Что построим, что пожнем — в Доме правительства обсудили сдачу жилья и посевную-2021

2,6 млрд на «строительный» блок



О формировании республиканских программ «строительного блока», реализации планов по вводу жилья и подготовке к посевной-2021 говорили сегодня на совещании в Доме правительства РТ. Татарстанский премьер Алексей Песошин провел его в режиме видеоконференцсвязи.

Глава татарстанского Минстроя Марат Айзатуллин рассказывал о республиканских программах на 2021 год. По его словам, уже утверждены восемь республиканских программ «строительного» блока. Всего в 2021 году в Татарстане планируют реализовать 44 республиканских программы. Две программы сейчас находятся межведомственном согласовании — это капремонт объектов культуры на 300 млн рублей и организация горячего питания в школах объемом 1 млрд.

На программы «строительного блока» выделяется более 2,6 млрд рублей. Вот как они распределятся:

на 49 объектов комфортной городской среды — 1,5357 млрд рублей;

на строительство 15 модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок — 300 млн;

на возведение 16 блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения — 50 млн;

на капремонт 29 стационарных организаций социального обслуживания — 100 млн;

на ремонт 28 зданий, подведомственных Минлесхозу РТ — 70,5 млн. руб.;

на ремонт 12 зданий Управления ветеринарии — 30 млн.;

на ремонт 13 зданий сельхозуправлений потратят 20 млн;

на капремонт 20 спортивных объектов — 500 млн. рублей.

Два аукциона на выполнение работ по республиканским программам уже состоялись, по их результатам заключены госконтракты, остальные тендеры должны состояться до конца мая. Запланировано провести 9 аукционов в феврале, 13 в марте, три в апреле и последний — в мае.

За январь ввели 9% запланированного жилья

Марат Айзатуллин рассказал о планах жилищного строительства на 2021 год. В Татарстане планируется ввести не менее 2 млн 670 тыс. квадратных метров жилья, сейчас степень выполнения плана — 9% (241,5 тыс. кв. м).

Более 10% от запланированного к вводу жилья — 280 тыс. кв. м — соципотечные квартиры (5 159 квартир в 161 доме). На сегодняшний день сдано 8 домов на 1309 квартир — четверть от годового «соципотечного» плана. В высокой степени готовности находятся еще 75 соципотечных домов, в средней — 38, в низкой — 40.

— Коммерческие застройщики должны ввести 164 многоквартирных дома общей площадью 1 миллион 200 тысяч квадратных метров, — сообщил Айзатуллин. — На 28 января введено в эксплуатацию 17 домов общей площадью 81 тысяча квадратных метров. что составляет 6,4 % от плана.

Из оставшихся 147 объектов более трети — 52 — находятся в Казани, 33 — в Пестречинском районе, 27 — в Набережных Челнах, 10 — в Верхнеуслонском районе. Всего по одному дому сдается в Агрызском, Нижнекамском и Нурлатском районах.

Из 8330 запланированных к строительству индивидуальных жилых домов введен в эксплуатацию 661 дом, это 7,8% от плана.

Коротко о важном

В 2021 году республика продолжит обеспечивать жильем граждан из особых категорий. Всего выдадут 739 сертификатов на жилье. Из них 636 получат сироты, которые в 2021 году получают право на получение жилья.

45 сертификатов отводится многодетным семьям (в которых 5 и более детей), 9 распределят между вынужденными переселенцами, переселенцами с Крайнего Севера и «чернобыльцами».

Несмотря на пандемию коронавируса, в Татарстане планируется продолжать программу капремонта жилого фонда, планы на этот счет меняться не будут. В 2021 году в программу включено 927 многоквартирных домов общей площадью 5 млн 223 тыс. квадратных метров, расположенных на территории 41 муниципального образования республики.

70 % сельхозтехники просится в утиль

О подготовке техники к весенним полевым работам рассказал глава татарстанского Минсельхозпрода, заместитель Премьер-министра РТ Марат Зяббаров.

Он сообщил, что в посевной кампании 2021 года планируется задействовать 11 тыс. тракторов, по 6 тыс. сеялок и культиваторов и 730 широкозахватных посевных комплексов. Основная проблема состоит в дом, что около 70% этой техники давно отработали свой ресурс. 63 трактора, 92 культиватора, 70 сеялок и 59 посевных комплексов эксплуатируются уже второе десятилетие. Так что парк техники пора бы обновлять интенсивнее, чем это делается сейчас. Впрочем, какие-то подвижки в эту сторону есть:

— По республиканской программе технической модернизации и льготным программам АО «Росагролизинг» в прошлом году хозяйства смогли приобрести 480 тракторов, по 150 культиваторов и сеялок, 81 посевной комплекс. Обновление техники ведется непрерывно, и до посевной еще есть время, чтобы ее приобрести... Тракторы и посевные машины должны быть отремонтированы до 1 апреля.

Пока же отремонтировано 68% тракторов, 85% сеялок, 65% посевных комплексов, 88% культиваторов. Неотремонтированными остаются более 3 тыс. тракторов, 300 из которых — импортные.

Восстановить нельзя купить — где запятую ставить?

На подготовку сельхозтехники к эксплуатации в 2021 году, по славам министра, требуется 3,7 млрд рублей, в том числе на подготовку к весенне-полевым работам — 2 млрд. Уже закупили запчастей на 1,5 млрд рублей, из них для техники, занятой в посевную — более чем на 1 млрд рублей. И это — чуть больше половины (52%) от всей необходимой суммы.

— Низкие показатели по приобретениию запасных частей в Альметьевском, Камско-Устьинском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Алексеевском районах, — сообщил Марат Зяббаров. — У поставщиков запасные части имеются, ряд из них отпускает запчасти по ценам прошлого года...

Зяббаров перечислил предприятия, которые готовы заниматься восстановлением техники — двигателей, базовых деталей и других агрегатов и блоков. Он призвал сельхозпроизводителей пользоваться такой возможностью:

— Это обойдется в пять раз дешевле, чем комплектование новыми запчастями.

Животновод — профессия опасная

Отдельно министр остановился на необходимости контроля качества ремонта техники и на проблемах охраны труда в агропромышленном комплексе. По его словам, в 2020 году в сельском хозяйстве зафиксировано 8 случаев производственного травматизма с тяжелыми последствиями и 4 случая со смертельным исходом.

Марат Зяббаров перечислил самые травмоопасные профессии: животновод, механизатор, слесарь-ремонтник и сообщил, что в 2020 году расходы сельхозпредприятий на охрану труда составили около 230 млн рублей или 4725 рублей на 1 работника.

Инна Серова