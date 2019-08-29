Появилось видео из нового Казанского зоопарка «Река Замбези»

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел территорию нового зоопарка в Казани «Река Замбези», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Новый зоопарк содержит три зоны — Россия, Африка и Южная Америка, каждая занимает примерно 7 га. Его вскоре пополнят гориллы, шимпанзе, зебры, а также черный носорог.

Ранее Минстрой РТ раскрыл подробности реконструкции зоопарка в Казани. По данным ведомства, зооботсад сможет вместить 630 посетителей. Парковка зоопарка рассчитана на 200 автомобилей. Первая очередь («Река Замбези») вместит 33 вида животных. Вторая очередь рассчитана еще на 52 вида.

«Мы на этом работу не завершаем. У нас есть историческая часть, мы ее также приведем в такое состояние, чтобы наши гости, а главное, жители республики всегда могли гордиться этим объектом», — отметил Минниханов.