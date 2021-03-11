«Ажиотаж, скорее всего, спадет» — удастся ли сдержать рост цен на казанскую первичку

В Минстрое Татарстана оценили текущую ситуацию на рынке жилой недвижимости и поделились прогнозами

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане готовят серьезный задел по новостройкам, чтобы перевыполнить годовой план — впереди масштабная цель приблизиться к планке в 3,6 млн «квадратов» жилья в год. Выйти на этот показатель республике необходимо для выполнения поставленной президентом задачи по увеличению объемов ввода жилья. Об этом на круглом столе в Минстрое республики сообщил замминистра Ильшат Гимаев. Другие участники встречи: представители банков, застройщики и риелторы рассказали, как рынок жилья пережил прошлый год, что вызвало взрывной рост цен и какие перспективы открывает сохранение программы льготной ипотеки. Подробности — в материале «Реального времени».

«Собираемся перевыполнить план»

— Прошедший год стал очень сложным периодом для всех отраслей экономики, — начал свое выступление заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. — Строительная сфера не стала исключением в этом плане. Но мы выдержали испытания с честью. Буквально пару-тройку дней возникали заминки, связанные с пропусками и проверкой транспорта, доставкой строительных материалов на объекты. Но мы очень быстро сориентировались и вернулись к работе.

Объемы строительства 2020 года превысили аналогичные показатели за 2019 год. Республика сдала более 2,68 млн «квадратов» жилья, были выполнены работы на общую сумму почти в 370 млрд рублей.

— В этом году мы поставили задачу сдать 2,67 млн «квадратов», — сообщил Гимаев. — И собираемся чуть-чуть перевыполнить план, чтобы оставаться на уровне 2020 года. К 2030 году собираемся выйти на показатель в 3,6 млн «квадратов» жилья, что побуждает нас к масштабным свершениям.

Вероника Чаброва сообщила о снижении ставки в рамках программы льготного ипотечного кредитования до 6,1%

Льготная ипотека реанимирует рынок «первички»

Весной 2020 года в России была введена программа льготной ипотеки по ставке в 6,5%. Новую меру господдержки ввели на ограниченный срок — она должна была действовать до 1 ноября 2020 года. Однако 24 октября прошлого года льготная ипотека была продлена до 1 июля 2021 года.

Управляющий директор по ипотеке банка ВТБ в Татарстане Вероника Чаброва сообщила о снижении ставки в рамках программы льготного ипотечного кредитования до 6,1%.

— Проект пользовался популярностью, — заявила эксперт. — За 2020 год банком было выдано 3,5 тысячи займов по данной программе, что составило 24% от общего числа выдач. К концу года размер ежемесячного платежа наших заемщиков снизился с 30 до 25% от семейного бюджета.

Также вырос спрос на рефинансирование жилищных кредитов. Четверть от всех выдач за 2020 год пришлось на эту услугу. «Люди снижали свою долговую нагрузку. Нами было выдано более 4,5 тысячи займов по данной программе», добавила спикер.

Руководитель управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования отделения «Банк Татарстан «ПАО Сбербанк» Леонид Захаров сообщил, что если в 2019-м в Татарстане банком было выдано 45 тысяч ипотечных кредитов, то в 2020 году уже 62 тысячи:

— Рост поистине огромный, — заявил эксперт. — Программа льготного кредитования реанимирует рынок первичного жилья. А следом за ним подтягивается и «вторичка».

Леонид Захаров сообщил, что если в 2019-м в Татарстане банком было выдано 45 тысяч ипотечных кредитов, то в 2020 году уже 62 тысячи

Заместитель генерального директора ООО «Ак Барс Девелопмент» Руслан Сагитов назвал Казань одним из самых привлекательных для строительства регионов России:



— Если учитывать, что примерно 70—80 процентов всех квартир продаются с привлечением ипотеки, то снижение процентной ставки привело просто к колоссальному спросу на жилье, — отметил он.

Цены на жилье в Казани

Ввиду повышенного спроса на жилье, растет и цена квадратных метров. За минувший год стоимость «квадрата» в новостройках Казани выросла приблизительно на 20—25%. Однокомнатные квартиры стали дороже на 30% , «двушки» — на 20%, а «трешки» — на 10—15%. На цену жилья оказала огромное влияние и пандемия коронавируса. Из-за строгого противоэпидемического режима возник целый ряд проблем, связанных с логистикой и трудовыми ресурсами, а также с поиском поставщиков. Так, стоимость арматуры выросла на 8%, остальные материалы подорожали в среднем на 10—40%.

— Многое зависит от расположения жилья, — сообщил Руслан Сагитов. — Например, средняя цена квадратного метра в удаленной от города «Светлой долине» — 100 тысяч рублей. А в ЖК «Мой ритм», который находится в центре города, за один квадратный метр придется заплатить 140 тысяч рублей.

Как оказалось, 30% казанского жилья приобретают жители других регионов. При этом заинтересованность в казанской недвижимости проявляют представители вполне благополучных в экономическом плане городов и областей. В Казань стремятся переехать из Уфы, Красноярска, Ижевска.



Руслан Сагитов назвал Казань одним из самых привлекательных для строительства регионов России

Прогноз на будущее



Директор по новостройкам агентства недвижимости «Флэт» Наталья Ильина, рассказала, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, ее организацией было проведено в четыре раза больше сделок, чем в 2019 году. По ее словам, восемь клиентов из 10 были иногородними.

— С кем мы работаем? В основном это родители иногородних студентов. Также это северяне: пенсионеры из Нового Уренгоя, Норильска, мечтающие вернуться на большую землю или отправляющие сюда своих детей, — сообщила Ильина.

Молодые татарстанские семьи тоже заинтересованы в приобретении собственного жилья. Чаще всего, покупатели казанских квартир приезжают из Альметьевска, Нижнекамска и Набережных Челнов. На первом месте по востребованности среди клиентов— классические «однушки», а на втором — квартиры-студии. Прочное третье место занимают двухкомнатные квартиры евроформата. Самые большие сделки включали в себя от 5 до 10 квартир.

— Сейчас мы наблюдаем определенное снижение продаж. Клиенты взяли паузу, — констатировала Ильина.

Все эксперты сошлись во мнении, что в ближайшее время казанская недвижимость продолжит дорожать, однако рост цен удастся сдержать за счет увеличения объемов строительства.

— Ажиотаж у людей, скорее всего, спадет, начнется плановая работа, — уверен Ильшат Гимаев.

Замглавы татарстанского Минстроя также сообщил, что на одном из совещаний в Москве шла речь о сохранении программы льготной ипотеки:

— Поддержка государства сыграла положительную роль, а эскроу-счета подтвердили свою состоятельность. Благодаря им в Татарстане ведется 50% строительства жилья.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов