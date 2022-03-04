Минобороны России предупредило о подготовке провокации в Харькове

Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ее цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Это планируется снять на камеры и передать западным журналистам. По словам представителя Минобороны, на улице Жилярди Киевского района Харькова в частном секторе между домами размещены РСЗО.

Местным жителям, в том числе детям, запрещено покидать свои дома. Установки привели в готовность к обстрелу подразделений российских Вооруженных сил, расположенных вне города, передает «РИА Новости».

Вооруженные силы России доставили и передали жителям Херсона 140 тонн продовольствия и медикаментов. Конашенков добавил, что военные оказывают помощь жителям населенных пунктов.

Сегодня военное ведомство доложило о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине — наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. По сообщению Минобороны, с начала проведения специальной военной операции на Украине из опасных зон эвакуировали более 149 тысяч человек.



Татьяна Леухина