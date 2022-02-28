ЕС ввел санкции против главы Минстроя России Ирека Файзуллина
Евросоюз ввел санкции против главы Минстроя России Ирека Файзуллина. Об этом сообщает «РИА Новости».
Также ограничительные меры коснулись вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, главы Минтранса России Виталия Савельева, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.
Санкции ввели против журналистов Аркадия Мамонтова, Романа Бабаяна, Ольги Скабеевой, Антона Красовского.
Файзуллин возглавляет Минстрой России с ноября прошлого года. С 2010 по 2020 годы он был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. На прошлой неделе 11 депутатов Госдумы РФ от Татарстана попали под санкции Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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