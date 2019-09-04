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Оригинальный фасад на НКЦ «Казань» восстановят после ремонта

15:20, 04.09.2019
Оригинальный фасад на НКЦ «Казань» восстановят после ремонта
Фото: realnoevremya.ru

Оригинальный фасад на здании НКЦ «Казань» будет восстановлен в ходе реконструкции.

В настоящее время проводятся работы по демонтажу старого туфа, он будет заменен на аналогичный новый, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минкультуры РТ.

Сроки завершения работ по восстановлению фасада в ведомстве не назвали, однако ранее Минстрой Татарстана сообщил, что реконструкция Национального культурного центра «Казань» завершится в третьем квартале 2020 года.

Справка

НКЦ «Казань» — здание было построено в 1988 году для казанского филиала Центрального музея В.И. Ленина по проекту архитектора Анатолия Полянского. Оно выполнено в виде группы прямоугольных призм разного размера, которые отделаны облицовкой из красного гранита, — идея развевающегося красного знамени. Однако призмы поставили вертикально, и теперь задумка читается с трудом.

НКЦ «Казань» объединило в себе несколько музеев, детские кружки, концертную площадку.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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