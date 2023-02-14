«Укоротить руки муниципалитетам»: районных глав лишат возможности разбрасываться землей

Полномочия по разработке генпланов, правил землепользования и застройки передают республике — новому органу в Минстрое РТ

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане начинают воплощать в жизнь недавно озвученную инициативу по передаче республике отдельных полномочий муниципальных властей в вопросах градостроительства. Разработкой генпланов поселений, правил землепользования и застройки, а также схем территориального планирования займется новая структура в татарстанском Минстрое. Вопрос могут решить до конца этого года. Новшество станет важным шагом в борьбе с хаотичной жилищной застройкой, не обеспеченной полноценной инфраструктурой. Подробнее об объемах предстоящей работы, проблемах, которые будут решены, и сопротивлении, с которым может столкнуться инициатива, одобренная раисом республики Рустамом Миннихановым, — в нашем материале.

Процесс пошел



О том, что идея передать республике часть полномочий муниципальных властей в вопросах градостроительства уже начала воплощаться, «Реальному времени» рассказал руководитель Института пространственного развития Татарстана Олег Григорьев. Именно он и озвучил предложение на недавней коллегии Минстроя РТ.

— Идея передачи полномочий по разработке генпланов поселений, правил землепользования и застройки и схем территориального планирования на уровень республики одобрена ее руководством и сейчас находится на пути к реализации, — сообщил глава Института. — Этот процесс очень небыстрый: чтобы поднять эти полномочия на новый уровень, необходимо создать административный орган, который их получит. Соответственно, в Министерстве строительства должно появиться подразделение, которое будет заниматься рассмотрением и согласованием этих документов. Я думаю, в течение 2023 года мы сможем это сделать.

Олег Григорьев подчеркнул, что многие российские агломерации уже осуществили такие преобразования — Москва и Московская область, Нижегородская, Саратовская области и ряд других:

— Это не новая идея, и она родилась, потому что другие методы у нас, к сожалению, не срабатывают.

Жители Малых Кабанов требуют привести планировочное решение территории в соответствие с ПЗЗ Большекабанского сельского поселения. Фото: предоставлено активистами села

Справедливость слов градостроителя подтверждает, к примеру, долгая и пока не завершившаяся история борьбы населения Малых Кабанов. Жители села требуют привести планировочное решение территории в соответствие с Правилами землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения и исключить многоэтажные дома из проекта планировки.



Простые выводы

В обоснование необходимости передачи полномочий от муниципальных чиновников республиканским было приведено несколько аргументов.

— Была проанализирована действующая документация по всей Казанской агломерации, и было сделано достаточно много неприятных открытий. В частности, вот типовой случай, когда на уровне генплана выделены территории под социальные объекты, парки, скверы, а на уровне Правил землепользования и застройки на всю территорию установлена жилая зона Ж1, то есть строй, где хочешь, на уровне проектов планировки эти объекты перенесены уже на размежеванную территорию. На картинке справа вы видите, что территории, отведенные под парковые объекты, размежеваны под ИЖС, — указал Олег Григорьев на слайд, где на чертеже легко угадываются очертания ЖК «Светлый» в Куюках.



Необходимость передачи полномочий Олег Григорьев обосновал на итоговой коллегии Минстроя РТ. Фото: скрин видео minstroy.tatarstan.ru

По мнению разработчика казанского генплана, вывод из всего этого достаточно простой: «необходима скорейшая тотальная переработка и передача полномочий по разработке этой документации на уровень субъекта, то есть на уровень Кабинета министров Республики Татарстан».

«У главы — свои мысли»

Архитекторы, проектировщики и другие представители татарстанской стройотрасли в целом идею оценивают положительно. Однако обращают внимание, что за главами городов и районов все равно остается последнее слово в вопросах распоряжения землей на своих территориях:

— В администрациях поселений нет специалистов в области градостроительного проектирования, и логично, что на республиканский уровень передают право разработки проектов, — считает завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич. — Но эти проекты, согласно Градостроительному кодексу, окончательно утверждаются муниципальными властями. И если они чем-то не будут удовлетворены, они будут вносить замечания, добиваться переделки.

