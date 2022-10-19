Минстрой Татарстана о мобилизации: большая часть сотрудников, работающих в министерстве, забронирована

Большая часть сотрудников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана и подведомственных ему организаций забронированы от призыва в ходе частичной мобилизации. Об этом рассказал первый заместитель главы ведомства Алексей Фролов.

— Вопрос мобилизации сказывается не только на стройкомплексе, он сказывается, наверное, на всех структурах. При этом мы как орган власти рассматриваем ее с двух сторон: у нас есть вопросы, которые у строителей возникают, и у жилищно-коммунального хозяйства есть вопросы, связанные с отдельными узкими специальностями. Если в ЖКХ вопрос воинского учета и бронирования осуществлялся стабильно, потому что предприятия ЖКХ они, скажем так, определенно обеспечивают жизнедеятельность отдельных территорий, муниципалитеты эту работу системно вели в части мобилизационного задания. В части организаций строительного комплекса эту работу не всегда осуществляли, не во всех организациях. Более того, во многих организациях приток рабочей силы носит сезонный характер, многие предприятия не всегда содержат свои постоянные коллективы, — обратил внимание он.

По его словам, среди работников строительной отрасли в большей степени под мобилизацию попал «водительский состав» — трактористы, машинисты.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

— С точки зрения нас, органов госвласти, у нас воинский учет идет как бы изначально. Большая часть сотрудников, которые работают у нас в министерстве, в наших подведомственных организациях, они забронированы. Бронируются должности конкретные. Должности бронируются исходя из мобилизационного задания по каждому органу госвласти. То есть есть определенный план мобилизационного задания, в рамках которого осуществляется уже и бронирование. То есть у нас, по нашему министерству, тоже имеются определенные задачи при переходе на новое положение, скажем так. Исходя из того, кто попадает под эти задачи на период именно военных действий, тот попадает под определенное бронирование, — объяснил Алексей Фролов.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.



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Татьяна Демина