В Татарстане сформировали штаб по подготовке к отопительному сезону

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана сформировал республиканский штаб по подготовке к отопительному периоду 2023/2024 года. Его возглавил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

Всего в республиканский штаб по подготовке к отопительному периоду 2023/2024 года вошли 30 человек. В списке сотрудники Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, представители других ведомств республики, а также компаний.

Заместителем руководителя штаба по подготовке к отопительному периоду назначен Алексей Фролов. Он занимает должность замглавы Минстроя Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, ежегодно в 2023—2025 годах на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в сфере ЖКХ Татарстана будут направлять 7 млрд рублей. Они вошли в число приоритетных адаптационных мероприятий к изменениям климата в жилищно-коммунальной сфере.



Татарские власти намерены повысить надежность системы коммунального теплоснабжения, своевременной и всесторонней подготовки, организации безаварийной работы систем в отопительный период и проведение его во взаимодействии министерств, ведомств, тепло-, топливо-, электро- и водоснабжающих организаций, а также потребителей.



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Татьяна Демина