Татарстанские застройщики «нагрели» жильцов на 9 миллионов рублей

Индивидуальные приборы учета тепла стали лазейкой для экономии на отоплении непроданных квартир

Как выяснило «Реальное время», до конца февраля татарстанцам вернут более 9 млн рублей, переплаченных за отопление. Масштабный перерасчет, коснувшийся только в Казани собственников 217 многоквартирных домов, связан с выявленной надзорными органами «экономией» со стороны застройщиков, которая стала возможной благодаря наличию в этих домах квартирных приборов учета тепловой энергии. Подробности — в нашем материале.

Когда ноль не равен нулю



В финансовую западню попали жильцы новых многоквартирных домов. Право платить только за потребленное тепло за счет установки квартирных приборов учета обернулось для них «обязанностью» оплачивать обогрев помещений, собственники которых вообще не хотят платить за отопление на том основании, что в этих квартирах никто не живет, и перекрывают вентили на вводе.

Проверяя жалобы граждан на слишком большие суммы в сетах за отопление, татарстанская Госжилинспекция выявила вполне ожидаемую закономерность: расходы жильцов по этой статье в новых домах, оборудованных квартирными теплосчетчиками оказались нелогично высокими, причем слишком много они заплатили не за те гигакалогии, которые пошли на обогрев собственно квартир, а за те, которые значились в графе «ОДН», то есть за отопление мест общего пользования. Но в реальности оказалось, что отапливались не холлы и не лестничные площадки, а нераспроданные квартиры, собственники которых — застройщики — перекрыли вентили на вводах в пустые жилые помещения и подавали к расчету нулевые показания счетчиков.

Только вот в отличие от воды и электричества, которые при закрытых кранах в квартире не расходуются, тепло циркулирует во всем доме, проникая через стены и потолки из отапливаемых помещений в неотапливаемые. В результате у тех, кто радиаторы отопления не отключил, увеличился расход тепла, и счетчики «накрутили» больше гигакалорий.

Только в Казани нашлось 217 домов, добросовестные жители которых переплатили «за того парня». Всего же в Татарстане, как сообщили «Реальному времени» в Госжилинспекции РТ, доначисление по квартирам, имеющим нулевой расход по ИПУ в декабре 2022 года и в январе 2023-го составило 9 065 277 рублей. Соответственно, добросовестным собственникам излишне уплаченные суммы списаны.

— Перерасчет не закончен, — сообщила «Реальному времени» замначальника Госжилинспекции РТ Светлана Загидуллина. — В феврале произведут доначисления еще пять управляющих компаний, где подавались нулевые показания квартирных счетчиков тепла.

Фото: realnoevremya.ru

По законам термодинамики

— Мы не осуществляем надзор за начислениями платы за ЖКУ, но обращения горожан рассматриваем и обычно запрашиваем по ним пояснения у управляющих компаний, — рассказали «Реальному времени» в Комитете ЖКХ Казгорисполкома. — И периодически нам приходится сталкиваться с людьми, которые искренне не понимают, почему расход тепла в квартире с перекрытыми радиаторами отопления не может быть нулевым. Приходится разъяснять, что когда в одной квартире поступление тепла перекрыто, а в другой продолжается, то в силу физических особенностей тепловой энергии в помещениях все равно установится термодинамическое равновесие, и бремя расходов на дополнительную энергию, за счет которого оно установилось, ложится на соседей. Даже когда жители квартир в середине дома слегка подкручивают краны на радиаторе, потому что у них жарко, у жителей быстрее остывающих крайних квартир увеличивается расход тепла.

— Проблема подачи показаний квартирных теплосчетчиков с нулевым потреблением существует только в новых домах — в старом жилье таких ситуаций не возникает, потому что там нет индивидуальных приборов учета тепловой энергии и возможности начислять плату за отопление в каждой квартире по факту, — рассказал «Реальному времени» замминистра строительства и архитектуры РТ Алексей Фролов. — К сожалению, многие собственники не замотивированы использовать показания приборов учета. А застройщики экономят на платежах за тепло в непроданных квартирах. Государственной жилищной инспекцией было направлено письмо для управляющих компаний в Республике Татарстан о недопустимости таких нулевых начислений.

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Такой порядок

— Порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению регламентирован Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №354, — говорит Светлана Загидуллина. — Этот Порядок предусматривает включение в плату за отопление стоимости тепловой энергии, приходящейся на помещение потребителя, и стоимости тепловой энергии, приходящейся на помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме.

По ее словам, плата за отопление при наличии индивидуального прибора учета тепловой энергии подлежит расчету с учетом показаний такого ИПУ. Согласно правилам, потребитель не вправе самовольно демонтировать или отключать предусмотренные проектом обогревающие элементы, а также регулировать работу внутриквартирного оборудования и совершать иные действия, в результате которых в помещении будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия.

