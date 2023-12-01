В Татарстане выполнили годовой план по капремонту многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год — обновлено 726 объектов. Об этом объявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день Фонд ЖКХ проводит электронные аукционы по программе капремонта многоквартирных домов на 2024 год. Определены подрядчики на 432 объекта, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Фонд ЖКХ в республике продолжает работу по формированию лотов по 220 многоквартирным домам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в программе капремонта многоквартирных домов не участвовали три муниципалитета района Татарстана — Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский. Как рассказывал гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это средств.



Напомним, в Татарстане с 2024 года повысят взнос за капремонт в многоквартирных домах. Сейчас минимальная сумма составляет 6,95 рубля за «квадрат». Со следующего года она превысит 7 рублей.



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Татьяна Демина