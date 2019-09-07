В Татарстане введено 68,7% запланированного на год жилья

На сегодня в Татарстане введено в эксплуатацию 1,66 млн кв.м жилья. Это составляет 68,7% запланированного на 2019 год объема.

Замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов отметил, что с начала 2019 года госстройнадзор провел 990 проверок, передает пресс-служба правительства РТ. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 262 постановления о штрафах. Их общая сумма составила 10,4 млн рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 862 организаций — членов СРО.

По инвестпрограмме Госжилфонда РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 838 квартир общей площадью 438,3 тысячи кв.м. По состоянию на 6 сентября в органы статистики отчитались по 75 домам.

На прошлой неделе сообщалось, что в республике введено 66% от запланированного на 2019 год объема жилья.

