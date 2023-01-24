«Будет жесткий порядок»: Минниханов поставил на вид главам районов Татарстана проблемы градостроительства

Проблемы вывоза и утилизации мусора, износа сетей ЖКХ, развития ипотеки и пригородов Казани обсудили в столице республики

Положить конец хаотичной жилой застройке в Татарстане призвали глав городов и районов, в частности — в пределах Казанской и Челнинской агломераций. «Многие вещи будем делать по-другому, особенно пригород», — предупредил президент республики Рустам Минниханов, поручив развивать территории только с сопутствующей инфраструктурой и не допускать новых ошибок градостроительства. Как глава Института пространственного развития РТ жаловался на случаи распродажи парков под ИЖС, а замминистра строительства России обещал семьям ипотеку с кухонным гарнитуром — в репортаже «Реального времени» с итоговой коллегии Минстроя РТ.



Ситуация с ипотекой остается сложной



Подведение итогов года татарстанские строители начали на мажорной ноте, рапортуя о втором подряд рекордном объеме ввода жилья на 3,093 млн кв.м жилья и всех выполненных программах. Объем работ в строительстве составил 513 млрд (+8,3%), услуг в сфере ЖКХ — почти 51 млрд рублей (+7,7%). Зарплата строителей выросла на треть — до 47,7 тысячи, у жилищников и коммунальщиков — на 8%, до 36,6 тысячи рублей.

Серьезно выросли налоговые поступления от предприятий отрасли: объем платежей в бюджеты всех уровней составил 47,6 млрд (+28%). В то же время среди организаций есть и должники.

— Объем невыполненных перед бюджетом обязательств оценивался в 4,304 млрд. По сравнению с началом года он вырос почти в 3 раза, — сообщил глава татарстанского Минстроя Марат Айзатуллин, добавив, что ситуация начала улучшаться — с декабря сумма налоговой задолженности снизилась на 155 млн рублей.

Постепенно снижают долги и жилищники перед поставщиками ресурсов, уменьшив их до 445,3 млн (-90 млн) рублей.

В два раза больше выдали разрешений на стройку жилья. На сегодня в Татарстане строятся 213 многоквартирных домов жилой площадью более 2 млн кв. м. Продолжаются без заморозки объектов промышленные стройки стоимостью в 52 млрд рублей. В республике произвели стройматериалов на 50 млрд рублей (+3%), открыли 6 новых производств, еще 4 — откроют в этом году. В рамках нацпроектов и республиканских программ охватят свыше 3804 объектов.

— Ситуация с ипотекой, которая для многих наших граждан остается единственной возможностью улучшить свои жилищные условия, остается сложной. Согласно данным ЦБ, за одиннадцать месяцев отчетного года по сравнению с январем — декабрем 2021 года общее число выданных ипотечных кредитов снизилось почти на 34%, в том числе на 5,5% упал первичный рынок, — отметил министр.

Ключевым инструментом поддержки ипотечного рынка, по его словам, остаются ипотечные программы, срок действия которых продлен по инициативе президента России до 1 июля 2024. При этом по семейной ипотеке условия стали более привлекательными. Если раньше право на участие имели только семьи с детьми, рожденными до 2018 года, то сегодня воспользоваться льготами семейного кредитования могут семьи с двумя детьми, возраст которых не превышает 18 лет.

От положительной динамики в отрасли министр перешел к зонам риска. В частности, с интенсивной жилищной застройкой возрастает нагрузка на сети, доля износа которых составляет более 32%. На модернизацию инженерной инфраструктуры в минувшем году направили 7,4 млрд рублей. В рамках собственных инвестпрограмм коммунальщики выделили еще 4,8 млрд. С привлечением средств помогают концессионные соглашения, которых на сегодня 115 в 20 районах.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Уже к осени мусор из Казани будет некуда вывозить»

Нарастает мусорная проблема, остаточная вместимость полигонов быстро сокращается. В прошлом году республика заключила договор о создании завода энергетической утилизации отходов мощностью 550 тыс.тонн в год в Зеленодольском районе. Задачи на этот год ввод в эксплуатацию:

— 2-й карты полигона Восточный;

— мусороперегрузочных станций в Актанышском, Бавлинском, Нурлатском муниципальных районах;

— площадки для осуществления компостирования ТКО в городе Набережные Челны.

Кроме того, регоператорам необходимо создать объекты размещения отходов в Алексеевском, Арском, Верхнеуслонском районах и объект обработки в Зеленодольском, а также запустить мусороперегрузочные станции в Азнакаевском, Альметьевском, Заинском, Нижнекамском, Черемшанском и Чистопольском районах.

