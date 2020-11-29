К решению проблемы дольщиков казанского ЖК «Золотая середина» подключился Рустам Минниханов

Как стало известно «Реальному времени», дольщики казанского ЖК «Золотая середина», о проблеме с жильцами верхних этажей которого, снесенных по решению суда, на днях рассказало «Реальное время», обратились в кабинет министров республики.

В эту субботу к людям, собравшимся у дома правительства, приехали прокомментировать ситуацию замминистра по строительству РТ Ильшат Гимаев и руководитель Фонда поддержки обманутых дольщиков республики Иван Новиков. Они рассказали, каким видят решение проблемы обеспечения жильем тех людей, чьи квартиры не будут построены.

Так, Ильшат Гимаев сообщил, что президент РТ Рустам Минниханов обратился в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой организовать по домам ЖК «Золотая середина» смешанное финансирование. Ответ пока не получен. Кроме того, власти РТ ждут ответа от федерального фонда ДОМ. РФ, руководитель которого был на этой неделе с визитом в Татарстане. Ответа ожидают в течение следующей недели.

По словам Гимаева, возможны два варианта. Положительный, если будет принято решение о смешанном финансировании, с денежной компенсацией жильцам верхних этажей. И второй, отрицательный вариант, если федеральный центр откажет в материальной помощи. При таком развитии событий вопрос, как отметил замминистра строительства Татарстана, перейдет на уровень республики. И тогда она по плану Б, «о котором журналисты пишут в газетах», будет достраивать обманутым дольщикам квартиры «на новом месте в новых домах соразмерно квартирографии, которая имеется на сегодня». «И могу сказать однозначно, что это не территория «Салават купере», не окраина — в хорошем месте», — заверил он. В каком именно месте, он пообещал сообщить дополнительно.

Республика планирует в этом случае привлечь сильного подрядчика с тем, чтобы завершить стройку в течение одного года. «По проекту попасть тютелька в тютельку не получится, но мы будем ориентироваться на ту раскладку по квартирам, что есть сейчас», — сказал чиновник. — К концу 2021 года жилье получите. Осталось ждать недолго».

Гимаев подчеркнул, что такая информация до него доведена на уровне правительства. «Никто вас бросать не собирается», — заверил замминистра дольщиков. В заключение он подчеркнул, что «республика в лице президента и правительства делает все для того, чтобы снять проблемы Казани [с обманутыми дольщиками]».