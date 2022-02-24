Власти ДНР объявили о приостановке эвакуации жителей в Россию

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что эвакуация из ДНР приостанавливается. Об этом пишет «РИА Новости».

В то же время Пушилин заверил, что обстановка оценивается как спокойная.

Напомним, 18 февраля Пушилин объявил о массовом централизованном выезде жителей ДНР в Россию. Он объяснил это тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы может отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс.

Фото: denis-pushilin.ru

Следом за Пушилиным 18 февраля об эвакуации населения объявил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Мужчин, проживающих в ЛНР, он призвал встать на защиту «своей земли».



Вынужденных переселенцев ждут и в Татарстане. Они должны были прибыть на поезде еще 23 февраля, но их приезд отложили. Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, «формированием эшелонов занимается непосредственно та страна, откуда будут отправляться люди, которые нуждаются в помощи». От РТ это не зависит.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, поскольку «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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