 1000 человек

Регион ПФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019, январь-август

2019, январь-декабрь Республика Башкортостан 358,00 380,00 397,00 406,00 416,00 386,00 445,80 409,40 344,50 221,80 340,00 Республика Марий Эл 303,00 313,50 318,20 319,60 322,30 296,10 245,90 216,00 199,50 155,20 238,60 Республика Мордовия 139,50 113,50 128,40 145,50 156,30 184,40 190,20 183,20 205,90 138,40 224,70 Республика Татарстан 230,60 257,20 290,60 367,00 297,70 307,30 268,70 278,60 285,00 209,00 283,70 Удмуртская Республика 194,70 193,20 173,40 157,90 163,10 201,60 189,70 186,80 210,10 192,30 275,50 Чувашская Республика 452,10 483,70 415,10 378,10 325,90 232,80 156,70 133,60 112,30 69,60 135,70 Пермский край 90,30 100,50 119,30 184,80 206,05 178,40 113,10 172,50 173,50 149,20 236,80 Кировская область 93,40 87,80 97,60 103,50 189,90 187,16 138,10 149,00 187,50 121,40 179,40 Нижегородская область 279,00 283,40 267,70 289,00 235,80 175,90 185,00 200,20 234,90 163,90 253,50 Оренбургская область 160,70 232,80 192,70 246,40 329,50 266,60 186,80 201,60 236,60 142,20 228,30 Пензенская область 246,00 253,60 269,50 314,00 311,80 304,90 344,60 396,40 310,90 265,80 404,30 Самарская область 118,40 149,70 165,40 206,20 254,20 245,60 223,60 193,40 240,60 138,70 242,10 Саратовская область 215,90 207,20 310,30 313,80 297,70 223,80 200,70 173,90 258,80 155,30 288,30 Ульяновская область 222,10 261,40 292,70 248,20 224,20 385,40 464,50 553,80 568,80 340,30 659,90

На 20% многоквартирных домов больше

По абсолютным же показателям Татарстан впервые превысил планку ввода жилья, составляющую вот уже почти 10 лет подряд около 2,4 млн кв. м. В 2019 году строители РТ выполнили новый федеральный план, сдав 2,68 млн кв. м. Однако в новом году, согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», Татарстану, теперь уже без Ирека Файзуллина, с новым министром Фаритом Ханифовым, придется сдать 2,9 млн кв. метров.

Резкий рост сдачи жилья прошел на фоне реформы «долевки»: деньги дольщиков поступают на эскроу-счета в банках, а девелоперы получают к ним доступ лишь после сдачи объекта. Все это удорожало цены на квартиры и привело к снижению числа выданных жилищных кредитов (почти на 20%).

Напомним, еще Файзуллин заявлял в свое время, что завышены как федеральные планы (согласно которым к 2024 году Татарстан должен вводить уже 3,6 млн кв. м ежегодно), так и ставки по ипотеке. По его мнению, в 2020 году она не должна превышать 9,6%, а в 2024-м — 7,9% (в 2019 году она выросла с 9,6 до 10,26%). Кто же будет покупать жилье без инфраструктуры и по высоким ипотечным ставкам, задавался он вопросом. В новом 2020 году уже новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин тоже выступил на этом поле, предложив сделать ставку ниже 8%.

Рост ввода в действие общего объема жилья составил 11%, это самый высокий показатель с 2011 года, когда строители Татарстана ввели на 18,2% жилья больше, чем в 2010-м (2,39 млн против 2 млн кв. м). При этом произошел он не за счет индивидуальных застройщиков и их жилых домов. Как раз, напротив, доля ИЖС в общей сдаче жилья самая низкая с 2011 года — 41,3% (1,1 млн кв. м), за 2019 год объемы сдачи жилых домов в РТ даже чуть упали на 0,3%. Рост ввода жилья произошел за счет строительства многоквартирных домов — сразу на 20,6%, причем единственно за счет инвестиционного жилья, а не домов, построенных по программе социальной ипотеки.

Так, ввод ипотечных домов в 2019 году в Татарстане сократился на 17%, составив всего 358 тыс. кв. м. Снижаются соципотечные объемы третий год подряд (еще в 2017 году было сдано 522,2 тыс. кв. м по соципотеке), а самые высокие показатели по программам социальной ипотеки были 10 лет назад: 714,3 и 608,7 тыс. кв. м в 2010-м и 2011-м соответственно.

