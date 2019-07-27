В Татарстане начали подготовку к реконструкции более 5,8 тысячи дворов

Минстрой Татарстана отчитался о формировании программы «Наш двор» в республике. На сегодня проведены замеры 5 824 домов.

Это составляет 68% от общего количества рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Дворы сформированы в 4 группы. На данный момент формируется схема работы по данной программе», — приводит его слова пресс-служба правительства РТ.

По программе «Доступная среда» в Татарстане в этом году планируется адаптировать 12 школ. На 25 июля работы начаты на 10 объектах.

За полгода в Татарстане построено 120,5 км трубопроводов (56%), установлено 24 водонапорных башен (57%), пробурено 24 скважины (73%).

Напомним, что на сегодня в Татарстане сдано 1,5 млн кв.м жилья. По данным Минстроя РТ, это составляет 61% от запланированного на 2019 год.