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Ринат Абдуллин покинул пост замглавы Минстроя Татарстана

14:28, 11.01.2023
Ринат Абдуллин покинул пост замглавы Минстроя Татарстана
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ринат Абдуллин покинул свой пост. От занимаемой должности он освобожден с 10 января 2023 года.

Согласно распоряжению Кабмина Татарстана, Ринат Абдуллин покинул свой пост в Минстрое республики по собственному желанию. Должность замглавы ведомства он занимал с 2020 года.

До работы в Минстрое Татарстана Ринат Абдуллин пять лет (с 2015-го по 2020-й) возглавлял исполком Набережных Челнов. В 2013—2014 годах был председателем совета директоров ООО «Бугульма-Водоканал».

скриншот сайта minstroy.tatarstan.ru

На сегодняшний день у министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марата Айзатуллина остаются шесть заместителей — Алексей Фролов, Ильшат Гимаев, Мазит Салихов, Владимир Кудряшев, Ильнур Нурмухаметов и Элеонора Абубакирова.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Абдуллин Ринат Азгарович

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