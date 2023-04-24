В Казани убирают под землю старые теплосети: сколько мы платили за отопление улиц?

В городе идет реконструкция сетей — эффективна ли эта работа и насколько сократятся теплопотери

Фото: Анна Нагоркина

В Казани «прячут» под землю теплосети, проложенные полвека назад открытым способом — в железобетонных коробах. В текущем году энергетики планируют заменить в татарстанской столице 12 км теплопроводов, часть из них — как раз «поверхностные». «Реальное время» выясняло, каково на сегодня состояние системы теплоснабжения города, масштабы потерь ресурса на старых тепловодах и перспективы их обновления.

Антисанитария и обогрев улицы



В эти дни убирать под землю начали тепловод, проходящий по поверхности земли в старых бетонных коробах в 56-м квартале Московского района Казани — между проспектом Ибрагимова и улицей Короленко.

После демонтажа бетонного «кожуха» открылась удручающая картина: ржавые стальные трубы лежали голыми — за шесть десятилетий, которые прошли с начала строительства здесь первых панельных хрущевок, изоляционные слои попросту истлели.

После демонтажа бетонного «кожуха» открылась удручающая картина: ржавые стальные трубы лежали голыми. Фото: Анна Нагоркина

— Я живу в доме №63а с момента постройки, мы получили тут квартиру в конце 1980-х, — рассказала «Реальному времени» Зоя Николаева. — Панельки уже стояли, и теплотрасса была. Сколько живу здесь — в ней всегда обитали крысы, тараканы, бродячие собаки и кошки. Очень для таких квартирантов подходящее место — всегда тепло, рядом мусоросборники — значит, еда всегда есть. А результат — жуткая антисанитария. Хорошо, что этот рассадник грязи уберут!

— Антисанитария — это только полбеды, — заметил жилец соседнего 10-этажного дома. — А то, что всю зиму улицу за наш счет обогревают, это как? Платим за тепло мы по счетчику, но пока это тепло до дома дойдет, сколько его на улицу утечет! И я сомневаюсь, что эти потери оплачивает поставщик, который не потрудился сделать нормальную изоляцию, напротив, подозреваю, что этот «нагрев атмосферы» заложен в тариф и весь «банкет» происходит за счет конечного потребителя.

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

«Можно предположить, что часть потерь в тариф заложена»

— У нас в Дербышках таких участков, где теплосети проложены открытым способом, немного, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гиниятов. — Это небольшие участки на улицах Каштановой и на 3-й Кленовой, где проложена воздушная линия. Это в общей сложности несколько сотен метров труб. В нашем микрорайоне под землю их не убирали, и пока это не планируется. К тому же на 3-й Кленовой, где идет воздушная линия, изоляция сделана качественно.

По его словам, однозначно утверждать, что за потери тепла на «отопление атмосферы» такими сетями платит конечный потребитель, не стоит, поскольку сейчас в Казани практически все жилые дома оборудованы приборами учета тепла на вводе, и начисления делаются на основании показателей этих приборов:

— Потери тепла по пути в дом эти приборы не учитывают. Они ложатся на убытки АО «Казэнерго» — по крайней мере в наших домах. Но теплоснабжающим организациям эти потери невыгодны, и, хотя я не знаю полной расшифровки тарифа на тепло, можно предположить, что хотя бы какая-то часть потерь в нем заложена.

Потерями на 1 метре трубы можно полмесяца обогревать одну квартиру

В 2017 году, по оценкам экспертов «Реального времени», средний уровень потерь, включаемый в тариф для населения Казани, составлял 21%, а по некоторым тепловодам — 30%. То есть конечный потребитель оплачивал объем тепла, превышающий фактическое потребление на 20—30%. При этом уровень фактических потерь из-за сложности определения его реальной величины принимался регулятором на основании результатов утвержденных экспертными организациями нормативов.

Сейчас, по данным Минэнерго РФ, средний уровень теплотерь по России составляет 12,3% (данные из доклада «О состоянии теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения в Российской Федерации в 2020 г.», авторы: Министерство энергетики РФ и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ). Что касается Казани, здесь ситуация с теплопотерями, по данным энергетиков, намного лучше, чем по стране.

— В России 70 процентов трубопроводов по старинке изолированы минеральной ватой и проложены в железобетонных каналах, — пояснил в ответ на вопросы «Реального времени» о масштабах потерь в старых тепловодах завкафедрой промышленной теплоэнергетики и систем теплоснабжения КГЭУ, доктор технических наук, профессор Юрий Ваньков. — И 60 процентов российских теплопроводов нуждаются в замене. Из-за неудовлетворительного их состояния потери тепла при транспортировке на разных участках составляют от 20 до 60 процентов — это 65—68 миллионов тонн условного топлива в год. Еще 15—20 процентов потерь приходятся на утечки теплоносителя, а количество аварий на 100 километров тепловодов в нашей стране составляет около 200 в год — это кратно больше, чем в Европе.