Динамика ввода жилья в Татарстане, млн кв. м

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Жилые дома, всего 2.026.983 2.396.091 2.399.507 2.400.423 2.404.756 2.405.540 2.406.471 2.408.098 2.409.949 2.675.529 Дома, построенные индивидуальными застройщиками (ИЖС) 0.870.362 0.976.094 1.102.742 1.399.119 1.140.176 1.182.153 1.037.804 1.079.983 1.108.754 1.105.721 Квартиры 1.156.621 1.419.997 1.296.765 1.001.304 1.264.580 1.223.387 1.368.667 1.328.115 1.301.195 1.569.808 Инвестиционное жилье 0.442.321 0.811.297 0.814.665 0.598.804 0.924.151 0.973.425 1.043.072 0.805.868 0.870.654 1.211.739 По программе соципотеки 0.714.300 0.608.700 0.482.100 0.402.500 0.340.429 0.249.962 0.325.595 0.522.247 0.430.541 358.069

В Казани инвестиционного жилья сдали в 1,6 раза больше, чем годом ранее



Ввод инвестиционного коммерческого жилья в 2019 году в РТ вырос аж на 40%, с 870,6 тыс. кв. м до 1,2 млн кв. м. Строители ввели рекордные за последние 10 лет 1,2 млн кв. м. В последний раз такой взрывной рост строительная отрасль Татарстана демонстрировала в предкризисном 2014 году, когда ввод инвестиционного жилья вырос более чем в 1,5 раза (с 600 тыс. до 924 тыс. кв. м). Это третий по счету взрывной рост на рынке инвестиционного жилья за 20 лет в РТ: в 2011 году рост был вообще практически двукратным.

Рост произошел не в последнюю, а даже в первую очередь за счет казанского рынка. Так, в 2019 году казанские строители впервые с 2012 года ввели более 1 млн кв. м жилья, а точнее 1 014 407 (в 2012-м — 1 000 008). Последние 7 лет показатель колебался на отметках 750—800 тыс. кв. м. В отдельные годы динамика ввода жилья была и отрицательной — в 2014—2016-м — и только в прошлом году произошел заметный скачок, сразу на 26%. Это сказалось и на казанской доле в общереспубликанской стройке. В докризисные 2011-й и 2012-й на Казань приходилось 40—41% всех сданных квадратных метров. В последние 7 лет доля упала до 31—33%, и, наконец, в 2019 году вновь выросла, хотя пока лишь до 38%.

По очевидным причинам рост ввода жилья в столице РТ произошел не за счет ИЖС (там, напротив, фиксируется падение в два раза: со 111,8 тыс. до 52 тыс. кв. м). Но, что интересно, и не за счет социальной ипотеки, хотя в последние 3 года на Казань приходится больше 40% всех домов РТ, построенных по соципотечным программам: в 2019 году ввод соципотечного жилья в Казани сократился даже сильнее, чем по всей республике, на четверть (с 200 тыс. кв. м до 150 тыс. кв. м). Основной рост ввода жилья в столице РТ, как и в самой республике, произошел на рынке многоквартирного жилья (138%), а конкретно на рынке коммерческого жилья, который в прошлом году в Казани вырос сразу в 1,6 раза: было сдано 811,8 тыс. кв. м против 492,6 тыс. кв. м годом ранее.

Отметим также, что на столицу Татарстана приходится две трети всего рынка многоквартирного жилья, а в 2019 году доля Казани по вводу инвестиционного жилья достигла 67% — рекордного показателя с 2010 года.

Динамика ввода жилья в Казани, кв. м

ПОКАЗАТЕЛЬ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 771.800 942.700 1.000.008 809.911 800.000 762.039 740.069 804.056 804.215 1.014.407 Индивидуальное жилье 154.900 168.300 204.226 344.415 184.000 173.654 122.127 107.845 111.828 52.044 Многоквартирное жилье 616.900 774.400 795.782 465.496 616.000 588.385 617.942 696.211 692.387 962.363 Соципотечное жилье 191.500 251.800 252.018 82.435 80.500 29.776 75.476 236.323 199.741 150.521 Инвестиционное жилье 425.300 522.600 534.059 383.061 535.500 558.609 542.466 459.888 492.646 811.842

В Татарстане себестоимость «квадрата» одна из самых высоких

Главный вопрос, который вызывает этот впечатляющий рост ввода инвестиционного жилья, есть ли на него такой же впечатляющий спрос, учитывая высокие ипотечные ставки и стоимость квартир. По данным аналитической службы «Реального времени», в Татарстане одна из самых высоких себестоимостей строительства 1 кв. м площади жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений — и без ИЖС) — 46,7 тыс. рублей.

