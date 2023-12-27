Новости общества

14:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минюсте и Минстрое Татарстана увеличили численность гражданских служащих

12:21, 27.12.2023
В Минюсте и Минстрое Татарстана увеличили численность гражданских служащих
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Министерстве юстиции и Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы. Указ подписан раисом республики Рустамом Миннихановым.

Число должностей государственной гражданской службы в Минюсте Татарстана выросло на четыре — с 797 до 801. Их увеличение произошло за счет аппарата ведомства — в нем количество сотрудников достигнет 80.

В Минстрое Татарстана количество должностей государственной гражданской службы увеличивается со 161 до 245. В частности, 178 из них приходится на аппарат ведомства, а остальные 67 — на его территориальные органы.

Напомним, весной в Татарстане увеличили количество госслужащих в Министерстве здравоохранения. В прошлом году расширили штатное расписание Миндортранса республики.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТМинистерство юстиции Республики Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также