В Татарстане капремонт многоквартирных жилых домов выполнили почти на 70%

На 1 августа работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнены на 68,3%, или на сумму 3,9 млрд рублей. Об этом на совещании сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Исполняющий обязанности премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин попросил обратить самое пристальное внимание на проведение капитального ремонта детских образовательных учреждений и закончить все работы к началу учебного года. Работы по капремонту общеобразовательных организаций на 1 августа завершены на трех объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 29, передает пресс-служба президент РТ.

Капитальный ремонт школ-интернатов ведется на всех девяти объектах. Капитальный ремонт дошкольных учреждений завершен на шести объектах. Работы ведутся на 106 объектах из 112.



19 июля стало известно, что работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнены на 57,8%.