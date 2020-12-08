Благоустройство скверов Казани к ЧМ-2018 привело к уголовному делу

Перед чемпионатом мира по футболу президенту Татарстана показали бульвар, который по документам еще не существовал в природе

Как стало известно «Реальному времени», Следком возбудил уголовное дело в связи с фактами, изложенными автором этого материала в публикации двухлетней давности. В статье шла речь об опережающем госзаказ благоустройстве пешеходной зоны на улице Декабристов, около станции метро «Козья Слобода». Этот материал — о прогулке президента Татарстана Рустама Минниханова и его помощницы Наталии Фишман-Бекмамбетовой по «несуществующему» Фестивальному бульвару, многомиллионных беспроцентных займах, выдававшихся ГИСУ РТ одной из компаний на основании устных согласований, и деле о неуплате налогов на 25 млн рублей.

Сотни миллионов — по одному слову



По данным источника «Реального времени» в следственных органах, в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц за уклонение от уплаты налогов. Сумма серьезная — 25 млн рублей. Должник — удмуртское ООО «Эталон», которое в 2018 году имело еще казанскую прописку и выполняло часть работ по благоустройству сквера на улице Абсалямова и пешеходной зоны по улице Декабристов — Фестивального бульвара, предназначенного для прохода гостей ЧМ-2018 к «Чаше».



Кроме того, у следствия возникли вопросы к ГКУ «Главинвестстрой РТ» («ГИСУ РТ») и Минстрою РТ — в связи с тем, что в 2018 году ГИСУ выдало беспроцентные займы ГУП «Татлизинг», а ГУП, в свою очередь, выдало эти деньги также в виде беспроцентных займов ООО «Эталон». В общей сложности так была передана взаймы внушительная сумма — 300 млн рублей. Выдача займов траншами от 10 до 59 млн рублей, к слову, происходила по устному согласованию с Минстроем РТ — на том основании, что в законе, который регулирует такие взаимоотношения, не прописана процедура согласования.

Эти займы официально выдавались с целью пополнения оборотных средств упомянутой компании. По дополнительному соглашению с «Татлизингом» эти займы позже стали целевыми — предназначенными для финансирования производства работ по по объектам ЧМ-2018. А когда 20 июля, уже после финала ЧМ-2018, был проведен тендер на благоустройство объектов «Пешеходная зона по ул. Декабристов в г. Казани» и «Сквер по ул. Абсалямова в г. Казани» и его выиграло ГУП «Татлизинг», полученные из бюджета на оплату этих работ средства, как полагают источники «Реального времени» в Следкоме, были направлены на погашение займов путем взаимозачета. Контракты же с конкретными исполнителями работ были и вовсе заключены в августе, что дает основания следствию предполагать, что имело место нарушение закона о конкуренции — тендер-то выигран задним числом, уже после завершения работ.

Кроме того, у следствия возникли вопросы к ГКУ «Главинвестстрой РТ» («ГИСУ РТ») и Минстрою РТ. Фото: rt.rbc.ru

При этом суммы, выплаченные по госконтракту заказчиком «Татлизингу» (301 млн рублей) и полученные от него подрядчиками за выполненные работы, что называется, «не бьются»: акты на 93 млн рублей, потраченные то ли на какие-то работы самим ГУП, то ли уплаченные им за малые архитектурные формы, приобретавшиеся для украшения бульваров и скверов, пока не предъявлены.

«Реальное время» направило запросы в республиканский Минстрой и ГИСУ РТ, спросив о причинах, по которым работы по благоустройству сквера на Абсалямова и Фестивального бульвара были выполнены до проведения аукциона и заключения контракта. Также мы поинтересовались, почему финансирование этих работ осуществлялось через беспроцентные займы, а сами займы выдавались без письменных согласований с Министерством строительства и ЖКХ РТ. В Минстрое и ГИСУ запросы приняли в работу, но на момент публикации ответы не поступили.

«К нам официальных претензий нет»

«Реальному времени» удалось связаться с представителем фирмы «Эталон», которая фигурирует в деле, как должник, ушедший от уплаты налогов.



— Уголовное дело о неуплате налогов действительно возбудили, но в отношении неустановленных лиц — по результатам проверки удмуртской налоговой службы, — пояснил представитель бывшего собственника и руководителя ООО «Эталон» и ООО «Прогресс» бизнесмена Андрея Закамского адвокат Артур Акмаев, — Проверка выяснила, что контрагенты, выполнявшие какие-то работы при благоустройстве территорий по Декабристов и Абсалямова, не заплатили налоги в Удмуртии. А заплатить предложили нам... Дело тянется с января 2020 года, а компания «Эталон» была продана Закамским в 2019 году, и к нам у следствия не сформировано никаких официальных претензий, в том числе имущественных. У нас нет статуса подозреваемых или обвиняемых по этому делу.



Отметим, что, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эталон», несмотря на переезд в Ижевск, целиком принадлежало Андрею Закамскому до 21 ноября 2019 года — тогда скромную долю в фирме в 9,09% приобрела зарегистрированная на Сейшелах международная коммерческая компания «Онере Лимитед». Тогда же сменился директор фирмы: до 11 октября 2019 года ею руководил сам Закамский, затем чуть больше месяца — Сергей Прохоров, а со дня продажи доли оффшорной фирме это место занял Давид Катерегга Сенабуля. А 6 декабря 2019 года право собственности на остальные оставшиеся 90,91% компании также перешло от Закамского к «Онере Лимитед».

Как утверждает Артур Акмаев, все предусмотренные госконтрактом работы были выполнены уже после его заключения. Фото: kzn.ru

По словам представителя Андрея Закамского, часть работ по благоустройству общественных пространств к ЧМ-2018 его компанией действительно была выполнена до объявления тендера и подписания контракта с победителем аукциона. Он дал понять, что у строителей так нередко делается — вкладываются на свой страх и риск, с целью показать возможности фирмы, так сказать, отрекламировать себя. Однако, как утверждает Артур Акмаев, все предусмотренные госконтрактом работы были выполнены уже после его заключения — в рамках действующего законодательства, в том числе закона о защите конкуренции.



Рустам Минниханов на «еще не построенном» бульваре

«Рекламные» ли, «капитальные» ли — можно спорить, но уж точно масштабные работы на улице Декабристов в 2018 году начались, когда еще лежал снег — в марте. Обнаружив, что сквер в районе станции метро «Козья Слобода» заметно поредел, а значительная часть прежде зеленой территории была засыпана щебнем и закатывалась под асфальт, автор этого материала направила запрос в Казгорисполком относительно проекта будущего бульвара и поинтересовалась на сайте госзакупок, проводился ли тендер на производство работ по его благоустройству.

В пресс-службе исполкома ответили, что благоустройство ведется в рамках подготовки к FIFA, но проект описали общими словами: «Запланировано комплексное благоустройство основного маршрута передвижения болельщиков… от станции метро «Козья Слобода» до места проведения фестиваля», а именно: «устройство дорожек, тротуара, замена освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение, устройство видеонаблюдения». И добавили, что проект будущего бульвара представить не могут, так как он еще не утвержден.

Отвечавшая на тот момент за благоустройство казанских парков, скверов и бульваров Наталия Фишман также оказалась не готова сообщить подробности о проекте благоустройства одного из самых важных туристических маршрутов ЧМ-2018 (напомним, на площадке у «Чаши» позже была организована зона фан-феста).

Проход по пестрой гранитной брусчатке Фестивального бульвара они совершили 12 июня в присутствии множества свидетелей. Фото kzn.ru

А на сайте госзакупок не нашлось никакой информации о тендере на право проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Декабристов. И лишь на бумажных листочках, прикрепленных к ограждению территории, на которой велись строительные работы, было указано, что благоустройство ведет некое ООО «Прогресс». Забегая вперед уточняем: по данным «СПАРК-Интерфакс», это уже не существующее предприятие, которое до ликвидации успело перебраться из Казани в марийский поселок городского типа Медведево, имело того же учредителя и собственника, что и ООО «Эталон» — Закамского и также выступало субподрядчиком на объектах благоустройства ЧМ-2018.

Что же касается «выполнения предусмотренных госконтрактом работ» после его заключения, то контракт, судя по его содержанию, предусматривал, что пешеходная зона по улице Декабристов — по окончании работ будет выглядеть именно так, как и выглядела во время прогулки президента Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и помощника президента РТ Наталии Фишман. Проход по пестрой гранитной брусчатке Фестивального бульвара они совершили 12 июня в присутствии множества свидетелей, в том числе и журналистов, и эта брусчатка в августе уже точно не перекладывалась.

На сегодня, по данным «СПАРК-Интерфакс», Андрей Закамский является собственником и руководителем двух вполне благополучных казанских строительных фирм — ООО «СМК «Прогресс» и ООО «Строительная компания «Эталон». Обе фирмы, как свидетельствует сайт госзакупок, успешно выступают в роли господрядчиков.

В Арбитражном суде РТ рассматривается иск Казгорисполкома к индивидуальным предпринимателям Андрею и Людмиле Закамским. Фото: Максим Платонов

«Трофеи» Андрея Закамского

В 2019—2020 гг. ООО «Строительная компания «Эталон» получила от ГИСУ РТ госзаказов более чем на 754 млн рублей, например, на капремонт нескольких сельских клубов и домов культуры, выполнение строительно-монтажных и прочих работ на объекте «Спортивный комплекс для проведения тренировок и соревнований по лыжам и биатлону в пос. Мирный, г. Казань», «Благоустройство территории по пр. Победы в г.Казани» и другие.

ООО «СМК Прогресс» за предыдущие 2 года заключило госконтрактов почти на 758,8 млн рублей. В их числе — работы по реконструкции стадиона «Локомотив» в Юдино и проект «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан на 2019 год» — строительство площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений.

В Арбитражном суде РТ рассматривается иск Казгорисполкома к индивидуальным предпринимателям Андрею и Людмиле Закамским о признании самовольной постройкой реконструированного ими в Кировском районе Казани нежилого здания. В данном доме 7 по улице 2-й Юго-Западной сейчас располагается ресторан «Трофей». Судьба здания пока не решена.

«Реальное время» также ждет официальный комментарий Следкома по расследованию данного уголовного дела.