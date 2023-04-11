В Татарстане сократилась численность строителей и работников сферы ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сократилось число строителей и работников сферы ЖКХ. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильнур Нурмухаметов на заседании комитета Госсовета региона по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

— Заработная плата в строительстве выросла на 30% и составила 48,6 тысячи рублей, в жилищно-коммунальном хозяйстве — на 8%, к концу года она составила 36,6 тысячи рублей. Наряду с этим приходится констатировать незначительное сокращение численности работников — на 6% в строительстве и на 2,7% в ЖКХ, что в количественном выражении составляет 81 и 28 тысячи человек соответственно, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале 2023 года в Минстрое России заявили, что строительной отрасли не хватает 200 тысяч человек. В сфере ЖКХ нехватка оценивается в 90 тысяч специалистов.

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Татьяна Демина