Попутного «Бриза»! Компания Андрея Белякова берется сдать долгострои в Куюках в октябре
На достройку домов ФПД дает 50 млн рублей, а бюджет оплатит прокладку инженерных сетей
Представители татарстанского Фонда поддержки дольщиков, Минстроя и строительной компании «Бриз» выехали в палаточный лагерь обманутых дольщиков микрорайона «Яшьлек» в Куюках. Покупатели квартир в долгостроях надеялись услышать ответы о возобновлении стройки и создании очистных сооружений — раньше, по их словам, им говорили лишь о выгребных ямах. Чиновники пообещали завершить стройку четырех домов и проложить к ним сети в октябре, заверив, что финансирование на эти цели есть: 50 млн рублей выделит ФПД, а коммуникации оплатит бюджет — сумму определят после экспертизы. Подробнее — в материале «Реального времени».
Наболевший вопрос
На запланированную на 10 утра встречу все ее участники собрались заранее — подъехали замглавы республиканского Минстроя Ильшат Гимаев, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков и гендиректор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков — именно ему предстоит выступить в качестве инвестора проблемной стройки. Всех сразу обступили дольщики:
— Очистные нас очень беспокоят. Будут ли у нас очистные, не сдадут ли нам выгребные ямы, не утонем ли мы… в квартплате… — сразу задали дольщики наболевший вопрос.
— На первом этапе все равно будут выгребные ямы, потому что строительство очистных — это не так просто, — отвечал Кашапов.
— В чем сложность сразу их построить? — недоумевали дольщики.
В ответ глава района заметил, что сложностей много — нужно пройти и экологическую экспертизу, и определиться с технологией (классической или мембранной), и так далее: «в «Царево» сдали очистные — не проходят [приемку], постоянно жалуются». Затем внимание дольщиков переключилось на замминистра: «Чем нас порадуете?», — с надеждой спросили они.
— Я уже вас радую своим появлением, — ответил Гимаев. — Жалко вас. Палатки у вас маленькие..
— Нам хватает. Свет появился тем более, жить можно.
— Все необходимые решения уже приняты. Источник финансирования найден — 50 млн рублей от Фонда поддержки дольщиков. Их как раз хватает на эти дома. Компания «Бриз» должна передать расчеты по сетям — по ним отдельное финансирование будет. По сетям поручение президента уже вышло, сейчас вопрос — расчеты экспертные <…> Денег республиканских должно хватать на эти цели. Мы эти четыре дома должны обеспечить водой, газом, электричеством, канализованием, — отчитался он.
Точную сумму, которая потребуется на сети и будет выделена от республики, Гимаев назвать «Реальному времени» не смог: «Это будет точно известно, когда проектно-сметная документация пройдет госэкспертизу. Будет проверка достоверности сметной стоимости. Мы эту сумму озвучим, когда выйдет распоряжение кабмина. Она будет выделена из бюджета через заказчика ГИСУ. Вопросом занимается и сам застройщик совместно с ГИСУ. Проекты будут подготовлены скорее всего на следующей неделе».
Очистные сооружения — это «уже в рамках конкурсного освоения», продолжил Гимаев: «Мы предполагаем, что должно быть комплексное освоение. Для четырех маленьких домов никто вкладываться не будет». Глава района вновь напомнил, что на первом этапе будут выгребные ямы.
— Ничего нет более постоянного, чем временное, — остался недоволен таким ответом активист Михаил Сасин. — Если дом сдастся с выгребными, это так и останется. <…> Дайте нам гарантии в письменном виде.
— Никто вам таких гарантий не даст — это раз, — ответил представитель Минстроя. — Наш приезд не раскрывает вопрос очистных сооружений. Я сказал твердо, что вопрос очистных пока не рассматривается в четырех домах. Вам надо жить в домах или нет?
— Нам надо жить, а не захлебываться в... Кто будет вывозить? Кто нас обслуживать будет? Какие суммы будут? За чей счет? — закидывали вопросами дольщики. Но ответ был один: «Вы думаете, республика это оплачивать будет?!».
— Беляков нам очистные обещал! — не сдавались куюковцы.
— Я за свои слова отвечаю, — подтвердил Беляков, его появление и слова дольщики встретили аплодисментами.
«Бриз» исправит каюк в Куюках?
