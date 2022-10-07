Татарстан за последние 15 лет увеличил ввод жилья в два раза

Фото: скриншот трансляции

Татарстан за последние 15 лет увеличил ввод жилья в два раза. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на форуме «100% Татарстан».

— За последние 15 лет мы увеличили объем ввода жилья в два раза. Объем жилья, который будет введен в 2022 году он, по правилам, не может быть меньше, чем введено в предыдущем, поэтому в этом году будет введено тоже более 3 миллионов квадратных метров жилья, — рассказал он.

Марат Айзатуллин заявил, что в этом году строительная отрасль в Татарстане столкнулась с некоторыми проблемами, среди которых и необходимость импортозамещения. Однако к этому были готовы:

— Если брать многоквартирные дома, то мы проинвентаризировали, посмотрели, что импортная составляющая там практически составляет менее 5%. Поэтому мы к этому были готовы. Были вопросы по лифтовому оборудованию. Эти вопросы тоже снялись, и мы здесь проблем не видим, — заявил глава Минстроя Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным на 10 сентября, в Татарстане введено в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Это 91% от годового плана. Самый большой объем ввода жилья за индивидуальным строительством — 12 959 домов, или 104% от плана.



Напомним, за девять месяцев 2022 года ввод жилья в России за в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21% — до 75,9 миллиона квадратных метров. В прошлом году в стране построили 92,6 миллиона «квадратов», что стало рекордом за всю ее историю.



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Татьяна Демина