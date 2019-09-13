В детсадах «Салават купере» не хватило мест

В Минстрое обещают — стройка новых детсадов на 440 мест запланирована на будущий год

«Мамский бунт» назревает в «Салават купере»: после распределения мест в детсаду №132 выяснилось, что мест для дошкольников не хватило. В садике набрали шесть ясельных групп и пять — для детей от 3 до 6 лет. Мамы тех, кому мест не хватило, пожаловались, что могут потерять работу. В причинах нехватки мест и перспективах соципотечников микрорайона на дошкольное и среднее образование разбиралось «Реальное время».

Места есть только в очереди

В адрес министра образования и науки Рафиса Бурганова поступила жалоба от родителей дошкольников, которые стояли в очереди почти три года — практически с рождения, но в детсад не попали — в последний момент мест в группах им не хватило.



— У меня двое детей, младшей дочери в декабре исполнится четыре года, — рассказала «Реальному времени» одна из мам, жительница «Салават купере» Ильмира. — Мы стояли в очереди в 134-й детсад, потом перевелись в 133-й, потом в 132-й, который должны были вот-вот сдать, потому что верили, что там уж точно мест хватит. В этом меня заверили и чиновники из отдела образования. Однако получилось так, что мы только передвинулись в очереди с 69-го места на 29-е.

Муж Ильмиры и сама она — работники одного из казанских предприятий, и уйти с работы, чтобы сидеть дома с ребенком, она не может:

— Мы взяли трехкомнатную квартиру, так что за ипотеку надо много платить, к тому же зимой плата за ЖКУ превышает 8 тысяч рублей, а детей надо кормить и одевать, и муж в одиночку это все не потянет. К тому же ребенок перед школой должен посещать детсад обязательно — дочка имеет право на дошкольное образование, она должна социализироваться! Что теперь делать — не знаю. Ждем ответа от Минобраза, а он придет как положено — только через 30 дней.

Если женщины, получившие соципотеку, уволятся из бюджетных организаций, ГЖФ не будет вникать в обстоятельства, которые вынудили их написать заявления по собственному, а выкатит счета за квартиры по коммерческой цене — вдвое дороже. Фото Романа Хасаева

Садики для детей от нескольких месяцев до трех лет

Родители трехлеток также указали на то, что для бюджетников отсутствие мест в детсадах — это практически приговор. Если женщины, получившие соципотеку, уволятся из бюджетных организаций, ГЖФ не будет вникать в обстоятельства, которые вынудили их написать заявления по собственному, а выкатит счета за квартиры по коммерческой цене — вдвое дороже. И они не смогут их оплатить, а значит, семьи и дети останутся без жилья.

Как отреагировал на «мамское» обращение министр образования, пока неизвестно: «Реальное время» направило запрос в министерство и по получении ответа опубликует его. Но и без этого ответа ясно, что Рафис Бурганов не строит школ и садиков и не сможет решить нежданно возникшую проблему.

А в соцсети ситуацию прокомментировало Родительское сообщество Татарстана (РоСТ): «Строящиеся детские сады возводились на федеральные деньги. В рамках программы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Поэтому создано так много ясельных групп… Права на дошкольное образование есть и у детей, не достигших 3-летнего возраста, к сожалению, они тоже повсеместно нарушаются».

В РоСТ также отметили, что просьба родителей к Рафису Бурганову обеспечить детей местами в детских садах, расположенных в ЖК «Салават купере» в течение 30 календарных дней, произведя «дополнительный набор детей в детские сады №133,134,132, 122, 121 и уменьшив количество ясельных групп в детском саду №132, добавив группы для детей 3—6 лет», невыполнима в рамках закона. И посоветовали «жалобы засылать прокурорам».



И без этого ответа ясно, что Рафис Бурганов не строит школ и садиков и не сможет решить нежданно возникшую проблему. Фото Максима Платонова

Не можешь сбежать — придется репетитора нанять

— Проблему надо решать системно, — убеждена представитель инициативной группы «Салават купере» Регина Калимуллина. — Это вопрос не уровня республиканского Минобраза — это вопрос правительственного уровня, причем федерального. Но для его решения надо, чтобы чиновники всех уровней начали его ставить и добиваться планирования и финансирования строительства детсадов и школ в новых микрорайонах в необходимом количестве. И решения о строительстве новых детсадов и школ надо принимать на уровне строительства жилых домов, а не после их сдачи.

Пока же, говорит активистка, в «Салават купере» намечается образовательная катастрофа:

— Беда не только с садиками. Новую школу недавно у нас открыли, но она перегружена, как и остальные школы микрорайона. Родители понимают, что при загрузке в 1 400 учеников, при том что школа рассчитана на 1 224, на всех учеников у педагогов не хватает ни сил, ни времени. Поэтому едва начался учебный год, все начали искать репетиторов.

Вопрос строительства образовательных учреждений непростой для многих субъектов страны, но Татарстан в этом году стал единственным регионом, где к 1 сентября сдали аж пять новых школ. Что касается соципотечного микрорайона, придется подождать:

— В следующем году в микрорайоне «Салават купере» планируется строительство одной школы на 1 224 места и двух детских садов по 220 мест каждый, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минстроя РТ Гульназ Минниханова.



По новому генплану Казани, в «Салават купере» кроме многоэтажек также планируют возвести девять детских садов и четыре школы.

