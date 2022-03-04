Хронология военной спецоперации: самое важное за 9 дней

Как все начиналось 24 февраля и чего Россия смогла добиться к концу девятого дня

Фото: скриншот видео vk.com/mil

День 9-й: попытка провокации на Запорожской АЭС, уголовная ответственность за фейки о российской армии

По данным Минобороны России на 4 марта, с начала спецоперации поражено 1 812 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 59 радиолокационных станций. Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники и 54 беспилотных летательных аппарата.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов. Также там приветствуют усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи на Украину. Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. По его словам, в стране наблюдается «худшая за десятилетия военная агрессия в Европе». Вместе с этим он заверил, что НАТО не ищет войны с Россией.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка провокации. Примерно в 2 часа ночи на мобильный патруль Росгвардии в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, напала украинская диверсионная группа — из окон нескольких этажей расположенного рядом учебного-тренировочного комплекса был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. После украинская диверсионная группа подожгла здание. «Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Скриншот видео vk.com/mil

Ближе к вечеру в ведомстве предупредили, что украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ, цель которой — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору города. Это планируется снять на камеры и передать западным журналистам. По данным Минобороны РФ, на улице Жилярди Киевского района Харькова в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, запрещено покидать свои дома.



Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских Вооруженных сил. Согласно новым поправкам, за заведомо ложные фейки грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей либо до 3 лет колонии, а если это повлекло тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии. Если они созданы должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, то предусмотрен штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо от 5 до 10 лет колонии. Закон также одобрен Советом Федерации РФ.

Фото: duma.gov.ru

Также депутаты приняли поправки в КоАП об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Штрафы следующие: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для юрлиц.



Интернет-газета «Реальное время» 3 марта подверглась масштабной хакерской кибератаке — временно не работали русскоязычная и англоязычная версии сайта. Столь мощного нападения на основной канал распространения нашего контента не фиксировалось ни разу за все время существования издания. Несмотря на то, что и ранее редакция публиковала материалы, стремительно и органично набиравшие миллионы просмотров. В черный список внесено более 350 IP-адресов, с которых производилась DDoS-атака (множественные запросы к серверам). Большая часть адресов географически идентифицировалась в США. Наиболее острая фаза атаки пришлась на первые часы после запуска ленты информации о военной операции России на Украине и сопутствующих этому событиях в англоязычной версии «Реального времени».

Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ и информационным ресурсам решил заблокировать доступ к Facebook на территории России — по данным ведомства, со стороны соцсети с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев их дискриминации. Кроме того, в последние дни Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информ-агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, а также «Лента.ру» и «Газета.ру», что тоже повлияло на решение.



В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Бавлинского района Татарстана, младший сержант контрактной службы Станислав Герасимов. «Он погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Станислав выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Мира. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине», — сообщил глава исполкома Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров.

День 8-й: второй раунд переговоров, выплаты семьям погибших военных

По данным Минобороны на 3 марта, с начала спецоперации российские военнослужащие поразили 1 612 объектов ВСУ, в том числе 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций. Уничтожено 49 украинских самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата.

Завершился второй раунд российско-украинских переговоров — сторонам удалось найти понимание по части вопросов, но соглашение не достигнуто. Впереди третий раунд. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москве и Киеву удалось достичь договоренности о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня, подробно обсуждались гуманитарные, военные вопросы и тема будущего политического урегулирования. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, «третий раунд пройдет в самое ближайшее время». Он не исключил, что встреча вновь пройдет в Белоруссии.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что зафиксированы «вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан». По его словам, в Харькове нацисты обстреляли несколько граждан Китая, когда те самостоятельно пытались перейти на территорию России. Два человека получили серьезные ранения.

Фото: function.mil.ru

Также Мизинцев заявил, что в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа. Она грозит также Киеву и Харькову. Минобороны просит МИД России «экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим <...> по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств».

