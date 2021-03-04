Мусорные войны: бизнес требует у «дочки» «Ростеха» данные ГЛОНАСС и оплаты по факту

Спор предпринимателей по начислениям за вывоз отходов вышел на федеральный уровень

Фото: Максим Платонов

Конфликт татарстанского бизнеса с регоператором «УК «ПЖКХ» из-за начислений по вывозу мусора вышел на новый уровень. К спору должны ли юрлица платить по нормативу за период локдауна подключились новые участники — ООО «Агава» (сеть «Мегастрой») и Госкомитет по тарифам. Антимонопольщики затребовали у регоператора данные ГЛОНАСС — изучить передвижение мусоровозов, а также разъяснений по корректировкам тарифов на 2021 год. Как выяснило «Реальное время», проблема в разночтениях федерального и татарстанского постановлений, регулирующих вывоз ТКО. Минприроды РФ и Минэкономразвития РФ уверяют — бизнес вправе платить за фактически вывезенные объемы ТКО.



Как «Корстон» и Kazan Palace пошли войной на «мусорную дочку» «Ростеха»

Первыми с жалобой в УФАС по РТ обратились индивидуальный предприниматель Светлана Акимова и Ассоциация отелей города Казани и РТ. Отельеры подали коллективную жалобу от двух с лишним десятков столичных гостиниц и хостелов, в том числе и крупных — Kazan Palace, «Корстона», Relita-Kazan и других.



Позднее из ФАС перенаправили письмо от владельцев казанской гостиницы «ИльМар Сити» — ООО «Деловой медицинский центр». Три жалобы объединили в одно дело, ответчиком по которому выступил региональный оператор в западной зоне Татарстана — ООО «УК «ПЖКХ». Суть всех претензий к регоператору сводится к одному: в период пандемии, когда все вынуждены были закрыться и не работать, компания продолжала выставлять счета за услуги по вывозу ТКО согласно прописанному в договорах нормативу.

Как следует из новых материалов дела, ООО «УК «ПЖКХ» обвиняют в нарушении части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно, в ущемлении интересов хозяйствующих субъектов — потребителей услуг, путем выставления в рамках заключенных договоров по обращению с ТКО счетов за услуги, фактически не оказанные в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также отказа от перерасчета выставленных сумм за неоказанные услуги.



Отельеры подали коллективную жалобу от двух с лишним десятков столичных гостиниц и хостелов, в том числе и крупных — Kazan Palace, «Корстона», Relita-Kazan и других. Фото: Максим Платонов

От регоператора, который принадлежит «РТ-Инвесту» (входит в «Ростех»), в заседаниях УФАС участвуют как ООО «УК «ПЖКХ», так и ООО «Чистый город». «Чистый город» формально является подрядчиком ПЖКХ, но в действительности тоже принадлежит закрытому паевого инвестфонду «РТ-Инвест Глобальный Технологический», в то время как «ПЖКХ» принадлежит ООО «РТ-Инвест Финанс». Совокупный оборот обеих компаний — 3,8 млрд рублей по состоянию на 2019 год, однако совокупный убыток — минус 385 млн рублей.

Регоператор отказался предоставить данные ГЛОНАСС

Данные ГЛОНАСС нужны, потому что антимонопольщикам не совсем ясна система взаимоотношения регоператора с подрядчиками, которые вывозят мусор на машинах. Однако ООО «Чистый город» объяснил отказ предоставить сведения тем, что маршруты вывоза ТКО формируются за день до непосредственного выезда транспортных средств, таким образом, «каждое транспортное средство меняет свой маршрут в зависимости от поручения регионального оператора». При этом для целей транспортирования ТКО со стороны ООО «Чистый город» также привлекаются «субподрядные организации с собственными транспортными средствами, данные о произведенных маршрутах которых заносятся в маршрутные журналы, представленные ООО «Чистый город» ранее».



Однако УФАС на последнем заседании в срок до 4 марта все равно потребовало сведения по фиксации, обработке и предоставлению информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Вместе со сведениями о порядке формирования маршрутов вывоза ТКО, передаваемых в адрес ООО «Чистый город», копиями счетов, выставленных в отношении юрлиц-истцов за период пандемии новой коронавирусной инфекции и копиями подписанных со стороны контрагентов актов, подтверждающих надлежащее оказание услуг по обращению с ТКО во время локдауна в отношении всех заинтересованных лиц, привлеченных к рассмотрению настоящего дела.