РТ тут уступает только Нижегородской области, где 1 кв. м в среднем стоит 48,5 тыс. рублей. При средней себестоимости стройки квадратного метра жилплощади в ПФО — 35,3 тыс. рублей. На третьем месте Удмуртия, где строительство 1 квадратного метра в среднем обходится в 38,4 тыс. рублей.

Для сравнения, строительство 1 кв. м в Татарстане в 2010 году обходилось в 29,5 тыс. рублей — во столько же, во сколько строительство 1 кв. м обходится сегодня, 10 лет спустя, в Кировской, Самарской, Оренбургской или Саратовской области!

За 10 лет стоимость строительства выросла в ПФО всего в 1,3 раза, тогда как в Татарстане — в 1,5 раза. Примерно во столько же раз подорожала себестоимость строительства в Нижегородской области (в 1,4 раза), Башкортостане (в 1,6 раза, до 37,5 тыс. рублей). В других регионах такого впечатляющего удорожания не было. Самый большой рост себестоимости квадратного метра также показали в 2019 году только Татарстан (108%), Нижегородская область (106%) и Удмуртия (107,6%). В остальных регионах себестоимость не росла, а в шести регионах ПФО даже падала.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади многоквартирных домов в ПФО, 2010—2019 гг., руб.

Регион ПФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Республика Башкортостан 23.060,00 24.504,00 25.806,00 30.520,00 30.105,00 33.398,00 32.757,00 32.855,00 36.726,00 37.576,00 Республика Марий Эл 30.904,00 28.311,00 28.742,00 31.119,80 30.953,00 33.548,00 34.069,00 32.846,00 32.088,00 33.506,00 Республика Мордовия 27.961,00 28.993,00 29.838,00 34.309,00 32.269,00 33.013,00 36.034,00 35.043,00 42.381,00 36.210,00 Республика Татарстан 29.588,00 26.138,00 28.177,00 32.611,00 37.336,00 40.970,00 38.442,00 42.343,00 43.275,00 46.772,00 Удмуртская Республика 34.218,00 30.010,00 29.687,00 33.654,00 34.192,00 35.253,00 33.007,00 35.981,00 35.694,00 38.440,00 Чувашская Республика 25.756,00 28.337,00 29.138,00 28.778,00 30.720,00 34.459,00 34.600,00 33.774,00 35.297,00 34.325,00 Пермский край 29.585,00 34.727,00 30.632,00 33.770,00 33.023,00 35.476,00 39.875,00 36.741,00 40.819,00 37.710,00 Кировская область 26.963,00 27.315,00 28.029,00 27.452,00 31.541,00 29.193,00 31.231,00 32.387,00 30.597,00 29.614,00 Нижегородская область 33.554,20 32.007,00 34.165,80 38.561,20 39.197,10 45.670,00 44.320,00 43.626,00 45.869,00 48.527,00 Оренбургская область 24.936,00 24.867,00 28.280,00 29.051,00 30.441,00 32.449,00 29.486,00 31.610,00 29.741,00 27.737,00 Пензенская область 26.182,00 26.595,00 26.186,00 29.763,00 32.185,00 35.352,00 37.061,00 36.055,00 35.346,00 35.490,00 Самарская область 27.992,84 26.096,00 29.113,00 33.417,00 36.138,00 34.539,00 35.649,00 35.047,00 35.315,00 28.419,00 Саратовская область 22.269,00 23.160,00 23.284,00 24.232,00 28.319,00 27.323,00 25.584,00 25.911,00 26.627,00 27.731,00 Ульяновская область 25.541,00 24.580,00 26.618,00 28.874,00 28.876,00 30.943,00 29.470,00 28.924,00 32.147,00 32.206,00

Самые дорогие квартиры в ПФО

Себестоимость прямо влияет на стоимость квартир на первичном рынке, однако, несмотря на более высокую стоимость строительства в Нижегородской области, квадратный метр квартир на рынке жилья Татарстана все равно дороже — в 2019 году, из расчета среднеарифметических годовых значений по квартальным данным, в РТ 1 кв. м квартиры стоил 65,5 тыс. рублей. Дороже, чем в среднем по России (61,7 тыс. рублей), и на 15 тыс. рублей дороже, чем в среднем по ПФО (50,1 тыс. рублей).