А поскольку нулевые показания квартирного теплосчетчика в жилом доме однозначно свидетельствует о том, что запрещенные действия были совершены, поясняет Загидуллина, то незаконная ситуация налицо. Только вот составители Правил, похоже, не предполагали, что кто-то станет перекрывать батареи в целях экономии:



— Правила предусматривают применение нулевых значений объема тепловой энергии при расчете платы за отопление только в случаях, если проектом или технической документацией дома в помещении не предусмотрено приборов отопления, либо в помещении с соблюдением предусмотренного законом порядка были установлены индивидуальные источники тепловой энергии. В остальных случаях потребитель обязан оплачивать поступающую в его помещение тепловую энергию.

Фото: realnoevremya.ru

Больше жилья — больше проблем

Исходя из этого собственникам, подавшим нулевые показания счетчиков, и было произведено доначисление. Однако стоял вопрос, как рассчитать суммы, которые недоплатили хитрецы и, соответственно, переплатили добросовестные потребители услуги.

В информационных письмах, которые Госжилинспекция направила в адрес глав муниципальных районов республики, говорится, что в этом случае при начислении исполнителями коммунальных услуг платы за отопление возможно руководствоваться порядком расчета, предусмотренным для случая выхода из строя введенного в эксплуатацию индивидуального прибора учета тепловой энергии. Он определяется путем расчета, учитывающего конструктивные особенности системы отопления конкретного дома. При этом, подчеркнуто в документе, «такой перерасчет влечет за собой необходимость перерасчета платы за отопление всем потребителям в многоквартирном доме, поскольку изменяется ранее рассчитанный и примененный в расчете платы за отопление объем тепловой энергии на общедомовые нужды».

ГЖИ РТ также обратилась с письмом в российский Минстрой с предложением урегулировать ситуацию с нулевыми показаниями. Необходимость скорейшего разрешения этой проблемы татарстанский надзорный орган мотивировал ростом объемов вводимого жилья и тем, что «ввиду сложившейся в настоящее время в стране экономической ситуации и снижения платежеспособности населения количество таких помещений [где отключаются приборы отопления и подаются к расчету нулевые показания теплосчетчиков] в одном многоквартирном доме и количество таких многоквартирных домов очень велико».

«Бороться надо с паразитами, а не уравниловку вводить»

Юрист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Зоя Куклина считает необходимым срочно пресечь практику подачи нулевых показаний, но вовсе не видит смысла в том, чтобы не использовать установленные на деньги покупателей новых квартир приборы:



— Очень удобно, конечно, обогреваться за счет тепловой конвекции и не платить за это. Это фактически паразитирование недобросовестных собственников на добросовестных! И бороться надо с ними, а не уравниловку вводить.

Фото: realnoevremya.ru

Тарифы стали выше — жалоб стало больше

— В новых домах есть и еще одна проблема — большая площадь общих помещений — холлов, лестничных площадок и так далее, — отметил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Фролов в разговоре с «Реальным временем». — Оплата их отопления входит в состав платы за общедомовые нужды. И зачастую при применении индивидуальных приборов учета возникает своего рода казус: плата за отопление квартиры оказывается меньше, чем плата за отопление мест общего пользования, и это нередко становится причиной недовольства собственников.

А в ГЖИ рассказали, что в 2023 году обращения от собственников по поводу слишком высокой платы за отопление поступают намного чаще, чем в 2022-м. Связано это, по мнению специалистов надзорного органа, еще и с повышением тарифов на ЖКУ в середине отопительного сезона, которое вызвало дополнительный рост начислений за отопление.



— В ГЖИ РТ в 2023 году поступило 622 обращения граждан по вопросам в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги, что на 12% больше аналогичного периода 2022 года, — говорит Светлана Загидуллина. — К 10 февраля 2023 года пПо вопросу начисления платы за отопление с начала года поступило 343 обращения, и рассмотрение 82 из них уже завершено. Нарушения выявлены по результатам рассмотрения 17 обращений граждан — они заключались в неправильном определении управляющими организациями объема тепловой энергии, в том числе в случае выхода из строя общедомового прибора учета тепловой энергии (в том числе неправильно учитывались площади общих помещений, не вычитались расходы тепла на нагрев воды для общедомовых нужд, либо при выходе из строя домового прибора учета тепла расход тепловой энергии начисляют по нормативу, а не по среднему значению расхода тепла в прошлом отопительном периоде, как это полагается по правилам). Этими организациями в платежных документах за январь 2023 года произведен перерасчет — жильцам вернули 327,3 тыс. рублей. Остальная сумма перерасчета будет отражена в платежных документах за февраль.