Президент Татарстана Рустам Минниханов недоволен тем, что отключение некоторых российских банков от SWIFT и закрытие воздушного пространства ряда государств сказывается на обычных гражданах. «Ну как можно отключать от системы банковских карт простых людей? Ну отключите вот меня, отключите там федеральное правительство. При чем здесь простые люди? Или закрыть небо. Закройте небо для тех, кто нежелателен. Все к этому шло. И конечно, все, что произошло, это несправедливо», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин провел заседании Совета безопасности страны и прокомментировал ход специальной военной операции на Украине. По его словам, она идет в строгом соответствии с графиком, по плану, все поставленные задачи успешно решаются. Солдаты «сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «анти-Россия», годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время».



Также глава государства рассказал о мерах поддержки семей погибших в ходе спецоперации. Всем членам их семей перечислят предусмотренное по закону страховое обеспечение и выплатят единовременное пособие в размере 7 миллионов 421 тысяче рублей. «Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции в размере 5 миллионов рублей», — добавил Путин. Если военнослужащий, приходивший службу по контракту из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллионов 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, но будет продолжать операцию, «потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ». По его словам, Москва убеждена, что делает все правильно. Он рассказал, что из Украины «давно делали «анти-Россию», создавали «активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского». По мнению Лаврова, западные страны использовали Украину «как предлог и инструмент для того, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику», а «мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом».

Фото: kremlin.ru

Антироссийские санкции Лавров расценил как «своего рода налог на независимость». При этом он не отрицает, что вводимые западными государствами ограничения негативно сказываются на жизни страны и ее граждан: «Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создает».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждался вопрос организации работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях. Ключевая задача — не допустить снижения темпов строительства там, где можно точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов. «Можно спокойно продолжать строить, и, более того, надо форсировать и увеличивать объемы», — сказал Хуснуллин.

День 7-й: взятие Херсона, число погибших и раненых

По данным Минобороны на 2 марта, Вооруженные силы РФ уничтожили с начала спецоперации более 1 500 военных объектов Украины. Среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций. Уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивные системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 2 марта США запустили новый виток противостояния — президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». Он заявил, что власти Штатов закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов, Министерство юстиции страны создает специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов». По словам Байдена, американские вооруженные силы «не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься». Однако они все равно направляются в Европу, «чтобы защищать союзников по НАТО».

Фото: facebook.com/POTUS

Об уходе с российского рынка объявили несколько американских компаний. Так, Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России. Также прекращается весь экспорт техники в РФ и ограничивается использование других сервисов. О прекращении сотрудничества с санкционными российскими банками заявила и финансовая компания American Express. Еще одна американская корпорация — Boeing — заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний. В список также вошли Ford, Nike и Harley-Davidson.

Министерство обороны РФ заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме, заверили в ведомстве. В городе хватает продовольствия и товаров первой необходимости. По данным Минобороны, продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией Херсона и Херсонской области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

На фоне спецоперации на Украине и санкций цены на газ в Европе обновили исторический максимум. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures, стоимость голубого топлива резко пробила планку в $2 200 за тысячу кубометров. До этого максимум отмечался 21 декабря — тогда газ в Европе стоил по $2 100.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным переговорщиком с Украиной останется помощник президента РФ Владимир Мединский. В Кремле надеются на успех переговоров, однако прогнозы делать не будут: «Есть все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России.

Фото: посольство России в Белоруссии

О переговорах высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Мы готовы ко второму раунду переговоров, однако украинская сторона тянет время по указу США», — заявил глава МИДа. Он также затронул тему ядерного оружия и заявил, что Россия не позволит Украине заполучить его. По его мнению, если бы случилась Третья мировая война, она была бы ядерной и принесла много разрушений.

Делегация РФ прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. Киевская сторона выехала и прибудет утром 3 марта. Место для встречи выбрали обе делегации. На российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться режим прекращения огня, заявил помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса. В первую очередь речь идет об отечественном IT-секторе. Так, сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Также вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий до конца 2022 года — за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Стоит отметить, что сейчас внеплановых проверок больше, чем плановых.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что отношения Москвы и НАТО уже не будут прежними. По его мнению, есть даже угроза прямого столкновения, но РФ рассчитывает на здравомыслие Североатлантического альянса. Он заверил, что Москва и дальше будет настаивать на гарантиях нерасширения альянса на восток. Западным странам уже пора осознать, что у Москвы есть законные интересы безопасности.