Тогда как в Нижегородской области 1 кв. м в среднем стоил 61,1 тыс. рублей, примерно столько же, сколько в Башкортостане и Удмуртии. Таким образом, в среднем квартиры в Татарстане в 1,7 раза дороже квартир в Саратовской, Оренбургской области и Марий Эл (38—39 тыс. рублей за кв. м), в 1,4—1,5 раза дороже квартир в Самаре, Пензе, Кирове, Чувашии, Ульяновске и Мордовии (41—46 тыс. рублей за кв. м).

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир в ПФО, рублей. Первичный рынок жилья

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Российская Федерация 48.122,77 42.581,43 46.740,10 49.573,30 50.921,93 52.010,78 53.494,12 56.576,74 60.407,41 61.738,41 Приволжский федеральный округ 36.439,06 34.721,57 39.449,24 42.449,78 44.778,46 45.921,68 43.903,99 44.476,98 46.955,65 50.122,39 Республика Башкортостан 36.693,64 36.597,91 40.743,43 47.797,14 51.775,10 51.739,69 51.368,89 51.665,76 56.421,44 60.357,33 Республика Марий Эл 35.700,24 35.198,10 38.965,64 39.417,45 41.649,96 39.950,65 41.326,39 38.183,08 35.393,73 38.107,99 Республика Мордовия 32.492,27 34.503,38 40.124,68 43.576,38 46.651,60 47.092,46 42.633,50 41.545,40 41.720,38 41.494,01 Республика Татарстан (Татарстан) 33.196,17 34.413,42 43.892,48 43.916,80 47.909,94 53.832,45 52.081,28 56.235,60 58.228,99 65.549,65 Удмуртская Республика 32.937,99 34.576,90 38.190,05 40.748,39 44.138,44 46.227,30 44.088,15 44.527,98 47.118,19 50.530,16 Чувашская Республика — Чувашия 29.063,10 33.021,49 37.883,37 40.386,32 42.423,31 43.619,50 38.671,55 39.872,68 42.218,15 43.576,84 Пермский край 40.052,67 43.746,50 44.479,66 48.840,71 51.050,63 53.816,26 48.652,00 48.925,85 46.672,38 49.399,31 Кировская область 31.542,47 30.860,69 37.036,62 40.759,62 41.380,88 42.349,83 40.777,25 38.020,34 41.729,85 44.426,97 Нижегородская область 47.316,04 45.323,73 48.251,26 53.562,44 57.367,55 62.936,72 60.681,38 60.874,14 58.687,89 61.100,51 Оренбургская область 34.851,29 33.946,87 34.888,93 38.827,92 40.026,12 39.874,83 37.760,72 37.793,47 38.681,00 38.584,53 Пензенская область 29.887,06 31.095,95 35.174,49 38.373,10 41.001,14 43.518,93 40.765,03 38.714,98 39.838,88 45.333,70 Самарская область 43.420,68 35.985,03 37.677,74 42.432,57 39.464,17 43.557,09 42.361,90 44.211,43 44.168,54 46.041,61 Саратовская область 30.821,66 33.265,52 36.621,47 40.888,90 41.237,69 41.752,35 40.308,76 40.482,14 37.287,18 39.440,39 Ульяновская область 32.972,83 32.499,51 33.641,37 35.545,95 37.671,04 38.588,73 38.416,92 38.186,19 38.926,64 41.987,41

Треть от продажной цены на первичном рынке

И последнее, что играет важную роль в цене квартир на первичном рынке и на чем, собственно, и зарабатывают строители, увеличивая тем самым цены на жилье, — это продажная надбавка к себестоимости строительства одного квадратного метра. В Татарстане к уже самой высокой стоимости строительства 1 кв. м строители в среднем добавляют еще 28,6%, или 18,7 тыс. рублей. Нельзя сказать, что это сильно отличается от надбавок в других регионах ПФО (в среднем продажная надбавка составляет 30%), но в силу изначально вызванной себестоимостью строительства именно в Татарстане (в силу дорогой земли или прокладки коммуникаций, или еще каких-либо причин), делает квартиры в РТ самыми дорогими в ПФО. Тем не менее по величине продажной надбавки Татарстан тоже в «лидерах», занимая пятое место.