В свою очередь у истцов, «Агавы» и Ассоциации отелей Казани, УФАС запросил счета, талоны и акты на оказание услуг ПЖКХ. Фото: Роман Хасаев

Одновременно УФАС запросил у Госкомитета по тарифам РТ разъяснения относительно расходов, включаемых при установлении/пересмотре тарифов для региональных операторов. Во вторых, сведения относительно порядка учета объема ТКО, введенного в обращение ООО «УК «ПЖКХ» (принятого, вывезенного, обработанного и т. п.), при рассмотрении вопроса о корректировке тарифа на 2021 год. И в-третьих, сведения относительно отчетов, подтверждающих фактические объемы вывоза ТКО со стороны ООО «УК «ПЖКХ», предоставленные в адрес Госкомитета РТ по тарифам по результатам 2020 года.

В свою очередь у истцов, «Агавы» и Ассоциации отелей Казани, УФАС запросил счета, талоны и акты на оказание услуг ПЖКХ. А у сети «Мегастрой» — доказательства (в том числе фото-видеофиксацию) о неоказании услуг регоператором во время пандемии, номера мусоровозов и данные о транспортном подрядчике вместе с заявками в адрес ООО «УК ПЖКХ».

«Выезжали в эти магазины за мусором или нет?»

Татарстанское УФАС по России также продлило срок рассмотрения дела до мая 2021 года. Как выяснила газета «Реальное время», на последнем слушании «ПЖКХ» отказалось предоставить данные ГЛОНАСС, сославшись на то, что данные по передвижению грузовиков не дадут показаний по объемам вывезенного мусора. Однако вопрос, который волнует отели и УФАС, заключается не в показаниях по объему вывезенного мусора.

— Вопрос, была ли машина в принципе на том или ином объекте? Выезжали в эти магазины за мусором или нет? Все эти суммы по оплате за вывоз мусора рассчитывались же из того, что машины компании выезжали на место, делали какие-то траты. А если машины регоператора не выезжали, смысл тогда требовать от бизнеса полной оплаты? ГЛОНАСС как раз и показывает сам момент выезда или невыезда машины, — объясняет свою позицию президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.

Проблема только в Татарстане и Челябинске



Отели Казани, как и других городов, в период пандемии — в апреле, мае и июне 2020 года фактически не функционировали, хотя официально (и тут «ПЖКХ» правы, отмечают даже в самой Ассоциации) деятельность гостиниц не была запрещена. Но был запрещен въезд в города РТ и гостей в гостиницах фактически не было, сотрудники отелей тоже сидели по домам.



В ПЖКХ заявляют, что раз форс-мажора не было — оплачивайте вывоз мусора по договорам. При этом казанские отели предоставили в УФАС и данные о регистрации российских и иностранных клиентов (отели обязаны это делать в течение 24 часов). Гульнара Сафина рассказала, что после пандемии владельцы и управляющие гостиниц направили письма о сложившейся ситуации главе «УК «ПЖКХ» Сергею Богатову. В ПЖКХ через месяц ответили, что в любом случае компании обязаны оплатить услуги «по нормативам».

— Удивительно, что проблема в итоге возникла только у нас и в Челябинской области. Во всех остальных регионах регоператоры пошли навстречу бизнесу и пересчитали. Нашим отелям пошли навстречу даже поставщики коммунальных услуг, несмотря на то, что у них авансовая система, — они тоже сделали пересчет платежей по факту, — отметила Сафина.

Минстрой РТ, исполняя это федеральное постановление, в конце 2016 года выпустил свое «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Фото: msu.tatarstan.ru

Разница в постановлениях

Отдельная претензия как отельеров, так и рестораторов Татарстана касается самого существования оплаты «по нормативам» и невозможности оплаты по объему фактически вывезенного мусора — это во-первых. Во-вторых, татарстанские гостиницы оплачивают вывоз мусора исходя не только из численности клиентов и персонала. Главной причиной стала татарстанская трактовка федерального постановления по вывозу ТКО. И это классический случай «казнить нельзя помиловать», когда даже поставленная запятая полностью переворачивает смысл.