Министерство обороны России официально сообщило, что среди российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1 597 человек получили ранения. Потери Украины в разы больше — более 2 870 убитых и около 3 700 раненых. Только по подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске простились с сержантом гвардии Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим 26 февраля во время военной спецоперации на Украине. На похороны пришли сотни жителей республики, в том числе депутаты и представители предприятий. От имени командования ВДВ на памятном митинге, который прошел на площади Монумента Победы, выступил подполковник ВДВ РФ Михаил Давыдов.

День 6-й: погибший татарстанец, перелом в информационной войне

По данным Минобороны России на 1 марта, российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи. Уничтожены 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов.



Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом). Причины, которые назвали в надзорном ведомстве, — целенаправленное и систематическое размещение на них информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уже сообщил, что радиостанция отключена от эфира. И «Эхо Москвы», и «Дождь»* намерены оспорить решение Генпрокуратуры в суде.

В связи с военной спецоперацией ряд компаний, занимающихся производством фильмов, решили временно остановить прокат свои картин в кинотеатрах России. По данным ТАСС, первой об этом сообщила The Walt Disney Company — временный запрет на показ прежде всего коснется мультфильма «Я краснею» от студии Pixar. Приостановлен и выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Как сообщили «Реальному времени» в казанском кинотеатре «Синема 5», расположенном на проспекте Ямашева в ТРК «Парк Хаус», продажа билетов на фильм временно остановлена.

Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что военная спецоперация на Украине, которую проводят силы Донецкой и Луганской народных республик вместе с ВС России, проходит с опережением графика. «Темпы с учетом всех составляющих достаточно высокие, мы идем где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учетом того, что мы осознавали, с чем мы столкнемся», — поделился он подробностями, призвав мирных жителей не покидать дома в целях своей безопасности.

В ходе российской спецоперации на Украине погиб татарстанец. «К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина», — сообщил президент РТ Рустам Минниханов. При исполнении воинского долга сержант-контрактник показал пример мужества, отметил он. В среду, 2 марта, в Нижнекамске состоится прощание с погибшим. В 10:00 пройдет памятный митинг. Похоронят его на Аллее героев на мусульманском кладбище.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление на конференции по разоружению. В частности, прозвучали слова о том, что давно пора вернуть американское ядерное оружие из Европы домой. Он же заверил, что «наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет», и предупредил, что «опасности, которые режим Зеленского представляет для международных стран и международной безопасности в целом, существенно возросли». Полная речь Лаврова — в материале «Реального времени».



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов, так как «в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением». Проект указа президента уже подготовлен. «Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше», — заявил Мишустин.

Он также объявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Его заместителями станут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава кабмина напомнил, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

Фото: Максим Платонов (архив)

Центробанк сообщил, что россияне стали получать много звонков от мошенников, которые требуют срочно снять деньги со счетов в связи с возможным отключением от SWIFT из-за проведения спецоперации России на Украине. В регуляторе заявили, что средства граждан на счетах в банках сохранены и всегда будут доступны, а отключение некоторых кредитных организаций от SWIFT на это никак не повлияет.

День 5-й: первый раунд российско-украинских переговоров, новая экономическая реальность РФ

По данным Минобороны России, по состоянию на вечер 28 февраля поражены уже 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины и шесть колонн бронетехники. Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, 51 РСЗО, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники. За минувшие сутки 110 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие.

Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. В частности, речь идет об операциях с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

На фоне введенных санкций Банк России объявил о послаблениях по кредитам заемщиков и рекомендовал реструктурировать их задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось с 18 февраля из-за новых санкций. Банки до 31 декабря 2022 года получат возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери. Кроме того, при оценке находящегося на их балансе имущества они могут использовать данные по состоянию на 18 февраля 2022-го.



Фото cbr.ru

Следом совет директоров Банка России повысил ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. «Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — объяснили этот шаг в регуляторе. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков.

Минобороны России обратилось к мирным жителям столицы Украины, заявив, что те могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков, которая открыта и безопасна для движения. В ведомстве утверждают, что «киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы». По данным Минобороны, там сейчас «бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов», у которых есть оружие.



