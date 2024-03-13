Казус «Серебряного озера»: как лендлорды из Лаишево заблокировали программу догазификации Владимира Путина

Газовики не могут выполнить поручение президента России, поскольку дороги в поселках оказались в руках землевладельцев

Фото: Максим Платонов

В задуманном как элитный в самом лучшем смысле этого слова — как комфортный, благоустроенный, экологичный — поселке «Серебряное озеро» в селе Тарлаши Лаишевского района Татарстана забуксовала «президентская» программа бесплатной догазификации — и не только в садоводческих товариществах, а и в обычных поселках. Непреодолимым препятствием для выполнения поручений Владимира Путина стали недальновидная политика местных властей, коммерческий интерес предпринимателей, в собственности которых после продажи земельных участков под ИЖС остались поселковые дороги, и особенности российского законодательства. О том, что мешает прокладывать на селе инженерные сети, как застройка населенных пунктов в РТ блокирует их жителям подступы к водоемам и почему обе эти проблемы уже много лет остаются нерешенными, — в материале «Реального времени».

Перекрыли газ



— В коттеджном поселке «Серебряное озеро» в Тарлашах есть желающие подключить газ, есть газопровод и два новых газораспределительных пункта. Налицо готовность со стороны газовиков дать нам газ. Но из-за отсутствия согласия собственников земли под дорогой, где проходит газопровод, мы продолжаем отапливать дома втридорога — электричеством, и эта проблема не решается с 2022 года, — рассказал «Реальному времени» житель поселка Евгений А.

Налицо готовность со стороны газовиков дать газ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, физически все было готово к 1 октября 2023 года, с этого момента жители «Серебряного озера» должны были начать топить дома газом. Сейчас, говорит он, в поселке имеется уже четыре потребителя с готовыми договорами на догазификацию:

— Мы купили оборудование, потратили на это порядка 150 тысяч рублей каждый, ЭПУ «Приволжскгаз» построило газопровод, установило нам счетчики — осталось только пустить газ. Но этому препятствует собственник участка 16:24:050801:2532, по которому проходит газопровод. Участок, по нашим сведениям, был продан в частные руки примерно год назад, и сейчас собственник не дает разрешения пустить газ по своей территории, а мы платим за отопление домов электричеством по 25 тысяч рублей ежемесячно вместо возможных 5 тысяч.

По мнению жителей поселка, проблемы с несговорчивым собственником участка возникли не на пустом месте, а в результате вполне понятного коммерческого интереса: при строительстве первой очереди «Серебряного озера» застройщик вложился в строительство частной газовой трубы и наверняка рассчитывал заработать на подключении к ней потребителей, на что имел законное право. Но тут подоспела программа бесплатной догазификации, и шансы «отбить» потраченные на строительство газопровода деньги упали до нуля…

«Нам приходится договариваться»



В ООО «Газпром трансгаз Казань» подтвердили «Реальному времени», что частная собственность на землю стала огромной проблемой для реализации программы догазифиации в Татарстане:

— Из-за того, что после застройки коттеджных поселков их улично-дорожная сеть остается в собственности частных лиц, возникают огромные проблемы с догазификацией. Граждане подают заявления, и мы не вправе им отказать, более того, мы хотим им дать газ, но в сроки договоров не укладываемся, причем не по своей вине.



Газовики пояснили: после того как участки распроданы и простроены, в руках собственника земли, который выкупил ее первоначально у муниципалитета, остаются участки, по которым проходят дороги. Эти земли имеют статус ИЖС и снимать его никто не торопится.

— На такие земли не распространяется право публичного сервитута, поэтому проложить по ним газопровод, водопровод или ЛЭП можно только с согласия собственника. А собственник зачастую такое согласие не дает, и нам приходится с ним договариваться, и не всегда это удается.

На такие земли не распространяется право публичного сервитута. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это проблема характерна не только для Тарлашей, подчеркнули в ООО «Газпром трансгаз Казань», а в целом для Татарстана и всей России. Причем острее всего ситуация там, где частники в расчете на будущую прибыль успели проложить газовую трубу — им решительно невыгодно, чтобы газовики бесплатно подключали абонентов.

