Строительный мусор поставят на контроль в Татарстане

Республика введет обязательное декларирование строительного мусора, объемы которого доходят до 116 тысяч тонн в год

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Татарстан вслед за Москвой готовится ввести контроль за оборотом строительных отходов. Минэкологии республики внесло на согласование в правительство правила регулирования деятельности по обращению со строительными отходами, которые обяжут стройкомплекс декларировать их в специальной автоматизированной информационной системе. Речь идет об объемах мусора в 116 тысяч тонн ежегодно. Для его утилизации компаниям придется создавать площадки для раздельного хранения и взвешивания отходов, а перевозчикам — иметь специальный транспорт, утверждают разработчики инициативы. Через 2 года отсортированные отходы сможет принимать на утилизацию и новый завод по термическому обезвреживанию отходов под Казанью.

Закрыть источник свалок

Как стало известно «Реальному времени», мусорная реформа, c грохотом «прокатившаяся» по жилищно-коммунальному хозяйству республики 2 года назад, готовится охватить и строительный комплекс Татарстана. Конечно, по своему масштабу она окажется заметно слабее коммунальной по причине многократно меньших объемов образования строительных отходов, но от этого не перестает быть тревожной и чувствительной для татарстанского бизнеса. И хотя точной даты старта государственного регулирования строительных отходов пока нет, но административные «наброски» к ее подготовке уже сделаны и получат в ближайшее время публичное общественное обсуждение, говорят авторы инициативы. По их словам, надзорные органы уже не справляются с потоками несанкционированного строительного мусора.



— Сейчас экологи работают в этой системе как пожарная команда. Выезжают на факты нарушений, вылавливают нарушителей, ставят скрытые камеры в тех местах, где образуются нелегальные свалки — вот в такой модели сейчас работают. Это надо кардинально поменять, чтобы не ловить комаров в лесу, а нужно закрыть источник образования. Для всех понятен источник образования — это стройка, — пояснил «Реальному времени» президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами и инициатор проекта Марат Галиев.

По данным Минэкологии Татарстана, в прошлом году в республике выявили 1 697 свалок, ликвидировали 1 681. В этом году выявлено 1 195, а ликвидировано 1 147. В среднем такая уборка обходится муниципалитетам и бюджету в 25 млн рублей ежегодно.

Нелегальный оборот?

Сложившая система обращения строительных отходов в республике подлежит коренной перестройке и нуждается во внедрении автоматизированной системы контроля, убежден Марат Галиев. На данный момент строители работают с разными транспортными подрядчиками для вывоза отходов с строек, поэтому, по мнению президента ассоциации, никто не знает, где они утилизируются.

— Сейчас образователи отходов могут отчуждать их тем, кто не имеет лицензии на обращение с отходами. Это слабое место в законодательстве. Поэтому стройкомпании передают отходы, не декларируя и не называя их отходами. Придумывают разные названия — вторичный продукт. Но степень негативного воздействия на окружающую среду не меняется, — описал он суть «серых схем» застройщиков.

По этой причине в республике растет число нелегальных свалок со строительным мусором, которые приходится ликвидировать за счет регионального и местных бюджетов. «Сегодня мы тратим деньги налогоплательщиков на ликвидацию несанкционированных свалок. Если сопоставить затраты на введение этой системы и бюджетные расходы — это несопоставимые вещи», — считает Галиев.



На данный момент вывоз строительного мусора в объеме 5 кубов и его захоронение на полигоне обходится в 5 тысяч рублей. Фото Максима Платонова

Под колпаком автоматизированной системы

Исправить ситуацию, по его мнению, должна региональная информационная система, которая позволит контролировать передвижение строительных отходов от источников их образования до места обработки. «Это объективный учет количества», — уверен автор проекта.

Как оказалось, первые практические шаги в этом направлении уже сделаны. «Сейчас на согласовании в кабмине РТ находятся правила регулирования деятельности по обращению со строительными отходами», — сообщил глава Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами. По его словам, после всех согласований будет запущена разработка специальной автоматизированной информационной системы для декларирования строительных отходов.

— Я думаю, что здесь не нужно будет изобретать велосипед, — оценил Марат Галиев перспективы быстрой разработки системы в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Мы очень многое возьмем из существующей системы. Я знаю компанию «Большая тройка», которая создала систему по ТКО. Они сделали продукт для региональных операторов по ТКО.

Автоматизированная система работает в территориальной схеме обращения ТКО. «Это будет аналоговая система, но только проще. Потому образователей отходов ТКО в сотни раз больше. Система для строительных отходов будет более упрощенная и доступна для эксплуатации и обслуживания», — пояснил он.

