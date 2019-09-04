Оригинальный фасад на НКЦ «Казань» восстановят после ремонта

Оригинальный фасад на здании НКЦ «Казань» будет восстановлен в ходе реконструкции.

В настоящее время проводятся работы по демонтажу старого туфа, он будет заменен на аналогичный новый, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минкультуры РТ.

Сроки завершения работ по восстановлению фасада в ведомстве не назвали, однако ранее Минстрой Татарстана сообщил, что реконструкция Национального культурного центра «Казань» завершится в третьем квартале 2020 года.