Взявший слово следом глава исполкома Казани Рустем Гафаров также заострил внимание на этой проблеме:

— Марат Мансурович прав, говоря об острой необходимости МСЗ. Однако в нынешних условиях потребуется 1,5—2 года на его завершение, а в Казани проблема размещения отходов остро встает прямо сейчас. Все годы с начала реформы в Казань активно завозят мусор из соседних районов, где полигоны оказались не готовы к работе в новых условиях. Плюс отходы самой Казани, плюс ограничения на размещение полигонов в 15-километровой зоне от аэродромов. И мы уже к этой осени окажемся в очень непростой ситуации, когда мусор из столицы РТ будет некуда вывозить.

Спикер также рассказал о проблемах высокого износа городских сетей, и как следствие, многочисленных коммунальных аварий, и скором истечении сроков эксплуатации нескольких сотен лифтов в Азино. В целом, по его словам, столица участвует в 10 нацпроектах из 13 реализуемых в республике. В городе за пять лет сдали 4,8 млн кв.м жилья. Еще 1,25 миллиона «квадратов» будет сдано в этом году.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Будет жесткий порядок, сразу предупреждаю»

Глава нового Института пространственного развития РТ Олег Григорьев рассказал о проблемах развития Казанской агломерации. Изучив градостроительную документацию территории, специалисты выявили ряд проблем:

— Здесь достаточно много неприятных открытий было сделано. В частности, типовой случай, когда по Генплану выделена территория под социальные объекты, озеленение, парки, скверы, а на уровне Правил земплепользования и застройки на этих территориях уже установлена жилая зона — Ж1, то есть строй, где хочешь. На уровне планировки эти объекты уже перенесены на размежеванную территорию, и вы видите, что все участки, предусмотренные под социальные объекты и парки, размежеваны под ИЖС, — посетовал спикер.

— Зоны парковые взяли, размежевали и продали. Ну что это такое? И обратного хода нет, потом уже не исправишь, — отреагировал президент Татарстана.

Григорьев также предложил передать функции по утверждению генпланов и ПЗЗ на республиканский уровень, чтобы избегать подобных проблем. Рустам Минниханов еще раз подчеркнул важность задач Института пространственного развития РТ, поручив муниципалитетам активнее работать с новой структурой в вопросах градостроительства:

— Мы столкнулись с большими проблемами особенно в пригороде. Любую территорию без четкого планирования обязательно ждет коллапс. У нас уже было несколько серьезных проблем в пригороде, и они еще будут возникать, потому что все это хаотично развивалось, а инфраструктура отставала — социальная, транспортная. В Тукаевском районе тоже были большие проблемы. Поэтому всю эту работу нам надо провести, организовать семинары по обучению глав и руководителей исполкомов, — обратился Рустам Минниханов к министру и вице-премьеру.

Вопросы комплексного развития территорий, по его словам, должны выйти на первый план. Хаотичной жилой застройки без сопутствующей социальной инфраструктуры больше не должно быть, поручил он: «Многие вещи будем делать по-другому, особенно пригород, где идет хаотичное развитие. Человек дом купил, инвестор свои деньги получил и ушел, а муниципалитет остался». Сейчас республика развивает инфраструктурные проекты «Лаишевский узел», «Большой Зеленодольск». «Но это все должно быть сбалансировано: где мы можем строить, в каком году и как. Будет жесткий порядок, сразу предупреждаю. Если будут какие-то попытки, это добром не кончится», — подчеркнул президент.

— В конечном счете страдает население. Люди покупают дома, квартиры, а потом начинается: никаких рабочих мест, никаких условий. Разве можно Высокую Гору, Лаишево, Пестрецы рассматривать вне зоны Казани?! Вы посмотрите, у нас уже все въезды и выезды проблемные. Мы сейчас делаем Горьковское шоссе, Вознесенский тракт — каждый из них по 20 млрд стоит, не меньше. Мы должны развивать там производства, создавать социальные объекты. Если будем ориентироваться на то, что вся эта территория агломерации будет перемещаться в столицу, и мы не будем создавать зоны, где людям работать и жить, это невозможно — никаких дорог, ничего не хватит.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Мы должны были сделать это раньше. Когда Марат Шакирзянович у нас работал»

Пригород очень привлекателен, но мы не способны в один момент обеспечить ему и школы, и больницы, и транспортную инфраструктуру, продолжил разъяснять задачу президент. Самое главное — у нас сильно отстает работа по созданию рабочих мест, надо строить промышленные и индустриальные парки в микрорайонах жилой застройки.