Каждая страна по-разному реагирует на спецоперацию России на Украине. Несмотря на то, что многие государства решительно осуждают Москву, есть и те, кто на ее стороне. Так, Белоруссия шаги РФ полностью поддержала, лидер Китая Си Цзиньпин сказал Путину, что с уважением относится к действиям Москвы. Сирия также поддержала РФ, уточнив, что тоже готовится признать независимость ЛНР и ДНР. Полный список государств, поддержавших Россию, — в материале «Реального времени».

Фото: kremlin.ru

В Кремле заявили, что экономическая реальность для России существенно изменилась. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что ограничения, вводимые Западом против Путина, недальновидны и абсурдны, а Россия намерена отвечать на все санкции исходя из своих интересов. Прокомментировал он и поставки западными странами вооружения на Украину — по его словам, это опасный фактор, который не поспособствует восстановлению порядка. Кроме того, в Кремле отмечают, что Киев подвержен агрессивным, а зачастую преступным устремлениям, как это было в отношении ЛНР и ДНР.

«Россия не начинала военные действия. Россия их завершает», — решительно заявило Министерство обороны РФ. В ведомстве обратили внимание, что военные действия со стороны киевского режима и «планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет», жертвами этого стали более 14 тысяч человек, в том числе сотни детей. Поэтому Россия намерена «положить конец» бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. Кроме того, после информации о погибших в ходе спецоперации россиянах в министерстве уточнили, что в ней участвуют только офицеры и контрактники.

Фото: посольство России в Белоруссии

Российско-украинские переговоры все же состоялись, но точка еще не поставлена — впереди новый раунд, перед которым стороны проведут все необходимые консультации в Москве и Киеве. Новые переговоры пройдут через несколько дней на польско-белорусской границе, точная дата пока неизвестна. «За это время мы подробно прошли все пункты повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», — проинформировал глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский. Украинская сторона отметила, что «наметились определенные решения». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что темы, которые обсуждались, «получат конкретную практику развития» на вторых переговорах.

Европейский союз опубликовал новый санкционный список. В него попал экс-глава Минстроя Татарстана, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Кроме него в списке — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских журналистов, два заместителя командующего Южным военным округом Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук и ряд других россиян. Включены в санкционные списки также глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев и российский бизнесмен Алишер Усманов. Всего 26 человек и компания «Согаз».

День 4-й: закрытие воздушного пространства, применение Украиной запрещенного оружия

Министр иностранных дел КНР Ван И высказался по поводу санкционной политики Запада из-за военной спецоперации России в Донбассе — по его мнению, она не может способствовать решению украинской проблемы. Он же выступил против односторонних санкций, «которые не соответствуют международному праву». По словам главы китайского МИДа, «практика давно доказала, что санкции не только не могут решить проблему, но и создадут новые проблемы <...>, мешая процессу политического урегулирования». США тем временем считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением.

Центробанк сделал несколько заявлений в связи с введением против России санкций — регулятор заверил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, а для максимального покрытия их возможной потребности в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список. Регулятор сообщил, что банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а все банковские карты на территории РФ также продолжают работать нормально.



Власти Украины начали освобождать заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис генпрокурора. Вопрос освобождения «решается на самом высоком уровне». Власти собираются освободить большое количество лиц, «которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», заявил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Фото: kremlin.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе, вспомнил о Второй мировой войне. По его словам, «важной главой нашей общей истории» остается примирение после нее немцев и россиян, пишет ТАСС. Он призвал не допустить, чтобы события на Украине привели к «вскрытию старых ран и новому разрыву» взаимоотношений государств.

Шольц опасается, что военные действия могут затронуть третьи страны. По его словам, надо ставить цель — не допустить такого развития событий. Также Шольц сообщил о планах по увеличению расходов на оборону страны. По его мнению, подобные «инвестиции» в безопасность Германии помогут защищать ее «свободу и демократию». Для этого власти страны намерены «год за годом» направлять в сферу обороны более 2% от ВВП.

Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. По словам президента, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес РФ.

Министерство обороны России сообщило, что украинские военные в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель, начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором. По данным ведомства, вооруженные силы Украины используют снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» еще советского производства. В Минобороны обратили внимание, что эти боеприпасы запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Страны Запада одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. С каждым часом их количество растет, а РФ действует зеркально. На данный момент свое воздушное пространство закрыли Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Италия и Нидерланды. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России.

