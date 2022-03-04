Кибератака из США: кто и как пытается «закрыть» интернет-газету «Реальное время»

На данный момент сайт доступен у большинства провайдеров

Интернет-газета «Реальное время» накануне подверглась масштабной хакерской кибератаке. Русскоязычная и англоязычная версии сайта временно не работали. Столь мощного нападения на основной канал распространения нашего контента не фиксировалось ни разу за все время существования издания. Несмотря на то, что и ранее редакция публиковала материалы, стремительно и органично набиравшие миллионы просмотров.

По данным «Яндекс.Метрики», в 2021 году аудитория интернет-сайта «Реального времени» превысила 25 млн уникальных пользователей. С начала 2022 года по 4 марта посещаемость ресурса уже превысила 5 млн пользователей.

Редакция остается на связи и публикует материалы в социальных сетях:

В черный список внесено более 350 IP-адресов, с которых производилась DDoS-атака (множественные запросы к серверам). Большая часть адресов географически идентифицировалась в США. Наиболее острая фаза атаки пришлась на первые часы после запуска ленты информации о военной операции России на Украине и сопутствующих этому событиях в англоязычной версии «Реального времени».

На данный момент сайт доступен у большинства провайдеров. Если зайти на интернет-ресурс не получается, необходимо воспользоваться услугами другого оператора связи: например, если сайт не открывается с домашнего компьютера, зайти на него удастся через смартфон, но предварительно отключенный от сети Wi-Fi.

Мощной DDoS-атаке подверглись и другие СМИ Татарстана.

С чего все началось

После начала специальной военной операции РФ на Украине участились сбои сайтов российских ведомств и СМИ, в частности, связано это было и с DDoS-атаками. Такой атаке в прошлые выходные подвергся сайт «Реального времени». Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP-адреса в Нидерландах.

Массированной DDoS-атаке подвергся на прошлой неделе и сайт российского информационного агентства «РИА Новости». Сбои наблюдались на сайтах Кремля и Кабмина России. Отметим, что в прошлую пятницу после объявления о спецоперации хакеры из группировки Anonymous «объявили кибервойну» России.



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