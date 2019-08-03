Попутного «Бриза»! Компания Андрея Белякова берется сдать долгострои в Куюках в октябре

На достройку домов ФПД дает 50 млн рублей, а бюджет оплатит прокладку инженерных сетей

Фото: Максим Платонов

Представители татарстанского Фонда поддержки дольщиков, Минстроя и строительной компании «Бриз» выехали в палаточный лагерь обманутых дольщиков микрорайона «Яшьлек» в Куюках. Покупатели квартир в долгостроях надеялись услышать ответы о возобновлении стройки и создании очистных сооружений — раньше, по их словам, им говорили лишь о выгребных ямах. Чиновники пообещали завершить стройку четырех домов и проложить к ним сети в октябре, заверив, что финансирование на эти цели есть: 50 млн рублей выделит ФПД, а коммуникации оплатит бюджет — сумму определят после экспертизы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наболевший вопрос

На запланированную на 10 утра встречу все ее участники собрались заранее — подъехали замглавы республиканского Минстроя Ильшат Гимаев, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков и гендиректор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков — именно ему предстоит выступить в качестве инвестора проблемной стройки. Всех сразу обступили дольщики:

— Очистные нас очень беспокоят. Будут ли у нас очистные, не сдадут ли нам выгребные ямы, не утонем ли мы… в квартплате… — сразу задали дольщики наболевший вопрос.

— На первом этапе все равно будут выгребные ямы, потому что строительство очистных — это не так просто, — отвечал Кашапов.

— В чем сложность сразу их построить? — недоумевали дольщики.

В ответ глава района заметил, что сложностей много — нужно пройти и экологическую экспертизу, и определиться с технологией (классической или мембранной), и так далее: «в «Царево» сдали очистные — не проходят [приемку], постоянно жалуются». Затем внимание дольщиков переключилось на замминистра: «Чем нас порадуете?», — с надеждой спросили они.

— Я уже вас радую своим появлением, — ответил Гимаев. — Жалко вас. Палатки у вас маленькие..

— Нам хватает. Свет появился тем более, жить можно.

Точную сумму, которая потребуется на сети и будет выделена от республики, Гимаев назвать «Реальному времени» не смог

— Все необходимые решения уже приняты. Источник финансирования найден — 50 млн рублей от Фонда поддержки дольщиков. Их как раз хватает на эти дома. Компания «Бриз» должна передать расчеты по сетям — по ним отдельное финансирование будет. По сетям поручение президента уже вышло, сейчас вопрос — расчеты экспертные <…> Денег республиканских должно хватать на эти цели. Мы эти четыре дома должны обеспечить водой, газом, электричеством, канализованием, — отчитался он.



Точную сумму, которая потребуется на сети и будет выделена от республики, Гимаев назвать «Реальному времени» не смог: «Это будет точно известно, когда проектно-сметная документация пройдет госэкспертизу. Будет проверка достоверности сметной стоимости. Мы эту сумму озвучим, когда выйдет распоряжение кабмина. Она будет выделена из бюджета через заказчика ГИСУ. Вопросом занимается и сам застройщик совместно с ГИСУ. Проекты будут подготовлены скорее всего на следующей неделе».

Очистные сооружения — это «уже в рамках конкурсного освоения», продолжил Гимаев: «Мы предполагаем, что должно быть комплексное освоение. Для четырех маленьких домов никто вкладываться не будет». Глава района вновь напомнил, что на первом этапе будут выгребные ямы.

— Ничего нет более постоянного, чем временное, — остался недоволен таким ответом активист Михаил Сасин. — Если дом сдастся с выгребными, это так и останется. <…> Дайте нам гарантии в письменном виде.

— Никто вам таких гарантий не даст — это раз, — ответил представитель Минстроя. — Наш приезд не раскрывает вопрос очистных сооружений. Я сказал твердо, что вопрос очистных пока не рассматривается в четырех домах. Вам надо жить в домах или нет?

— Нам надо жить, а не захлебываться в... Кто будет вывозить? Кто нас обслуживать будет? Какие суммы будут? За чей счет? — закидывали вопросами дольщики. Но ответ был один: «Вы думаете, республика это оплачивать будет?!».

— Беляков нам очистные обещал! — не сдавались куюковцы.

— Я за свои слова отвечаю, — подтвердил Беляков, его появление и слова дольщики встретили аплодисментами.

Очистные сооружения сейчас по проекту предусмотрены на 68 домов, а не четыре. На такое количество домов бюджет финансирование не осилит, заявил Беляков

«Бриз» исправит каюк в Куюках?