При этом, отметил собеседник издания, муниципальные власти могут сопротивляться грамотному планированию:

— Это и было сделано, полагаю, для того, чтобы немного «укоротить руки» муниципалитетам. Муниципалитеты часто принимают удобные для себя, но неправильные с градостроительной точки зрения решения. У главы — свои мысли: как побыстрее продать земельные участки и получить доход в муниципальный бюджет, а сами участки могут быть где угодно, и он не принимает в расчет, где находятся эти земли. А сейчас можно будет с ним не соглашаться. И главы вряд ли будут серьезно спорить, поскольку есть арбитр в лице Рустама Минниханова или Алексея Песошина.

Александр Дембич добавил, что, работая над градостроительной документацией для Набережных Челнов, он уже столкнулся с такими, противоречащими грамотным проектным решениям желаниями чиновников:

— Мы их заставить не могли — они заказчики.

Сейчас количество таких решений, по его мнению, будет стремиться к нулю.

«Теперь уже точно не будет местечковых решений»

Понятно, что большого энтузиазма у самих муниципальных властей эта инициатива не может вызвать. Тем не менее в ряде районов осознают и поддерживают необходимость ее принятия.

— Я не могу комментировать, как это будет работать, поскольку еще не понимаю этого — был озвучен лишь план, — слегка замялся глава исполкома Высокогорского района Дамир Шайдуллин, услышав вопрос, какие плюсы и минусы для муниципалитетов содержат запланированные изменения. — А в плане развития райцентров, возможно, это и принесет определенную пользу. Ведь сейчас для ближайших к Казани муниципалитетов новое строительство просто увеличивает нагрузку на инженерные сети и дороги, и решать эту проблему приходится не застройщикам, а местным властям. А при комплексном подходе, я думаю, было бы лучше.

— Трудно однозначно ответить, будет ли предлагаемый порядок лучше или хуже существующего, — отметил бывший глава исполкома Зеленодольского района Ильяс Ганиев. — Но в рамках Казанской агломерации решение надо принимать. Чтобы не получилось как в Куюках: жилье построили, а дороги — нет.

«В Куюках жилье построили, а дороги — нет». Фото: скрин видео realnoevremya.ru (архив)

Он заметил, что и для районов новый порядок имеет определенные плюсы:

— Работникам на местах трудно сопротивляться административным ресурсам. А теперь уже точно не будет каких-то местечковых решений.

«Должны быть убраны звенья, которые не улучшают качество решений»

— В республике создан Институт пространственного планирования, и одна из его задач — обеспечить анализ градостроительных процессов, которые сегодня идут, — напомнил советник министра строительства и архитектуры РТ Николай Васильев и подтвердил, что решение о передаче полномочий действительно принято: — Оно объективно обусловлено, так как не все муниципалитеты могут на должном уровне анализировать ситуацию, очень много территорий на сегодня уже размежеваны, но нормального соцкультбыта там не привязано. Поэтому Рустамом Миннихановым очень четко была поставлена задача навести градостроительную дисциплину. А это можно сделать только путем централизации и контроля — то есть передачей полномочий на уровень субъекта.

При этом, по словам Васильева, придется преодолеть существующую между ведомствами разбалансировку: «Когда дороги курирует одно ведомство, соцкультбыт — другое, то получается результат не всем хорош. А централизация предполагает комплексную систему развития территорий — чтоб не хватались за голову, как в Куюках, что школы забыли».

— Но утверждает градостроительные документы все равно муниципалитет. Не получится, что местные власти «продавят» выгодный им вариант или порядок утверждения придется менять? — поинтересовался корреспондент.



— Я думаю, что надо подождать, пока будет разработана новая схема согласования и утверждения, и конечно, из нее должны быть убраны многие звенья, которые не улучшают качество решений, но увеличивают время на их согласование, — заключил советник главы Минстроя.