В Минюсте и Минстрое Татарстана увеличили численность гражданских служащих

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Министерстве юстиции и Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы. Указ подписан раисом республики Рустамом Миннихановым.

Число должностей государственной гражданской службы в Минюсте Татарстана выросло на четыре — с 797 до 801. Их увеличение произошло за счет аппарата ведомства — в нем количество сотрудников достигнет 80.

В Минстрое Татарстана количество должностей государственной гражданской службы увеличивается со 161 до 245. В частности, 178 из них приходится на аппарат ведомства, а остальные 67 — на его территориальные органы.

Напомним, весной в Татарстане увеличили количество госслужащих в Министерстве здравоохранения. В прошлом году расширили штатное расписание Миндортранса республики.



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Татьяна Демина