Как идет работа по нацпроектам и кому хотят «пообрывать руки» в Минстрое Татарстана

«Все целевые показатели в рамках нацпроекта мы осваиваем»



В этом году на масштабное строительство по шести нацпроектам в Татарстане направлены почти 11,5 млрд рублей. Об этом рассказал первый замминистра строительства республики Алексей Фролов сегодня, в преддверии Дня строителя. Всего в республике капитально ремонтируют и строят 95 объектов по нацпроектам.

Первый нацпроект, по которому оценивают работу министерства, конечно, «Жилье и городская среда». Под его действие попадают и строительство жилья, и благоустройство, и объекты социальной сферы.

В 2021 году в Казани расселяют 3 800 квадратных метров аварийного жилья — для их обитателей выделены 100 квартир в Казани, переселение должно состояться в течение ближайших двух месяцев. Всего после 2017 года в республике оставалось 20 тысяч метров аварийного жилья, из них порядка 11 тысяч «квадратов» остаются нерасселенными в сельских районах (порядка 130 квартир), есть еще «аварийщики» и в Казани. Как раз сейчас формируется заявка ускоренного расселения следующего этапа в столице республики.

Фото minstroy.tatarstan.ru

В поддержку проектов комплексной застройки работает программа «Стимул». В целом на эту работу федеральный бюджет направляет 5 млрд 800 млн рублей.

В рамках нацпроекта в этом году будет введена школа с бассейном в ЖК «Арт Сити» на улице Ершова в Казани. 825 млн выделено на три детских сада в Казани — и тоже в новых ЖК («Лето» и «Весна»). В ЖК «Лето» строятся и очистные сооружения, поскольку проект «Жилье и городская среда» подразумевает еще и строительство объектов инженерной инфраструктуры.

1 млрд 535 млн рублей направлены на обустройство 49 объектов комфортной городской среды. В проекте благоустройства общественных пространств участвуют восемь муниципалитетов Татарстана, которые выиграли в этом году конкурс по благоустройству исторических поселений малых городов (в общей сложности на 450 млн рублей). 20 муниципальных образований республики подготовили новую заявку на этот конкурс, итоги будут подведены в скором времени.

Заместитель министра оптимистично сообщил, что на текущий момент все идет по плану, «все целевые показатели в рамках нацпроекта мы осваиваем».

В рамках нацпроекта в этом году будет введена школа с бассейном в ЖК «Арт Сити» на улице Ершова в Казани. Фото kzn.ru

«По-простому говоря, конечно, руки бы пообрывать»

Пандемия процессу нисколько не мешает: систему работы организовали еще в 2020 году, строительство не останавливается. А вот на неудобном вопросе о резко подорожавших стройматериалах и о том, не заставляет ли это переверстывать планы, заместитель министра фиксироваться отказался:

— Этот вопрос беспокоит всех, но я бы не хотел на нем отдельно останавливаться. В части текущих проектов особо острых вопросов я не вижу, но не хотелось бы эту ситуацию отдельно раскачивать. Вопросы возникают, заказчики их точечно отрабатывают. Думаю, мы безболезненно пройдем этот период и срывов реализации проектов не будет.

Зато Фролов отдельно посетовал на несознательность граждан в некоторых городах и районах республики — для них строишь общественные пространства, а они их портят:

— Хотелось бы обратить внимание: нашу работу оценивают исходя из активности граждан, именно с точки зрения эффективности работы этих общественных пространств. Вандализм — его ведь никто из-за границы не притащил, делают это только те, кто рядом с нами живет и все эти гадости творит. По-простому говоря, конечно, руки бы пообрывать. Но в текущей ситуации там, где натворили эти дела, надо бегом их устранять, чтобы остальное сообщество эту гадость не видело. Еще раз хочу обратить внимание: эти построенные общественные пространства — не то, что приносит денег в экономику. Это для всех нас, и каждый должен их максимально беречь. Руководители на местах могут быть разные, но зависит все от нас с вами!

Казанские очистные сооружения с их масштабной реконструкцией — это главное, что реализуется сейчас в республике по нацпроекту «Экология». Фото: Дмитрий Резнов

«Не думали, не мечтали, что будем очистными заниматься»

Что касается остальных нацпроектов и их подпрограмм, то, пожалуй, один из самых громких объектов в республике, под них подпадающий, — казанские очистные сооружения с их масштабной реконструкцией. Это главное, что реализуется сейчас в республике по нацпроекту «Экология».

— Объект очень сложный, — признал заместитель министра. — Мы никогда не думали, не мечтали, что будем ими заниматься, если честно. В этом году мероприятий выполняем на 1 млрд 355 млн. Строим новые ванны для приема стоков, выполняем поставку дополнительного оборудования, чтобы переключить старые объекты и начать их реконструкцию. Основная работа там связана с восстановлением бетонных сооружений, заменой насосного оборудования. Объект рассчитываем реализовать за 3 года.

Всего за эти годы в результате реконструкции казанских очистных (включая иловые карты) федеральный бюджет похудеет почти на 6 миллиардов рублей.

И еще по нацпроекту «Экология» в 2021 году завершается рекультивация знаменитой свалки в селе Прости.

Продолжают в Татарстане работать и над федеральным проектом «Чистая вода», который с 2021 года перевели из одного нацпроекта в другой (из «Экологии» в «Жилье и городскую среду»). Замминистра согласился с претензиями граждан о том, что воды в поселках (в том числе и в пригородах Казани) не хватает, признал сильную засуху и большой водоразбор.

— Претензии все верные, грамотные. Мы понимаем, что вода должна быть у каждого гражданина всегда и 24 часа в сутки. Но имеют место вопросы, связанные с качеством воды. В этом году мы реализуем проект на Васильевском водозаборе. На этот проект мы почти 140 млн рублей в этом году направили в рамках программы «Чистая вода». Следующим мы видим нурлатское направление, дорабатываем проектное решение. Речка Черемшанка, откуда они берут воду, мелкая, и поэтому из водопровода население получает некачественную воду.

По нацпроекту «Здравоохранение» построен и уже открыт крупный Центр детской онкологии и гематологии в Казани. Фото: Ринат Назметдинов

Школы, садики, больницы...

Но не очистными сооружениями и не жильем единым жив Минстрой.

По нацпроекту «Демография» построены 13 детских садов.

По нацпроекту «Образование» строят школы (например, в «Салават купере»), спортзалы (в Муслюмово, Кукморе и Сабинском районе).

По нацпроекту «Здравоохранение» построен и уже открыт крупный Центр детской онкологии и гематологии в Казани. Продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов на селе, строятся здания для приемно-диагностических отделений в Чистополе, Кукморе и других населенных пунктах Татарстана. В рамках этого нацпроекта, как рассказывает министр, формируется своеобразная географическая политика — строительство перехватывающих узлов, центров, где гражданам оказывают самую первую медицинскую помощь (например, при травмах, инфарктах, инсультах и в других экстренных ситуациях).

По нацпроекту «Культура» в 2021 году работают над семью объектами на общую сумму в 320 млн рублей. Это центры культурного развития, дома культуры, детские школы искусств. Сегодня они готовы примерно на 70% и в этом году будут сданы.

Людмила Губаева