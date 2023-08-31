К отопительному сезону в Татарстане готовы 98% котельных
На конец лета к новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено 3 169 котельных, или 98% от их общего количества. Такие данные представили в Минстрое республики.
В сфере образования к отопительному сезону готовы 99% объектов — 3 224 из 3 257. Необходимые работы завершили 35 из 45 муниципалитетов Татарстана.
Аналогичный показатель готовности — 99% — и в сфере здравоохранения. К старту отопительного сезона готовы 1 974 из 1 980 объектов. Требуемые работы закончили 40 муниципалитетов республики.
В сфере культуры к отопительном сезону подготовлены 1 895 из 1 915 объектов. Завершили необходимые работы 38 муниципальных образований Татарстана.
Спортивные и молодежные объекты готовы к наступлению холодов на 98% и 99% соответственно. Полностью завершили подготовку к отопительному сезону все объекты социальной защиты.
Паспорта готовности получили 93% многоквартирных домов Татарстана. Это 16 508 объектов.
Напомним, в июне кабмин Татарстана сформировал республиканский штаб по подготовке к отопительному периоду 2023/2024 года. Его возглавил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.
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