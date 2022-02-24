Лукашенко выступил с заявлениями по ситуации в Донбассе — главное

Он предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Фото: кадр видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 февраля, заявил о возможности предотвращения полномасштабного конфликта на Украине — по его мнению, для этого Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров. Чтобы они состоялись, нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления ее в НАТО и прекращение боев в Донбассе, заявил белорусский президент.

— Конфликт начался, что делать? Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они [в Украине] меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни, — сказал он. — При наземной операции — единственный выстрел, и погибнет хоть один человек — это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить.

Так, Лукашенко выступил с предложением провести российско-украинские переговоры в Минске. Он считает, что Киев терпит поражение и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы.



Лукашенко заявил о солидарности с позицией Китая о том, что конфликт еще можно предотвратить: «Китайцы, мудрые люди, говорят — сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить».

Лукашенко добавил, что президент России Владимир Путин утром «подробнейшим образом посвятил» его в развитие военной операции в Донбассе: «Как он [Путин] заявил — цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».

По мнению Лукашенко, военное руководство Украины было в курсе возможной спецоперации и могло ее предотвратить. Он считает, что Украина сама желала этого конфликта, и перечислил факты, по его мнению, это подтверждающие: страна усилила государственную границу и нагнетала ситуацию даже после признания независимости ДНР и ЛНР. Украина обостряла отношения потому, что ее «толкали» на войну — и она пошла на эту войну, сказал президент РБ.

Вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик стоит в повестке дня, решение касательно этого будет принято в ближайшее время: «Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — сказал он.

Участие Белоруссии в российской спецоперации в Донбассе, о которой заявляла украинская погранслужба, президент опроверг словами: «Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции».



Он отметил, что на территории Белоруссии после совместных с Россией учений осталась часть войск России:

— Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских военных] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными силами не заменим их.

Путин, по его словам, принял это предложение и предположил, что такой шаг даст повод украинским политикам сесть за стол переговоров и прийти к решению о мире.

Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Путин подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Решение принято в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».

Президент РФ отметил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он добавил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, а в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о вводе на Украине военного положения. Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».