— Мы должны были сделать это раньше. Когда Марат Шакирзянович у нас работал, мы мечтали об этой 50-километровой зоне, но на каком-то периоде мы это дело упустили. Мы опоздали. Если бы 10 лет назад это сделали, многих наших ошибок не было бы. Но ошибки надо исправлять, и новых ошибок делать нельзя, — отметил Минниханов. — Все должно быть сбалансировано: и здравоохранение, и образование, и другие инфраструктурные вещи. Если этого не будет, мы будем порождать такие проблемные зоны, где люди будут недовольны. Вместо того, чтобы сказать спасибо, они будут ругать нас. Транспорта нет, доехать невозможно. Представьте: ехать в город и стоять в пробке.

Выступивший следом замглавы Минстроя России Никита Стасишин анонсировал грядущие изменения в законодательстве. В частности, в вопросе регламентирования сроков передачи квартиры покупателю и введения моратория на штрафы и пени:

— Дальше мы хотим распространить предмет ипотеки на меблировку, как минимум кухни, для того, чтобы квартиры сдавались не только с отделкой, но и с кухнями. Это поможет оптимизировать затраты, включив это в ипотечный продукт, что даст возможность быстрее получить комфортное жилье нашими гражданами.

Еще одно новшество — распространить механизм ипотеки на ИЖС с возможностью приобретать домокомплекты через эскроу-счета. При этом будут сохранены все льготные ипотечные условия. «Если удастся убедить коллег — без залогов и поручительств, что даст возможность развить частное индивидуальное, но в то же время индустриальное жилищное домостроительство».

Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Ненужное строительство дорогих объектов» и сбои в работе регоператоров

В Татарстане в этом году продолжат работать по всем строительным программам общей стоимостью свыше 68 млрд рублей. Однако президент республики обратил внимание на ряд проблем при их реализации. В частности, при подготовке технических заданий по строительству социальных объектов не учитываются реальная потребность в них и возможности бюджета. Зачастую при возведении школ и детсадов их проектная мощность рассчитана на гораздо большее количество детей, нежели фактическое. Республиканским Минэкономики и Минстрою поручено ужесточить утверждение ТЗ, «не допуская ненужное строительство дорогих объектов с завышенной мощностью».

Вторая проблема — неэффективная эксплуатация построенных и отремонтированных соцобъектов. Уже при проектировании нужно учитывать наличие кадров, на деле же часто бывает, что построенные ФАП или клуб простаивают в отсутствие специалистов. Несоразмерно большие соцобъекты приходится перепрофилировать, а это дополнительные расходы для бюджета. Часто к излишним затратам приводят и ошибки в эксплуатации новых зданий — их приходится досрочно ремонтировать. Нарекания вызывает и качество строительства. В построенных объектах бывают протечки кровли, затапливает подвалы.

Отдельно президент остановился на вопросе комплексного развития территорий. По его словам, пока в этом направлении работает лишь Казань, а главам других муниципалитетов необходимо проявить активность. Институту пространственного планирования РТ при участии Казани и районов поручено разработать мастер-план Казанской агломерации, он должен стать основным инструментом планирования при реализации крупных инфраструктурных проектов. Такую же работу проведут в Челнах.

Важным вопросом остается разработка и утверждение документов территориального планирования, правил землепользования и застройки. При их разработке необходимо учитывать возможность транспортного коллапса, возможность обеспечить территорию социальными объектами.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Претензии вызвала работа в сфере обращения с ТКО, реформа продолжается пятый год.

— За это время регоператорами не создано ни одного объекта размещения ТКО или полигона, — отметил Рустам Минниханов. — Многочисленные жалобы свидетельствуют о сбое в работе. Задача регоператоров — не допускать сбоев, на Новый год были. Последнее время отмечаются претензии граждан на сбои в работе УК ПЖКХ, данная ситуация активно освещалась в СМИ. Нарушения периодичности вывоза ТКО недопустимо.

Среди других задач: сдача 4 проблемных объектов, импортозамещение по стройматериалам, решение проблем ЖКХ — количество жалоб здесь выросло на 15%. Предприятия отрасли должны продолжить работу по инвестиционным программам в сфере водоотведения и водоснабжения, также необходимо усилить работу в части концессионных соглашений и взять на баланс свыше тысячи бесхозных объектов.

