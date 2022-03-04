До 15 лет колонии: в России начнут наказывать за фейки о действиях российских Вооруженных сил

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских Вооруженных сил. Согласно новым поправкам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Что грозит за распространение фейков:

за заведомо ложные фейки — штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо до 3 лет колонии;

за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, — штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии;

за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, — от 10 до 15 лет колонии.

Фото: duma.gov.ru

Также депутаты приняли поправки в КоАП об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Штрафы следующие: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для юридических лиц. Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия, то наступает уголовная ответственность — штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или до 5 лет колонии.

На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов. Генпрокуратура России напоминала, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа.



Член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич отмечал, что количество фейков зашкаливает после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Все подробности — в материале «Реального времени».