Эксперты: уже через месяц рынок жилья ждут банкротства и разорения

После закрытия МФЦ сделки по продажам вторичной недвижимости прекратились

Фото: Илья Репин

Локдаун больше всего ударил по вторичному рынку жилья, поскольку строительные компании как системообразующие предприятия продолжают работать. Но полная самоизоляция серьезно ударила по другому сегменту недвижимости: не работают 90% риелторов. Как результат — вторичный рынок замер. В каких мерах поддержки нуждается бизнес, чтобы оживить продажи жилья и перевести его работу в онлайн, спросил у представителей отрасли бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев во время антикризисного интенсива: «Перспективы рынка недвижимости в эпоху коронавируса». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Людей вымыло» со строек, но в понедельник они вернутся

Стройиндустрия с введением режима полной самоизоляции не замерла, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев: «Есть обращение Минстроя России к Минтруда РФ о том, чтобы строительную отрасль приравняли к дорожной, приоритетной, которая также будет вести работы в такой непростой период».

— У республики заключено соглашение с федеральным центром. Мы обязаны до конца текущего года ввести свыше 2 млн квадратных метров жилья. Этот сложный период пройдет, коронавирус не вечный. Потом никто не вспомнит про него, а все наши программы, в том числе по нацпроектам, никто не отменит, мы обязаны выполнить, — другого не дано, — подчеркнул Гимаев.

Тем не менее у застройщиков возникло много вопросов по согласованию работы с ГИБДД. Некоторые предприятия по производству стройматериалов не нашли названия своих компаний в перечне.

— Компании в строительном секторе — единый орган. У нас есть объекты, где идет непрерывный технологический цикл, на складах заготовлены материалы, которые надо доставлять, произведены платежи, транспорт передвигается по запланированным маршрутам. В связи с новым режимом работа строителей не остановилась полностью на этой неделе, но застопорилась. Частично на несколько дней людей «вымыло» с объектов. У нас есть компании, в которых по несколько тысяч работников. Все они должны ездить на работу с разрешениями в соответствии с постановлением правительства РТ №240. Поэтому сейчас, в переходный период, всю необходимую документацию предприятия приведут в порядок, как хозяйки, которые приводят в порядок свои дома из-за того, что у них появилось время. С понедельника работа на объектах восстановится, — заверил Гимаев.

«В связи с новым режимом работа строителей не остановилась полностью на этой неделе, но застопорилась», — отметил Гимаев. Фото Максима Соколова

Результатом кризиса, по его словам, станет укрупнение рынка. В нынешней ситуации «нужно выработать совместные меры, обратимся к федеральной власти, должны выйти из кризиса закаленные, но отрасль будет выглядеть немного по-другому». Гимаев назвал телефон горячей линии: 231-14-10, по которому могут обратиться застройщики, подрядчики, производители стройматериалов.

Коммерческий директор ООО «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова назвала решение руководства республики и страны о самоизоляции верным. Свои офисы компания закрыла, стройки, усилив меры безопасности, продолжают работать.

— Есть небольшие внутренние срывы сроков по комплектующим у компаний-поставщиков. Все продажи организованы в онлайн-режиме. Продолжается бронирование квартир, проводим для покупателей видеоэкскурсии по объектам. Вся удаленная деятельность ведется. Сотрудничаем с ключевыми банками, которые работают с ЭЦП, — рассказала Галяутдинова.

Вторичный рынок спасут электронные сделки

Более тревожная ситуация на рынке ненового жилья. Цены замерли, а объем продаж значительно упал, почти на 90%, потому что агенты недвижимости не могут работать, отметил президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

— Вторичное жилье — это основа рынка недвижимости. К тому же многие покупатели «первички» продают жилье уже как «вторичку». Сделки в этом сегменте практически остановлены: чтобы провести электронную регистрацию, надо подать согласие на сделку в бумажном виде в МФЦ, а МФЦ все закрыты. Единственная возможность зарегистрировать вторичное жилье — по ипотеке Сбербанка, там проходит электронная регистрация, — пояснил Андрей Савельев.

«Вторичное жилье — это основа рынка недвижимости. К тому же многие покупатели «первички» продают жилье уже как «вторичку». Сделки в этом сегменте практически остановлены», — сетует Андрей Савельев. Фото Олега Тихонова

Он считает, что, «если такой режим продлится еще 2 — 3 недели, до месяца, многие компании на рынке недвижимости перестанут существовать».

Фарид Абдулганиев уверен, что рынок находит неординарные решения, к нему обращаются с вопросами представители бизнеса. Недавно звонил предприниматель, которого не пустили на работу в торговый центр. После обращения к бизнес-омбудсмену ситуация оперативно разрешилась. Предприниматель смог забрать необходимые документы из офиса, чтобы работать дистанционно. Телефон горячей линии уполномоченного по защите прав предпринимателей в РТ: 203-29-08, есть и телеграм-канал «Деловорот». Абдулганиев напомнил, что в этот трудный период нужно использовать свою площадку федерального масштаба «Республиканский маркетинговый центр».

Бизнес-омбудсмен спросил руководителя Гильдии риелторов, какой он видит выход из ситуации.

— До конца апреля максимальный срок, который могут протянуть участники рынка недвижимости. Если будет решение, которое позволит продавцам на вторичном рынке работать онлайн и совершать электронные сделки, то сегмент как-то оживет, — ответил Савельев.

Абдулганиев пообещал за решением вопроса обратиться в Минцифру РТ.

Абдулганиев пообещал за решением вопроса по электронной регистрации сделок обратиться в Минцифру РТ. Фото Максима Платонова

«В непонятной ситуации суды пойдут навстречу»

Руководитель компании «Зарубин и партнеры» Филипп Зарубин дал юридические рекомендации компаниям, которые оказались в тупиковой ситуации. Помимо обращения в уполномоченные службы, нужно попытаться решить проблему со своим партнером.

— Во-первых, необходимо позвонить своему контрагенту и объяснить: «Не могу выполнять обязательства, давай договоримся, как поступать дальше, найдем выход из ситуации». Новые договоренности необходимо зафиксировать. Если вы обратитесь в ТПП за статусом форс-мажора, вам выдадут сертификат, который избавит вас от ряда штрафных санкций, — пояснил юрист.

Если напрямую договориться с контрагентом не удалось, нужно обратиться в суд. По словам Зарубина, несмотря на то, что суды сейчас не проводят заседания, все-таки многие дела они рассматривают без участия сторон. В такой «непонятной» ситуации руководитель компании может составить претензию с конкретным требованием об изменении сделки, внести в договор пункты, которые упростят жизнь застройщика. «Суды идут навстречу и застройщикам. Договариваться о завершении строительных работ возможно с какой-то отсрочкой», — заверил Зарубин.