Еще выше этот показатель у строителей в Саратовской области (29,6%), Кировской области (33,3%), Башкортостане (37,7%) и особенно Самарской области (38,27%). Однако заметим, что все перечисленные регионы с самой высокой продажной надбавкой отличаются от Татарстана очень низкой себестоимостью строительства квадратного метра, за исключением лишь Башкортостана. В Саратове построить 1 кв. м стоит 27,7 тыс. рублей, в Кирове — 29,6 тыс., в Самаре — 28,4 тыс.

Самые «скромные» строители в Мордовии и Марий Эл, где продажная надбавка на первичном рынке всего 12—13%.

Ольга Волчкова генеральный директор компании «Грань Девелопмент» Если не будет таких дополнительных [государственных] инструментов поддержки, как субсидирование ипотечной ставки, то, с учетом роста стоимости жизни, покупательская способность на жилищном рынке будет падать. Сегодня рынок такой: много предложений, но покупательная способность упала очень сильно. Можно рассчитывать на то, что сейчас меньше выдается разрешений [на строительство жилья] и фактически меньше будет объектов застраиваться в будущем и это будет плюсом — предложение жилья на рынке немного снизится. Но мы в любом случае делаем проекты, которые были бы интересны уже сейчас нынешним клиентам. Я бы не сказала, что цены на квартиры сильно выросли из-за перевода рынка на эскроу-счета. Скорее растет себестоимость квартир из-за роста стоимости строительных материалов. На самом деле, эскроу-счета не дали такого удорожания квартир как изначально прогнозировалось экспертами — ни на 15, ни на 20 процентов. Там небольшие какие-то совсем затраты. Но и сами строительные компании тоже понимают, что выше рыночной цены предлагать квартиры не стоит — покупательная способность диктует свое.

Эмиль Хуснутдинов генеральный директор строительной компании «ЖИК» Наша компания пока никакого спада спроса на рынке жилья не видит. Что мы строим, то и продаем. Но на будущее хотелось бы, конечно, во-первых, понижения ипотечных ставок — это в любом случае хороший механизм увеличения спроса. Но его недостаточно: необходимо, чтобы у людей вообще деньги на покупку квартир появились, тогда и спрос [платежеспособный] на них будет. Государству необходимо создавать для этого условия. В настоящий момент многие строительные компании, учитывая рекордный ввод жилья в 2019 году и планируемый рекордный ввод жилья в 2020 году, работают скорее с долгосрочными проектами [в расчете на будущий спрос].

Антонина Дарчинова коммерческий директор компании «Камастройинвест» Есть, конечно, опасения, что такой большой объем ввода жилья может быть в итоге не востребован рынком. Да, население жильем не обеспечено, но и покупательной способностью этого населения такой объем вводимого жилья тоже не обеспечен. Спрос на квартиры у людей-то есть, но нет возможности их приобрести. Тем не менее цена на рынке Казани, например, все равно на данный момент продиктована соотношением спроса и предложения. Сейчас строительные компании Татарстана готовы обеспечить тот ввод жилья, который планируется федеральными властями, в том числе и удерживать цены на жилье. Но ведь, помимо ипотечных ставок, которые стоит, безусловно, понижать, сегодня есть проблема с земельными участками — они на рынке дорогие. Если их будут выделять как-то по другим схемам, это бы снизило себестоимость строительства, себестоимость входа на рынок и так далее. Это не позволит, может, снизить цены на квартиры на первичном рынке, но зато позволит не увеличивать их. Себестоимость самого строительства не такая высокая: в продажной цене в огромном значении зашита скорее стоимость земли, стоимость подключения к сетям. Учитывая, что последний скачок цен произошел из-за увеличения стоимости проектного финансирования, то цены вряд ли в будущем пойдут вниз. Но их дальнейшее увеличение возможно, так как застройщикам все сложнее привлекать средства, земля все дороже, технические условия дороже, все больше требований по социальным объектам. Если федеральные и республиканские власти найдут баланс между всем этим, мы только рады будем строить и обеспечивать население жильем.