Министерство обороны России заявило о погибших и раненых среди россиян в ходе спецоперации на Украине. При этом в ведомстве заявили, что потери в Вооруженных силах России многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих ВС Украины. В Минобороны РФ также рассказали и о судьбе украинских военнослужащих, которые сложили оружие: «Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную».

День 3-й: в Крым начала поступать вода из Днепра, Медведев о возвращении смертной казни

Утром 26 февраля Министерство обороны России сообщило, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки. Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополь. Военные ночью нанесли удар с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по военной инфраструктуре Украины.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал несколько заявлений по поводу введения санкций против России. Он считает, что антироссийские меры могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.



Приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ Медведев назвал «дикой несправедливостью». И высказался по поводу возвращения смертной казни: «Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае. Исключение из ОЭСР — тоже безумно страшная вещь. Не знаю, что и делать теперь. Хотя нас и так там не желали видеть уже почитай 8 лет. И снова не хотят. Ну насильно мил не будешь…».



Ему ответил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас — он заявил, что мораторий на смертную казнь введен Конституционным судом РФ и «ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС».

Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил , что президент Украины спешно покинул Киев и отправился во Львов. По его словам, такая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главой государства в Киеве — их пригласили во Львов, где Зеленский, как утверждается, находится под охраной неонацистов.

Владимир Путин, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 25 февраля отдал приказ остановить продвижение войск на Украине в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от переговоров, поэтому продвижение основных российских сил возобновилось в соответствии с планом проведения операции.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов ДНР. Самая главная задача, стоящая перед руководителями, — обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий, отметил Пушилин: «Все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники в полной мере выполнять свои функциональные обязанности. Всем вам будет сохранена зарплата и социальные гарантии. Глав местных администраций прошу подготовить перечень мер, необходимых для функционирования всех предприятий жизнеобеспечения».

В Крым начала поступать вода из Днепра — долгое время это было невозможно из-за сооруженной дамбы. В субботу российские военные ликвидировали ее. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, продолжается работа по возвращению днепровской воды в Крым. Бетонную дамбу в Каланчакском районе Херсонской области соорудили в 2014 году, когда Крым стал частью России, с целью водной блокады полуострова. По словам Сергея Аксенова, для запуска воды в Крым необходимо решить ряд проблем.

Фото mil.ru

По итогам третьего дня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный сложивших оружие украинских военных в количестве 82 человек. Часть катеров действовали под прикрытием гражданских судов. Конашенков отмечает, что пока украинские катера атаковали российские корабли, над районом провокации летали стратегические беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». Также в Минобороны России официально подтвердили, что киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

День 2-й: военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, санкции против Путина

К утру 25 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. В документе говорится, что решение принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований». Согласно документу, опубликованному в ночь на пятницу на сайте украинского лидера, мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на 25 февраля по просьбе Владимира Зеленского о переговорах. Самому Зеленскому не удалось связаться с Путиным. «В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Установлено оставаться в контакте», — сообщил Кремль по итогам переговоров.

Утром Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме, отметили в Минобороны. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. Также в министерстве отчитались, что в районе острова Змеиный Одесской области сложили оружие и сдались 82 украинских военных. С них берут подписку об отказе от участия в боях.

Фото mil.ru

Как сообщил член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич, после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик и начала специальной военной операции в Донбассе в Сети пошел «вал и обилие лжи». Фейки зафиксировали и в Татарстане. По словам Малькевича, в республике 24 февраля, задержали троих граждан, которые распространяли ложную информацию о «банковской панике». Речь идет о сообщениях, что граждане якобы ринулись обналичивать свои деньги, а к банкоматам выросли очереди.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия при выборе ответа на санкции, в том числе от США, будет исходить исключительно из собственных интересов. По его словам, Владимир Путин слышит мнение всех граждан, но видит пропорцию согласных с операцией на Украине и несогласных. Граждане РФ могут иметь разные точки зрения по спецоперации на Украине, а задача руководства — дать четкое разъяснение своих действий, — отметил Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примерно 70 тысяч силовиков республики выразили готовность добровольно направиться на Украину и «сражаться за наше государство». Однако решения об их направлении туда пока не было. В пятницу в Грозном собралось около 12 тысяч силовиков. На встрече с силовиками Кадыров призвал Зеленского извиниться.