Девелоперы: свалки появляются не из-за крупных строек

Гендиректор строительной компании «ЖИК» («Жилищная инвестиционная компания»), депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов признался, что не слышал о новой инициативе, но предположил, что власти идут в правильном направлении. При этом он отметил, что «ЖИК» всегда заключал и заключает договоры с соответствующими операторами по обращению отходов. Определенные специализированные компании ставят собственные контейнеры, куда строительная компания сгружает свой мусор, бетонные отходы «ЖИК» также отдает тем организациям, которые способны их перерабатывать.

— Но я не согласен с тем, что сегодня у нас существует множество компаний-операторов по обращению с отходами, которые работают без соответствующих лицензий. По-моему, сейчас вообще таких компаний нет. Есть, конечно, аферисты. Но мы, например, заключаем договоры только с операторами, у которых лицензия есть, — рассказал «Реальному времени» Эмиль Хуснутдинов, однако он считает, что сама проблема несанкционированных свалок строительного мусора возникает вовсе не из-за крупных строек. — Люди, например, ремонтируют квартиры, сломали стенку, привезли, в бак какой-то кинули. Или дом разломали и сбросили мусор на обычную площадку. То же касается дачных массивов. Это безобразие на самом деле, — отметил он.

На данный момент строительные компании оплачивают вывоз мусора

специализированным организациям, у которых в свою очередь есть договор о

приемке или утилизации с мусорными полигонами, рассказала «Реальному времени» коммерческий директор компании «Камастройинвест» Антонина Дарчинова. По ее словам, несанкционированная свалка мусора запрещена, нарушения облагаются штрафами. Поэтому крупные компании, застройщики этим заниматься не будут, уверяет она:

— Как я понимаю, предложенные меры предусматривают еще инфраструктуру для учета и отслеживания всего мусора. С точки зрения экологии такие меры нужны, так как необходимо сокращать воздействие строительных процессов на внешнюю среду, а это один из способов. Сейчас гипотетически возможны ситуации, когда подрядчик, взяв обязательства по вывозу, на самом деле мусор утилизировал не должным образом, а сам заказчик не может этого отследить. Но есть и опасение, что такая благая инициатива может привести к потерям в сроках и себестоимости строительства, создаст дополнительные барьеры и административные рычаги. Многое зависит от реализации. Хочется надеяться, что будет продуман плавный переход к новым правилам, — убеждена Дарчинова.

Как сообщили «Реальному времени» представители других девелоперских компаний Казани, на данный момент вывоз строительного мусора в объеме 5 кубов и его захоронение на полигоне обходится в 5 тысяч рублей. В месяц затраты подрядчиков могут достигать 100—150 тысяч рублей. Государство не регулирует тарифы на вывоз и обезвреживание строительного мусора, поэтому образователи отходов сами договариваются с мусорными перевозчиками (те обязаны иметь лицензии на обращение с отходами, — прим. ред.).

«Обращение со строительными отходами не относится к регулируемым видам деятельности, тариф на осуществление деятельности по обращению со строительными отходами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации не устанавливается», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя РТ.

Так что в случае ужесточения контроля тарифы на вывоз и захоронение стройотходов будут меняться произвольно. К тому же полигоны и так переполнены.

Минэкологии в тандеме с региональными операторами

Полностью поддерживает новацию министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Щадриков: «Правильно [Галиев] говорит, сколько финансовых средств из муниципального и регионального бюджетов выделяется, чтобы ликвидировать несанкционированные накопленные отходы (свалки), — отметил он. — Теперь предстоит большая работа в той сфере, которую мы начали. Но она проблематична. Нужно, чтобы она была в правовом поле. Иначе никак».

Дело в том, что полномочия по контролю за оборотом строительного мусора правительство сможет получить после внесения поправок в Экологический кодекс РТ. С законодательной инициативой на этот счет также выступил президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами Марат Галиев, являющийся депутатом Госсовета РТ. Законопроект был внесен в июле этого года и находится на стадии предварительного рассмотрения.

— В настоящее время проект закона направлен в уполномоченные органы для оценки регулирующего воздействия, — сообщил «Реальному времени» глава комитета по экологии и природопользованию Госсовета РТ Азат Хамаев.

По его словам, по результатам будет принято решение об одобрении или отклонении проекта.

Минстрой молча держит оборону

Минстрой РТ пока сохраняет нейтралитет в отношении инициативы. «По предварительным данным Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании статистического отчета 2-ТП (отходы) в 2019 году в республике образовано 116 035,7827 тонн строительных отходов, — сообщила пресс-служба ведомства нашему изданию.

