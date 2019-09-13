Жители «Салават купере» жалуются на нехватку мест в детсадах

Жители микрорайона «Салават купере» жалуются на нехватку мест в детских садах. Так, в садике №132 мест для всех дошкольников не хватило.

Соответствующая жалоба направлена в адрес министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова. Мамы, дети которых не могут пойти в детские сады, попросили Бурганова обеспечить дошколят местами в детских садах, расположенных в ЖК «Салават купере», в течение 30 календарных дней, произведя «дополнительный набор детей в детские сады №133,134,132, 122, 121 и уменьшив количество ясельных групп в детском саду №132, добавив группы для детей 3—6 лет».

Однако проблема не только с садиками в микрорайоне, но и со школами. Несмотря на то, что в «Салават купере» открыли новое образовательное учреждение на 1 224 ученика, загрузка в нем составляет 1 400 учащихся.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минстроя РТ Гульназ Минниханова, в следующем году в ЖК планируется строительство еще одной школы на 1 224 места и двух детских садов на 220 мест в каждом.

Подробнее о том, в чем причина нехватки мест и каковы перспективы соципотечников микрорайона на дошкольное и среднее образование — в материале «Реального времени».