— Надо менять законодательство, — говорят в ООО «Газпром трансгаз Казань». В республиканском Минстрое по этому поводу прошло уже несколько совещаний, но результата нет.

Близок берег, да не подойдешь и не подъедешь

Евгений А. и его соседка по поселку Елена С. рассказали еще об одной проблеме поселка «Серебряное озеро» — о невозможности для жителей гулять по берегам этого самого озера, и что еще страшнее, о невозможности подъехать к нему для забора воды, что грозит бедой в случае пожара.

Евгений А. и его соседка по поселку Елена С. рассказали еще об одной проблеме поселка «Серебряное озеро» — о невозможности для жителей гулять по берегам этого самого озера. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— У нас участки отмежеваны вплотную друг к другу, — говорит Елена С. — И так же вплотную сейчас стоят заборы между участками. На первой линии у озера соблюдена охранная зона — от кромки воды до границы участков достаточное расстояние. Но чтобы выйти на берег, надо пройти по улице около километра, а когда застройка двинется дальше, обходить придется дальше. Случись пожар, цистерны не смогут подъехать к воде…

Кроме того, по словам Елены, владельцы домов на первой линии борются за экологию Архиерейского озера весьма опасными для самого озера методами:

— У нас на берег озера нередко заезжают автомобили. Приезжают люди, устраивают шашлыки, гулянки, шумят, мусорят. Это плохо, конечно, и вред экологии они наносят. Но с нецивилизованными людьми надо справляться цивилизованными методами! А местные жители, чтобы перекрыть проезд по берегу, прокопали там буквально рвы, хотя в береговой зоне никакие земляные работы проводить нельзя. И никому до этого в администрации нет дела.

Все идет по плану?

«Бомбу» в виде отсутствия проездов и проходов к воде, равно как и «недогазификацию» как следствие появления в поселке частных дорог заложил исполком Лаишевского района, который 9 января 2017 года утвердил проект планировки территории «Серебряное озеро» площадью 36,5 га. Согласно проекту, в рассчитанном на 300 жителей поселке было запланировано строительство улиц местного значения шириной 15 м и 12 м общей протяженностью 1,9 км и проездов шириной 6 м к существующей индивидуальной жилой застройке по ул. Поповка, расположенной вдоль берега озера Архиерейское. При этом нигде не были оговорены условия в виде перевода земель под будущими дорогами из категории ИЖС в соответствующую категорию. А тот факт, что существующая застройка вдоль берега озера полностью перекрывает проезды и проходы к нему, исполком вообще проигнорировал.

Тот факт, что существующая застройка вдоль берега озера полностью перекрывает проезды и проходы к нему, исполком проигнорировал. скрин realnoevremya.ru сайта laishevo.tatarstan.ru

«Реальное время» обратилось в администрацию Лаишевского района за разъяснениями о причинах, по которым в Тарлашах забуксовала догазификация поселка «Серебряное озеро», а само озеро оказалось недоступным ни для жителей, ни для пожарных машин. По получении ответы на запросы будут опубликованы.

Наше издание обратилось в Минстрой РТ с запросом о том, как в Татарстане решается проблема частной собственности на дороги на землях, выделяемых под индивидуальную жилую застройку, и с какими инициативами по этому поводу и где выступало министерство в свете необходимости реализовать программу догазификации. Ответ министерства пока не получен.

«Реальное время» обратилось в Минстрой РТ с запросом о том, как в Татарстане решается проблема частной собственности на дороги на землях, выделяемых под индивидуальную жилую застройку. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мы также готовы дать слово собственнику дорог и опубликовать его точку зрения на ситуацию, однако в настоящий момент это не представляется возможным — у издания нет законного способа узнать, кому принадлежат эти участки.

А еще «Реальное время» обратилось с запросом в МСЖКХ РТ относительно путей решения проблемы доступа к воде, характерной не только для Тарлашей, но и для всех поселений республики, где имеются водоемы. Ответ будет опубликован по получении.