Президент России Владимир Путин впервые заявил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. В российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

В тот же день Путин на заседании Совета безопасности по поводу военной спецоперации на Украине заявил, что основные столкновения в ходе спецоперации происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями: «Они несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают к оказанию вооруженного сопротивления, но и, по сути, играют роль заградотрядов».

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратился к военным Украины: «Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ трижды нарушила соглашения между ней и Альянсом. В связи с этим основополагающий акт Россия — НАТО больше не работает, констатировал он. Столтенберг считает, что вопрос о переговорах с Россией должны решать правительство и президент Украины Владимир Зеленский. Он верит, что конфликт не затронет НАТО — для этого Альянс наращивает военное присутствие на востоке.

По итогам второго дня Министерство обороны РФ сообщило о захвате большого количества вооружения, поставленного на Украину странами Запада за последние месяцы. Среди трофеев — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW, рассказали в Минобороны. Из строя на тот момент было выведено 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в частности 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов С-300 и «Оса», 39 РЛС. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов украинских ВС. Кроме того, подразделения Вооруженных сил России блокировали Сумы и Конотоп.

Фото presidentofabkhazia.org

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы подписал президент страны Аслан Бжания. Он уже поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками, и установлению с ними дипломатических отношений. Признание Россией ЛНР и ДНР Бжания считает «справедливым со всех точек зрения». Специальную военную операцию РФ в Донбассе он назвал «абсолютно оправданной».

Великобритания, Евросоюз и США ввели санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В Штатах считают, что именно Путин и Лавров несут ответственность за действия на Украине. В этом же списке министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал армии Валерий Герасимов.

День 1-й: старт военной спецоперации, первые санкции

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе — через 2 дня после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решению Путина также предшествовало согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил страны за рубежом из-за ситуации в Донбассе.



В соответствии с Конституцией РФ президент определяет общую численность формирований ВС РФ, их задачи и районы действий, а также время пребывания за пределами страны. «Цель [спецоперации] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — заявил Путин.



Вечером 24 февраля Путин на встрече с бизнесменами назвал спецоперацию вынужденной мерой.

Фото: kremlin.ru

В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что мирному населению ничего не грозит.

Затем украинские власти ввели военное положение на всей территории государства. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре и по пограничникам, по погранотрядам.

После Украина объявила, что разрывает дипломатические отношения с Россией. Как заявил Зеленский, «Россия напала на Украину утром, как это сделала фашистская Германия во времена Второй мировой войны».

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 февраля, заявил о возможности предотвращения полномасштабного конфликта на Украине. По его мнению, для этого Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров. Чтобы они состоялись, нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления ее в НАТО и прекращение боев в Донбассе. Также Лукашенко выступил с предложением провести российско-украинские переговоры в Минске. Он считает, что Киев терпит поражение и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы.

На фоне российской спецоперации глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что эвакуация из ДНР приостанавливается. В то же время он заверил, что обстановка оценивается как спокойная.

Вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил список санкций, которые вводятся в отношении России. Они включают в себя: заморозку активов ВТБ; запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию; ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках; запрет на любой экспорт двойных технологий в Россию; запрет компаниям РФ торговать в долларах и фунтах. Санкции коснутся и государственной корпорации «Ростех». Под них попали также Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и «Уралвагонзавод».

О санкциях объявил и президент США Джо Байден — он заявил, что России ограничат возможности вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий. Санкции коснутся российской космической программы и бондов крупнейших российских госкомпаний, а также банков — Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие», «Новикомбанка», «Совкомбанка». Гражданам США запретили покупать новые облигации 13 российских компаний. Под эту санкцию вновь попал Сбербанк. Кроме того ограничение действует в отношении «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Газпрома», «Газпромнефти», «Транснефти», «Ростелекома», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлота», РЖД, «Альфа-банка» и «Московского кредитного банка».

По итогам первого дня Министерство обороны России объявило, что все поставленные перед группировками российских войск задачи выполнены успешно. По словам Игоря Конашенкова, руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций, группировки войск ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную оборону украинских войск и продвинулись на 6—8 км — благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

*Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.