По данным Минстроя, сейчас отходы утилизируются на нескольких полигонах, которые оснащены дробильно-сортировочным комплексом (помогает экономить место при размещении отходов на переполненных полигонах). «Среди организаций, осуществляющих утилизацию и размещение отходов строительства и ремонта, — ЗАО «Промышленная компания «Возрождение» (г. Казань, использование отходов строительства при рекультивации), ООО «ЖБС инжиниринг» (г. Казань, переработка строительного мусора (бетона, кирпича, асфальтобетона, железобетона) в щебень), ООО «Сибойл Энерджи» (г. Казань, использование древесных отходов, в том числе от сноса и разборки зданий, для производства топливных древесных пеллет), ООО «Строй Ресурс» (г. Казань, дробление строительных отходов для использования при отсыпке полотна временных автодорог или захоронения на полигонах), ООО «Рабика Энергосбережение» (г. Набережные Челны, утилизация битумсодержащих кровельных отходов), ООО «Сервис Универсал» (г. Казань, размещение строительных отходов на собственном полигоне, переработка отходов строительства и ремонта с использованием мобильных и стационарных дробильных установок, гидроножниц, гидромолота), ООО «Рециклинг материалов» (г. Казань, переработка строительных отходов после демонтажа зданий с использованием собственного дробильно-сортировочного комплекса СМД-109 с грохотом-сортировкой, дробильно-сортировочного мобильного комплекса с грохотом, дробильных ковшей)», — перечисляет пресс-служба министерства.

Для 45 муниципальных образований республики приобретены рубильные машины для измельчения древесных отходов. Фото kamensk-uralskiy.ru

По распоряжению кабмина (от 14.05.2018 №1118-р) в 2018 году для 45 муниципальных образований республики приобретены рубильные машины для измельчения древесных отходов. «Территориальной схемой предусмотрено дальнейшее развитие инфраструктуры обращения с отходами строительства и ремонта с размещением во всех муниципальных районах республики площадок для накопления отходов строительства и ремонта в целях их дальнейшей утилизации с использованием дробильно-сортировочных мобильных установок», — пояснили «Реальному времени» в Минстрое РТ.

В случае запуска реформы в строительстве подрядчиков обяжут за свой счет создавать площадки для раздельного хранения и взвешивания мусора, а транспортных подрядчиков иметь специальный транспорт. Существующая модель вывоза мусора соответствует требованиям законодательства. «Требования к транспортированию отходов в соответствии с федеральным законодательством: наличие паспорта отходов; наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах; наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования».

По московскому лекалу

— Аналогичный механизм уже работает и показал свою эффективность в Москве, — возражает Марат Галиев. — В 2014 году столица ввела первые правила по обороту строительных отходов. В 2020 году они с учетом практического опыта ввели небольшие корректировки в законодательство, что позволило укрепить позиции контрольно-надзорных органов. Строительные организации в тех случаях, когда они были вынуждены нести дополнительную нагрузку, и неблагонадежные перевозчики — тогда пошла система торговли талонами, справками и все равно у нее были слабые места, и они ввели автоматизированную информационную систему. Они разработали ее в прошлом году. Вроде 360 млн рублей было выделено на разработку этой системы. Теперь благополучно применяют. По Москве видно, что эффективность программы по обращению строительных отходов есть.

Как уверяют в Минэкологии, «наша задача сейчас — сделать удобной государственную информационную систему для всех участников рынка». Фото kamensk-uralskiy.ru

Как уверяют в Минэкологии: «Это не для того, чтобы мы какие-то фискальные меры применяли и кого-то наказывали. Этой системой будут пользоваться участники рынка, здесь они будут находить друг друга. Переработчики будут находить образователей отходов. Это им в помощь. Вот для чего. Сколько отходов».

А те, кто не войдет в систему, будут ли подвергаться штрафам или другим административным наказаниям? Чиновник тяжело вдохнул: «Этот вопрос будет решаться отдельно, будет отдельная законодательная инициатива. Наша задача сейчас — сделать удобной государственную информационную систему для всех участников рынка. Чтобы они друг друга находили и не искали, куда девать этот мусор, чтобы было расписано. Многие сейчас просто сбрасывают. Чтобы этого не было, нужно разработать регламент утилизации отходов. Пойдет что-то на мусоросжигательный завод? У нас это не предусматривается, но есть такие отходы строительства — например, деревянные двери — куда их девать? Это такая древесина, которая не может быть переработана во что-то полезное. И почему нельзя для мусоросжигательного завода? Никаких препятствий для этого нет!»

Собеседник «Реального времени» из Минэкологии еще раз подчеркнул, что нужно «внести поправки в Экологический кодекс РТ и наделить полномочиями кабинет министров для принятия таких документов и утвердить эти правила». Однако через 2 года раздельные отходы сможет принимать на утилизацию мусоросжигательный завод «РТ-Инвест» под Казанью, неофициально объясняют суть новации в министерстве. Остается добавить, что на статус федерального оператора по управлению строительными отходами претендует «Ростех», но пока, как пояснили нашему изданию, этот вопрос застрял в Совете Федерации.