Минстрой РТ и другие ведомства Татарстана, куда обращались бизнесмены с просьбой разобраться, ссылаются на то, что для изменения ситуации необходимо изменение федерального постановления — а федералы говорят, что никаких изменений не нужно — все итак понятно. Путаница касается действительно двух формально одинаковых постановлений — федерального и республиканского.



Так, в татарстанском Минстрое ссылаются на приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Минстрой РТ, исполняя это федеральное постановление, в конце 2016 года выпустил свое постановление «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Если изучить его, окажется, что в каких-то отраслях и предприятиях, например, норматив расчитывают на 1 кв. м. общей площади. А по гостиницам и предприятиям общественного питания норматив рассчитывается на одно место и с добавлением «включая места для персонала и проживающих».



В федеральном приказе действительно по гостиницам и ресторанам норматив рассчитывают исходя из одного места, а добавления «включая места для персонала и проживающих» — нет (в других регионах прочитали федералов точно также — и там никаких проблем нет). Кроме того, что гораздо важнее, в федеральном приказе вовсе нет директивного указания об обязательном введении нормативов, там написано про «категории объектов, в отношении которых МОГУТ устанавливаться нормативы накопления твердых коммунальных отходов» — то есть могут и не устанавливаться. В татарстанском приказе слова «могут» нет, там нормативы уже «утверждены».

Формально сам регоператор Западной части Татарстана ООО «УК «ПЖКХ» хотя бы в части вывоза только по нормативам ни при чем. Фото: Максим Платонов

Минприроды РФ: юрлица вправе платить по факту



В Минприроды и экологии России удивились татарстанской ситуации, в частности недоумение вызвало то, как федеральное постановление «прочитали» в республике. В распоряжении «Реального времени» есть копия ответа министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова на запрос «Опоры России», которая просила разъяснить странную практику применения тарифов в Татарстане.



В ней министр, ссылаясь на 505-е постановление, пишет, что «юридические лица вправе производить расчет, в том числе в соответствии с фактически вывезенном объемом ТКО». А говоря о перерасчете в Минприроды и экологии отметили, что юрлица, прекратившие деятельность в связи с проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, «были обязаны уведомить регоператоров о приостановлении договора», в противном случае услуга им предоставлялась бы на условиях договора.

Формально, таким образом, сам регоператор Западной части Татарстана ООО «УК «ПЖКХ» хотя бы в части вывоза только по нормативам ни при чем. И как раз в мае 2020 года глава компании Сергей Богатов признавался в интервью СМИ, что и у него тоже «есть вопросы к нормативам, потому что по ряду образователей они занижены»: «Их было бы неплохо пересмотреть. У меня нет аллергии на пересмотр, я за корректировку, но устанавливает их кабинет министров Татарстана, а не регоператоры». Он также заметил, что Минстрой РТ занимается подготовкой конкурсной документации на проведение новых замеров. Саму же возможность вывоза отходов по факту прокомментировал так:



«Вывоз ТКО по факту сегодня невозможен — закон не позволяет, нужны законодательные изменения. Пока вывозим отходы по нормативу или по расчетному количеству контейнеров».

Бизнес ждет разъяснений от Минэкономразвития РФ

Почему претензии у татарстанского бизнеса возникли только сейчас, если постановлению уже 4 года? Как выяснила газета «Реальное время», почти сразу после того, как оно вышло в свет, владельцы казанских отелей встречались с Сергеем Богатовым и выразили удивление, почему ранее они платили за мусор по факту объема вывезенного, а теперь «по нормативу».



Однако и для УК «ПЖКХ» выход татарстанского постановления тоже был сюрпризом. В итоге гостиницы договорились с регоператором о том, чтобы год прожить по новому постановлению, «а там видно будет». Но новые договоры, теперь уже до 2026 года, вновь были основаны на прежних нормативах.

В Минприроде РФ уже заявили, что постановление №505 переделывать не будут, а проблема возникла в Татарстане «из-за трактовки постановления местных властей». Другие федералы, в частности Минэкономразвития РФ, вроде бы, пообещали в скором времени выпустить письмо с разъяснениями о том, что оплата за вывоз мусора может производиться не только по нормативам, и но и по фактическому объему вывезенного мусора.

В компании ООО «УК ПЖКХ» не успели оперативно ответить на запрос газеты «Реальное время».