Ваньков добавил, что эксплуатация 1 метра неизолированной трубы теплосети диаметром 217 мм при средней разности температур трубы и воздуха 50ºС и длительности отопительного сезона 226 суток оборачивается потерями порядка 2 Гкал тепла, а при диаметре трубы в 300 мм и температуре теплоносителя 130ºС на 1 км трубопровода теряется 1,5 МВт тепловой мощности.

При этом, по его словам, для отопления квартиры общей площадью 50 кв.м в течение всего отопительного сезона в наших широтах требуется 12—14 гигакалорий.

Фото: Анна Нагоркина/ realnoevremya.ru

Чтобы сократить потери, денег не хватит



Сократить потери тепла на теплотрассах, по словам завкафедрой КГЭУ, возможно радикальными мерами — путем уменьшения расстояния от источников тепла до потребителей за счет увеличения доли малой энергетики (мини-ТЭУ, котельных установок, крышных котельных и т. п.).

По сути Юрий Ваньков говорит о том самом пути, по которому пошли в районах Татарстана, отказавшись от централизованного теплоснабжения жилых домов в пользу установки квартирных газовых котлов. Однако это позволило решить проблему только в небольших населенных пунктах.

— Несмотря на то, что технический потенциал энергосбережения в системах транспорта и распределения тепловой энергии оценивается приблизительно в 9 процентов, его экономически привлекательная для реализации часть — в 98 процентов, а финансово привлекательная часть — в 92 процента, теплоснабжающие организации не смогут сегодня самостоятельно осуществить необходимое техническое перевооружение сетей центрального теплоснабжения, — считает он. — Причины просты: масштабы работ огромны, тогда как поступление средств на них ограничено регулированием тарифов на тепло, которые устанавливаются с учетом низкой платежеспособности большинства потребителей, а темпы роста цен на энергоносители, оборудование и теплоизоляционные материалы превышают допустимые темпы роста тарифов на тепло.

Между тем, эксперты отмечают, что вариант децентрализации подходит только для маленьких населенных пунктов и не применим в больших городах, к примеру, в Казани, где это приведет к удорожанию ресурса для потребителя.

Фото: chelny-biz.ru

Заложено 12 километров, а надо 60

«Реальное время» обратилось в АО «Татэнерго» с вопросом, сколько проложенных открытым способом теплосетей имеется на сегодня в республике и в Казани, но там переадресовали издание в АО «Казэнерго», которое обслуживает в столице 348 км тепловых сетей.

В 2022 году АО «Казэнерго» завершило работы по пятилетней инвестиционной программе на 2018—2022 годы, в рамках которой были заменены 77 км тепловых сетей и реконструирована 31 котельная. Общая стоимость выполненных за 5 лет работ составила 966,9 млн рублей. Еще на 1,05 млрд компания выполняла аналогичные работы в рамках федеральных, республиканских и муниципальных программ.

В 2022 году на реконструкцию и ремонт теплоэнергетического хозяйства АО «Казэнерго» потратило в общей сложности 246 млн рублей. В частности, были заменены и построены новые тепловые сети протяженностью 13,4 км. На 2023 год запланирована замена 12 км тепловых сетей на 41 участке и другие работы в общей сложности на 234 млн рублей.

В 2022 году на реконструкцию теплоэнергетического хозяйства АО «Казэнерго» потратило в общей сложности 246 млн рублей. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Год назад на заседании правительства в Кабмине РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что из 3,1 тыс. км имевшихся на тот момент в республике сетей теплоснабжения 37% — порядка 1 тыс. км — являлись ветхими. А осенью 2022-го заместитель гендиректора АО «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин сообщил, что за год в республике было заменено лишь 40 км тепловых сетей. Он объяснил это ростом цен на материалы, составившим 50%, и, как следствие, ростом стоимости услуг подрядчиков.



По словам Гайфуллина, «Татэнерго» ежегодно ставит задачу менять не менее 60 км тепловых сетей, однако ни в 2021 году, ни в 2022-м этот показатель не был достигнут.

— Хотя надо еще больше, где-то на 4 процента замены сетей надо выходить ежегодно, — заявил он тогда. И добавил, что каждый раз при опрессовке выявляются проблемы на тех участках теплосетей, которые в программу ремонта заложены не были, и на эти работы «приходится искать деньги».

В 2023 году запланирована замена 12 км тепловых сетей на 41 участке, замена и капитальный ремонт 6 котлов, реконструкция и капитальный ремонт 14 зданий котельных и 8 дымовых труб на общую сумму 234 млн рублей.