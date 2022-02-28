Новости общества

11:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЕС ввел санкции против главы Минстроя России Ирека Файзуллина

21:57, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ЕС ввел санкции против главы Минстроя России Ирека Файзуллина
Фото: duma.gov.ru

Евросоюз ввел санкции против главы Минстроя России Ирека Файзуллина. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также ограничительные меры коснулись вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, главы Минтранса России Виталия Савельева, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Санкции ввели против журналистов Аркадия Мамонтова, Романа Бабаяна, Ольги Скабеевой, Антона Красовского.

Файзуллин возглавляет Минстрой России с ноября прошлого года. С 2010 по 2020 годы он был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. На прошлой неделе 11 депутатов Госдумы РФ от Татарстана попали под санкции Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также