Рифкат Минниханов: «Каждая информационная система хранит данные по-своему, базы разрозненны»

Фото: Ринат Назметдинов

«Строить дороги научились, важно обеспечить безопасность»

За два года со старта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане привели в нормативное состояние почти 500 км трасс и уличной сети. Об этом на заседании рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на дорогах в России сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Совещание состоялось накануне в рамках международного форума KAZAN DIGITAL WEEK 2021 и стало четвертой федеральной площадкой для рабочей группы. В Казань приехали представители федеральных ведомств, а также почти десяти регионов, остальные участвовали по видео-конференц-связи.

С прошлого года субъектам России из федерального бюджета выделяются межбюджетные трансферты на внедрение ИТС, автоматизацию управления дорожным движением в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. От Татарстана в эту программу вошли Казанская и Набережночелнинская агломерации. Для создания Единой платформы управления транспортной системой и других решений два года Татарстану выделяли по 370 млн руб.

— Важно не просто национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» развивать (этим в республике очень активно занимаемся), не просто достигнуть качества нормативного состояния дорог, но еще и внедрить интеллектуальную транспортную систему. Это и светофорные решения, и фотовидеофиксация, грузовой контроль, весовой контроль, — объяснил журналистам министр.

Ленар Габдурахманов напомнил, что Татарстан в прошлом году добился «очень серьезного снижения» по количеству ДТП

— Все, что мы делаем, это делается в первую очередь для безопасности наших граждан и сохранения их жизни и здоровья. Ну и во вторую очередь это — качество, соответственно, это — комфорт, — заметил начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Он напомнил, что Татарстан в прошлом году добился «очень серьезного снижения» по количеству ДТП (более чем на 500), число погибших снизилось на 38 человек, а пострадавших более чем на 700.

— К 2030 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» поставлены очень амбициозные задачи. Если по итогам 2020 года был 331 погибший на территории республики, то к 2030 году должно быть не более 133. Поэтому понимая, что снижение должно быть очень существенное и резервов для этого с каждым годом будет становиться все меньше, а если говорить об интеллектуальных транспортных системах, то это тот козырь, то направление, которое наконец уже необходимо развивать с одной целью — сохранения жизни и здоровья наших граждан, — сказал начальник управления.

Фарит Ханифов сообщил, что по приведению дорог в нормативное состояние Татарстан приближается к тем параметрам, которых он должен достичь в 2024 году, к 85%. В Казани этот показатель уже составляет 84%, в Набережных Челнах — под 80%, догоняет их Нижнекамск. Региональные дороги тоже — в пределах плановых показателей: в ближайшее время должны достигнуть 50%, заметил докладчик.

— Строить дороги хорошие мы научились, очень важно сегодня, для того чтобы в дальнейшем обеспечить безопасность дорожного движения, внедрять наши интеллектуальные системы в жизнь, — подчеркнул Фарит Ханифов.

Фарит Ханифов сообщил, что по приведению дорог в нормативное состояние Татарстан приближается к тем параметрам, которых он должен достичь в 2024 году, к 85%

В прошлом году в республике освоили федеральный трансферт в полном объеме.

Создали центр диспетчеризации, мониторинга и управления (установлены 15 метеостанций, 18 датчиков интенсивности, 15 информационных табло переменной информации и видеостена).

Реализовали первый этап Единой платформы управления транспортной системой РТ (развернули серверную инфраструктуру и создали базовые модули для управления дорожными работами, движением общественного транспорта, выдачи транспортных разрешений).

Обустроили пять светофорных объектов с адаптивной системой управления дорожным движением).

Закупили 49 комплексов фотовидеофиксации.

По «Умному городу» и «Безопасным дорогам» нет концепции

Обрисовав ситуацию с ИТС в республике, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов перечислил проблемы.

— В 2014 году президент России дал поручение по подготовке предложений о наделении органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по контролю за соблюдением установленных весовых и габаритных норм и по принятию мер административного воздействия в отношении нарушителей. Однако сегодня воз и ныне там, — отметил руководитель управления.

