Отопительный сезон в Татарстане начали 13 муниципальных образований

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По состоянию на 19 сентября в Татарстане решение о начале отопительного сезона приняли 13 муниципальных образований. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на брифинге в кабмине.

Отопительный сезон стартовал в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском и Ютазинском районе Татарстана.



Марат Айзатуллин напомнил, что отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вместе с этим органы местного самоуправления могут до наступления холодов принять решение о начале отопительного сезона в муниципалитете и пустить тепло в первую очередь в социальные объекты с постоянным пребыванием людей. Речь идет о больницах, детсадах, школах, домах престарелых и интернатах.



Напомним, в Татарстане на сегодняшний день готовы к работе в отопительный сезон 99,9% котельных — 3 211 из 3 213. Осталось подготовить два объекта.



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Татьяна Демина