Исполнительный директор республиканского Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков начал разговор, сообщив, что застройщик заступил на объект:
— СК «Бриз» — известная в республике организация, которая участвует в решении проблем обманутых дольщиков, достраивает много объектов. У нас по дорожной карте срок сдачи четырех объектов в ЖК «Яшьлек» в этом году. Все решения были приняты, он вышел, соответственно. Мы остались довольны. Стоит вопрос еще по 13-му и 14-му домам, там было проведено обследование и установлено, что конструкция не соответствует нормам, скорее всего, придется либо заново [строить], либо это будет денежная компенсация, либо другое жилье.
«Реальному времени» Новиков также сообщил о планах по созданию еще одного регионального фонда дольщиков в соответствии с новыми требованиями законодательства:
— Действительно принят федеральный закон, который оставил право регионам создавать собственные фонды, которые будут получать федеральные деньги на достройку домов, — подтвердил глава ФПД, отметив при этом проблему слишком узких компетенций таких фондов, — Поэтому у нас сложилось мнение, что нужно оставить два фонда, потому что наш фонд выполняет задачи, связанные с земельным имуществом — тот такого делать не может. Поэтому, юридически это возможно, мы оставим обе организации.
На двух домах №2 и №3 строительные работы уже начались, сообщил дольщикам Андрей Беляков: «Самая головная боль — крыши у вас? Кровельщики на том доме вышли, в понедельник дополнительная бригада на вторую кровлю выходит. Материалы мы оплатили. Второй этап — газификация дома. <…> Технические условия мы получили, проект разрабатывается, я думаю, к концу следующей недели мы уже будем готовы отдать его на промбезопасность. К прокладке приступим не раньше 20 августа». Сроки продиктованы погодой и заключениями, которые пока не получены.
По словам застройщика, котлы для газификации закуплены — те, что уже были на объекте, не подходят. Проект газификации будет сдан на промбезопасность во вторник. Внутренние сети (вода, канализация) — материалы закуплены, со вторника приступят к перемонтажу всех труб. Но по работе с электриками понимания пока нет: «Есть расхождения по проектной документации, сейчас мы все это упорядочим. Предложения есть, возьму тайм-аут на неделю» — пояснил глава компании. Проект центральной дороги разработан и проходит согласование.
— Мы вынуждены будем допроектировать. У вас много инвалидов, но в проекте почему-то не предусмотрен [соответствующий] раздел, мы его откорректируем, сделаем пандусы, дорожки — доступную среду. По наружному освещению проект нашли. Не нашли по благоустройству МАФов (малых архитектурных форм, — прим. ред.), детских площадок. В крайнем случае наши проектировщики отработают. Как обещал, в октябре дома получите готовые, — заверил Андрей Беляков дольщиков в Куюках.
Очистные сооружения сейчас по проекту предусмотрены на 68 домов (именно столько домов планировали изначально в микрорайоне «Яшьлек», а не четыре). На такое количество домов бюджет финансирование не осилит, заявил Беляков. Сейчас идет перепроектировка на планируемые дома с возможностью доустановки дополнительных емкостей.
Инфраструктура будет, но по мере освоения участка
Продукты можно покупать в местной «Пятерочке», а остальные объекты инфраструктуры «будут предоставлены по мере освоения участка», сообщил Ильшат Гимаев. По его словам, сетевые вопросы будут урегулированы вместе с окончанием строительства четырех домов — в октябре. Два остальных проблемных дома, находящихся на начальном этапе строительства, достраивать никто не будет, заявил он «Реальному времени». Шести дольщикам 13-го и 14-го домов будет предоставлено другое жилье либо возвращены деньги: «Пока не появится инвестор на эти площадки, инвестор вкладываться в эти дома не будет. Из-за шести дольщиков… У нас нет таких денег», — развел руками замминистра.
— У нас тут ни школы нет, ни садика, — посетовали дольщики.
— Со временем будет, — пообещал Гимаев, — Вы что, думаете, эти земли не будут осваиваться? Эти земельные участки сегодня привлекательны, потому что появляются сданные дома. Это раз. Это будут якорные дома.
— В этом году планируется один садик сдать на 320 мест, второй садик в ЖК «Светлый» строится. Я думаю, на следующий год сдастся. Здесь рядом появление еще одного в планах, там же будет школа. Мы там землю с таким расчетом оставляем, чтобы была возможность дальнейшего строительства социально-культурных объектов. Письма, чтобы нас в программу включили, написаны. Будем надеяться, что вопрос по школам и садикам отработаем, — добавил Ильхам Кашапов.
— Вопрос к вам. Вы эту картину с палатками до какого числа собираетесь держать? — обратился к дольщикам Гимаев, воспользовавшись паузой.
— Когда в квартиры переедем, — отметила одна из дольщиц.
— Ладно, живите, — ответил представитель Минстроя.
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