По его словам, в республике остро стоит вопрос достоверного прогнозирования возможных дорожных ситуаций.

— Каждая информационная система хранит данные по-своему, базы разрозненны, разнятся и форматы данных. Отсутствуют подходы к разметке и передаче данных. Основная причина в том, что существуют три разноуровневых бюджета — местный, республиканский и федеральный, с разными системами управления, — считает Минниханов.

В прошлом году в республике освоили федеральный трансферт в полном объеме

Он сообщил, что в республике по «Умному городу» концепции нет, есть только паспорт проекта, по «Безопасному городу» есть стратегия развития и финансирование. По БКАД — есть финансирование, нет концепции.

— Нужно концепцию разрабатывать. Если бы концепция была разработана на федеральном уровне, и мы бы адаптировались на своем, — добавил Фарит Ханифов.

Министр обратил внимание, что необходима единая платформа, в которую вшивались бы системы отслеживания работы общественного транспорта, в том числе и такси.

Кроме того, Рифкат Минниханов подчеркнул, что нередко возникают трудности в обработке данных, которые приводят к дополнительным расходам, поэтому надо совершенствовать оптические технологии в комплексах фотовидеофиксации.

— Мы ищем деньги, а они под ногами. Отправка копий постановлений нарушителям может быть осуществлена на бумажных носителях и в электронном виде. Лучшей альтернативой бумажной корреспонденции остается направление копий постановлений электронным способом, что позволяет экономить 100% бюджетных средств. Общая экономия при различных способах отправки с начала 2020 года составила более 82 миллионов рублей, что в 3,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (25 млн руб.), — обратил внимание Минниханов.

«Мы должны прекрасно понимать, как мы организуем работу и что мы получим завтра, буквально завтра, не на какую-то далекую перспективу», — заявил Игорь Костюченко

Регионы не справляются с контрактами по ИТС

Росавтодор отобрал 22 региональных проекта для «пилота» по интеллектуальным системам. Однако часть агломераций, которые получили федеральные трансферты, затянули сроки подготовки конкурсной документации, рассказал замначальника управления регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Денис Кирюхин. Он отметил, что Ростовская, Саратовская, Самарская, Ивановская области, Ставропольский край и Бурятия, не справляясь с задачами, отказались от трансфертов. Кроме того, имели место неправильные оформления заявок, а также недобросовестные действия участников процедур. В результате нераспределенный остаток межбюджетных трансфертов на 494 млн рублей направили в резервный фонд правительства России.

— У нас на сегодняшний день беспрецедентный объем федеральной поддержки, огромное количество бюджетных ассигнований в субъектах России идет на развитие транспортных систем. Прекрасно понимаю заинтересованность бизнеса в последующем участии в этом процессе, но в рамках нашей рабочей группы мы должны понимать, к чему это все приводит, а приводит к тому, что мы сегодня уже слышали. 44-й закон говорит о том, что в случае если лицо, участвующее в контракте, предоставило сумму контракта меньшую, чем начальная цена на 20%, он должен подготовить соответствующее обоснование. Наша с вами служба, которая занимается правовыми вопросами, должна обратить на это внимание. Национальный наш проект «Безопасные и качественные автодороги» под пристальным вниманием нас с вами как граждан нашей страны, не как служащих. Поэтому мы должны прекрасно понимать, как мы организуем работу и что мы получим завтра, буквально завтра, не на какую-то далекую перспективу, — заявил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Он сообщил, что поручит Игорю Ротенбергу (ему принадлежит 23,5% в компании-операторе системы по взиманию платы с грузовиков «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные системы») обеспечить надлежащий мониторинг за ходом выполнения работ по контрактам и непосредственно по реализации мероприятий «пилота». «И будем мониторить еженедельно, как обстоят дела в субъектах РФ», — добавил Костюченко.

Екатерина Аблаева, фото tatarstan.ru