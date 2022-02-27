Небо Европы закрывается для России, а России — для Европы

Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. С каждым часом их количество растет, а РФ действует зеркально.

Началось все в Великобритании, которая приостановила лицензию «Аэрофлота» на полеты в Соединенное Королевство. На это почти сразу же отреагировала Росавиация, которая сначала предложила урегулировать ситуацию и призвала соблюдать соглашение о воздушном сообщении. В итоге закончилась история тем, что Россия 25 февраля с 11:00 (мск) запретила прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

Вслед за этим British Airways и Virgin Atlantic прекратили использовать российское воздушное пространство. Небо над Великобританией с 25 февраля с 00:01 (03:01 мск) закрыто для самолетов, зарегистрированных в России или находящихся в собственности или эксплуатации лиц, связанных с РФ, пишет ТАСС.

Следом воздушное пространство для России закрыли Польша и Чехия, а польская компания LOT приостановила полеты в Москву и Санкт-Петербург, пообещав разработать для транзитных рейсов альтернативные маршруты. В ответ на это российский «Аэрофлот» приостановил перелеты в Прагу и Варшаву до 28 марта 2022 года включительно.

Следом к Великобритании, Польши, Чехии присоединилась Болгария. Страна установила запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в свое воздушное пространство. Для Польши, Чехии и Болгарии Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство «в связи с недружественными решениями авиационных властей».



Фото: Максим Платонов

Пятой в этом списке стала Эстония. О своем решении она объявила 26 февраля, заявив, что присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться своим воздушным пространством.



Следующей к Великобритании, Польше, Чехии, Болгарии и Эстонии присоединилась Латвия. Накануне она объявила, что «закроет воздушное пространство для зарегистрированных в России авиакомпаний для коммерческих рейсов». Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отменила рейсы в Россию. Она не будет их осуществлять месяц — с 26 февраля по 26 марта.

Вместе с Латвией воздушное пространство для российских самолетов закрыла и Литва. Из-за этого осложняются полеты в Калининградскую область. Как заявили в Росавиации, для полетов в этот регион российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря.

— Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы, — заверили в федеральном агентстве.

В списке тех, кто закрыл свое воздушное пространство для России значится и Румыния, которая ввела запрет на выполнение регулярных полетов российских воздушных судов на или с территории страны. В ответ на это РФ объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Румынии.

Решение о закрытии воздушного пространства для России приняла и Словения. Запрет касается полетов самолетов, зарегистрированных в РФ, тех, чья компания-оператор находится в России, а также тех, которым лицензию выдали российские органы.



Для Литвы, Латвии, Румынии и Словении последовали ответные меры со стороны Москвы. Сегодня российские власти объявили, что закрыли воздушное пространство РФ для их самолетов, в том числе для транзитных рейсов.

Сегодня о намерении закрыть свои воздушные пространства для российских самолетов сообщили Австрия, Дания и Ирландия. Аналогичную меру анонсировал и Минтранс Финляндии. Следом о таких же планах сообщили Бельгия и Исландия, Швеция и Италия, Нидерланды. Последние пока только готовятся к этом шагу.

Не смогут воспользоваться российские самолеты и воздушным пространством Франции и Норвегии. Сегодня они присоединились к списку стран, которые «не рады» судам авиакомпаний РФ.

Одной из последних к «воздушной блокаде» России присоединилась Канада. Она, к слову, еще 25 февраля поставила под запрет полеты в воздушном пространстве Украины и в 185 км от ее границы.

Как выглядит карта стран, закрывших свое небо для России публикует «РИА Новости»:

После того, как утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, Росавиация сообщила, о приостановке полетов из 12 аэропортов на юге страны. В этом списке по состоянию на 18:15 24 февраля Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

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