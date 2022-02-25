Столтенберг: основополагающий акт Россия — НАТО больше не работает

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ трижды нарушила соглашения между ней и Альянсом. В связи с этим основополагающий акт Россия — НАТО больше не работает, констатировал он.

Столтенберг считает, что вопрос о переговорах с Россией должны решать правительство и президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Он верит, что конфликт не затронет НАТО — для этого Альянс наращивает военное присутствие на востоке.

Кроме того Столтенберг рассказал, что лидеры стран НАТО не обсуждали закрытие Босфора для российских военных кораблей.

Сегодня прошел саммит НАТО. По его итогам Альянс выпустил заявление, в котором осудил военную спецоперацию России в Донбассе.

— Подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Эта принципиальная позиция никогда не изменится, — цитирует заявление ТАСС.

Российскую спецоперацию на Украине НАТО назвал «крупнейшей угрозой евро-атлантической безопасности за последние десятилетия». Альянс осуждает «полномасштабное вторжение России на Украину при поддержке Белоруссии».

Фото: nato.int

Накануне Столтенберг заявил, что своими действиями Россия нарушила нормы международного права. В ее шагах НАТО видит серьезную угрозу евро-атлантической безопасности.

— Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, — добавил он.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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