Исполнительный директор республиканского Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков начал разговор, сообщив, что застройщик заступил на объект:

— СК «Бриз» — известная в республике организация, которая участвует в решении проблем обманутых дольщиков, достраивает много объектов. У нас по дорожной карте срок сдачи четырех объектов в ЖК «Яшьлек» в этом году. Все решения были приняты, он вышел, соответственно. Мы остались довольны. Стоит вопрос еще по 13-му и 14-му домам, там было проведено обследование и установлено, что конструкция не соответствует нормам, скорее всего, придется либо заново [строить], либо это будет денежная компенсация, либо другое жилье.

«Реальному времени» Новиков также сообщил о планах по созданию еще одного регионального фонда дольщиков в соответствии с новыми требованиями законодательства:

— Действительно принят федеральный закон, который оставил право регионам создавать собственные фонды, которые будут получать федеральные деньги на достройку домов, — подтвердил глава ФПД, отметив при этом проблему слишком узких компетенций таких фондов, — Поэтому у нас сложилось мнение, что нужно оставить два фонда, потому что наш фонд выполняет задачи, связанные с земельным имуществом — тот такого делать не может. Поэтому, юридически это возможно, мы оставим обе организации.

На двух домах №2 и №3 строительные работы уже начались, сообщил дольщикам Андрей Беляков: «Самая головная боль — крыши у вас? Кровельщики на том доме вышли, в понедельник дополнительная бригада на вторую кровлю выходит. Материалы мы оплатили. Второй этап — газификация дома. <…> Технические условия мы получили, проект разрабатывается, я думаю, к концу следующей недели мы уже будем готовы отдать его на промбезопасность. К прокладке приступим не раньше 20 августа». Сроки продиктованы погодой и заключениями, которые пока не получены.



По словам застройщика, котлы для газификации закуплены — те, что уже были на объекте, не подходят. Проект газификации будет сдан на промбезопасность во вторник. Внутренние сети (вода, канализация) — материалы закуплены, со вторника приступят к перемонтажу всех труб. Но по работе с электриками понимания пока нет: «Есть расхождения по проектной документации, сейчас мы все это упорядочим. Предложения есть, возьму тайм-аут на неделю» — пояснил глава компании. Проект центральной дороги разработан и проходит согласование.

— Мы вынуждены будем допроектировать. У вас много инвалидов, но в проекте почему-то не предусмотрен [соответствующий] раздел, мы его откорректируем, сделаем пандусы, дорожки — доступную среду. По наружному освещению проект нашли. Не нашли по благоустройству МАФов (малых архитектурных форм, — прим. ред.), детских площадок. В крайнем случае наши проектировщики отработают. Как обещал, в октябре дома получите готовые, — заверил Андрей Беляков дольщиков в Куюках.

Очистные сооружения сейчас по проекту предусмотрены на 68 домов (именно столько домов планировали изначально в микрорайоне «Яшьлек», а не четыре). На такое количество домов бюджет финансирование не осилит, заявил Беляков. Сейчас идет перепроектировка на планируемые дома с возможностью доустановки дополнительных емкостей.

Два остальных проблемных дома, находящихся на начальном этапе строительства, достраивать никто не будет, сказал Гимаев

Инфраструктура будет, но по мере освоения участка

Продукты можно покупать в местной «Пятерочке», а остальные объекты инфраструктуры «будут предоставлены по мере освоения участка», сообщил Ильшат Гимаев. По его словам, сетевые вопросы будут урегулированы вместе с окончанием строительства четырех домов — в октябре. Два остальных проблемных дома, находящихся на начальном этапе строительства, достраивать никто не будет, заявил он «Реальному времени». Шести дольщикам 13-го и 14-го домов будет предоставлено другое жилье либо возвращены деньги: «Пока не появится инвестор на эти площадки, инвестор вкладываться в эти дома не будет. Из-за шести дольщиков… У нас нет таких денег», — развел руками замминистра.

— У нас тут ни школы нет, ни садика, — посетовали дольщики.

— Со временем будет, — пообещал Гимаев, — Вы что, думаете, эти земли не будут осваиваться? Эти земельные участки сегодня привлекательны, потому что появляются сданные дома. Это раз. Это будут якорные дома.

— В этом году планируется один садик сдать на 320 мест, второй садик в ЖК «Светлый» строится. Я думаю, на следующий год сдастся. Здесь рядом появление еще одного в планах, там же будет школа. Мы там землю с таким расчетом оставляем, чтобы была возможность дальнейшего строительства социально-культурных объектов. Письма, чтобы нас в программу включили, написаны. Будем надеяться, что вопрос по школам и садикам отработаем, — добавил Ильхам Кашапов.

— Вопрос к вам. Вы эту картину с палатками до какого числа собираетесь держать? — обратился к дольщикам Гимаев, воспользовавшись паузой.

— Когда в квартиры переедем, — отметила одна из дольщиц.

— Ладно, живите, — ответил представитель Минстроя.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов