Глава Минстроя Татарстана рассказал о неподготовленных к отопительному сезону котельных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Две котельные, которые на сегодняшний день не готовы к началу отопительного сезону, находятся в Казани. Об этом сообщил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин на брифинге в кабмине.



— Первая котельная — по ул. Толстого. Это КНИТУ. Там старая котельная. Раисом республики было принято решение в прошлом году профинансировать, и мы сейчас ведем строительство новой котельной на этом месте, — рассказал он.

Старую котельную по ул. Толстого в Казани готовят к отопительному сезон. Срок — до 1 ноября, уточнил Марат Айзатуллин.

— Еще одна котельная — это Ветакадемия. Это ведомственная котельная. Там сейчас работа идет с Ростехнадзором по предоставлению документов. Там были небольшие замечания. Я думаю, их в ближайшие дни устранят, — заявил глава Минстроя Татарстана.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По данным Минстроя Татарстана, на сегодняшний день в республике готовы к работе в отопительный сезон 99,9% котельных. Это 3 211 их 3 213 объектов.



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Татьяна Демина