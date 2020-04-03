Эксперты: уже через месяц рынок жилья ждут банкротства и разорения
После закрытия МФЦ сделки по продажам вторичной недвижимости прекратились
Локдаун больше всего ударил по вторичному рынку жилья, поскольку строительные компании как системообразующие предприятия продолжают работать. Но полная самоизоляция серьезно ударила по другому сегменту недвижимости: не работают 90% риелторов. Как результат — вторичный рынок замер. В каких мерах поддержки нуждается бизнес, чтобы оживить продажи жилья и перевести его работу в онлайн, спросил у представителей отрасли бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев во время антикризисного интенсива: «Перспективы рынка недвижимости в эпоху коронавируса». Подробнее — в материале «Реального времени».
«Людей вымыло» со строек, но в понедельник они вернутся
Стройиндустрия с введением режима полной самоизоляции не замерла, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев: «Есть обращение Минстроя России к Минтруда РФ о том, чтобы строительную отрасль приравняли к дорожной, приоритетной, которая также будет вести работы в такой непростой период».
— У республики заключено соглашение с федеральным центром. Мы обязаны до конца текущего года ввести свыше 2 млн квадратных метров жилья. Этот сложный период пройдет, коронавирус не вечный. Потом никто не вспомнит про него, а все наши программы, в том числе по нацпроектам, никто не отменит, мы обязаны выполнить, — другого не дано, — подчеркнул Гимаев.
Тем не менее у застройщиков возникло много вопросов по согласованию работы с ГИБДД. Некоторые предприятия по производству стройматериалов не нашли названия своих компаний в перечне.
— Компании в строительном секторе — единый орган. У нас есть объекты, где идет непрерывный технологический цикл, на складах заготовлены материалы, которые надо доставлять, произведены платежи, транспорт передвигается по запланированным маршрутам. В связи с новым режимом работа строителей не остановилась полностью на этой неделе, но застопорилась. Частично на несколько дней людей «вымыло» с объектов. У нас есть компании, в которых по несколько тысяч работников. Все они должны ездить на работу с разрешениями в соответствии с постановлением правительства РТ №240. Поэтому сейчас, в переходный период, всю необходимую документацию предприятия приведут в порядок, как хозяйки, которые приводят в порядок свои дома из-за того, что у них появилось время. С понедельника работа на объектах восстановится, — заверил Гимаев.
Результатом кризиса, по его словам, станет укрупнение рынка. В нынешней ситуации «нужно выработать совместные меры, обратимся к федеральной власти, должны выйти из кризиса закаленные, но отрасль будет выглядеть немного по-другому». Гимаев назвал телефон горячей линии: 231-14-10, по которому могут обратиться застройщики, подрядчики, производители стройматериалов.
Коммерческий директор ООО «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова назвала решение руководства республики и страны о самоизоляции верным. Свои офисы компания закрыла, стройки, усилив меры безопасности, продолжают работать.
— Есть небольшие внутренние срывы сроков по комплектующим у компаний-поставщиков. Все продажи организованы в онлайн-режиме. Продолжается бронирование квартир, проводим для покупателей видеоэкскурсии по объектам. Вся удаленная деятельность ведется. Сотрудничаем с ключевыми банками, которые работают с ЭЦП, — рассказала Галяутдинова.
Вторичный рынок спасут электронные сделки
Более тревожная ситуация на рынке ненового жилья. Цены замерли, а объем продаж значительно упал, почти на 90%, потому что агенты недвижимости не могут работать, отметил президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.
— Вторичное жилье — это основа рынка недвижимости. К тому же многие покупатели «первички» продают жилье уже как «вторичку». Сделки в этом сегменте практически остановлены: чтобы провести электронную регистрацию, надо подать согласие на сделку в бумажном виде в МФЦ, а МФЦ все закрыты. Единственная возможность зарегистрировать вторичное жилье — по ипотеке Сбербанка, там проходит электронная регистрация, — пояснил Андрей Савельев.
Он считает, что, «если такой режим продлится еще 2 — 3 недели, до месяца, многие компании на рынке недвижимости перестанут существовать».
Фарид Абдулганиев уверен, что рынок находит неординарные решения, к нему обращаются с вопросами представители бизнеса. Недавно звонил предприниматель, которого не пустили на работу в торговый центр. После обращения к бизнес-омбудсмену ситуация оперативно разрешилась. Предприниматель смог забрать необходимые документы из офиса, чтобы работать дистанционно. Телефон горячей линии уполномоченного по защите прав предпринимателей в РТ: 203-29-08, есть и телеграм-канал «Деловорот». Абдулганиев напомнил, что в этот трудный период нужно использовать свою площадку федерального масштаба «Республиканский маркетинговый центр».
Бизнес-омбудсмен спросил руководителя Гильдии риелторов, какой он видит выход из ситуации.
— До конца апреля максимальный срок, который могут протянуть участники рынка недвижимости. Если будет решение, которое позволит продавцам на вторичном рынке работать онлайн и совершать электронные сделки, то сегмент как-то оживет, — ответил Савельев.
Абдулганиев пообещал за решением вопроса обратиться в Минцифру РТ.
«В непонятной ситуации суды пойдут навстречу»
Руководитель компании «Зарубин и партнеры» Филипп Зарубин дал юридические рекомендации компаниям, которые оказались в тупиковой ситуации. Помимо обращения в уполномоченные службы, нужно попытаться решить проблему со своим партнером.
— Во-первых, необходимо позвонить своему контрагенту и объяснить: «Не могу выполнять обязательства, давай договоримся, как поступать дальше, найдем выход из ситуации». Новые договоренности необходимо зафиксировать. Если вы обратитесь в ТПП за статусом форс-мажора, вам выдадут сертификат, который избавит вас от ряда штрафных санкций, — пояснил юрист.
Если напрямую договориться с контрагентом не удалось, нужно обратиться в суд. По словам Зарубина, несмотря на то, что суды сейчас не проводят заседания, все-таки многие дела они рассматривают без участия сторон. В такой «непонятной» ситуации руководитель компании может составить претензию с конкретным требованием об изменении сделки, внести в договор пункты, которые упростят жизнь застройщика. «Суды идут навстречу и застройщикам. Договариваться о завершении строительных работ возможно с какой-то отсрочкой», — заверил Зарубин.
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