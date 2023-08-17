В Казанской агломерации построят более 5,5 млн «квадратов» жилья до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшие семь лет в Казанской агломерации введут 5,5 млн квадратных метров жилья. Такие цифры озвучил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

— Лаишевский узел является стратегическим в части развития Казанской агломерации. Сегодня со стороны государства вкладываются огромные средства на развитие инфраструктуры данного узла, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Казанской агломерации у границы Высокогорского района будет построен еще один жилой комплекс. Новый проект предполагает возведение шести 8-этажных домов на участке площадью 13,2 га, на котором сейчас растет лес. Эскизы проекта — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов